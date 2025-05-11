Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
В МВД сообщили о массовых атаках мошенников на «Госуслуги»
За последние недели участились случаи, когда мошенники под видом сотрудников сотовых операторов пытаются взломать аккаунты на «Госуслугах», чтобы получить доступ к персональным данным и деньгам граждан.
О случаях попыток неправомерного доступа к личным кабинетам граждан на портале государственных услуг рассказали в пресс-службе московского ГУ МВД России, передает ТАСС. Мошенники под видом операторов сотовой связи убеждали пользователей продлить договор абонентского обслуживания через аккаунт на «Госуслугах» и просили предоставить паспортные данные, пароли, СМС-коды для завладения деньгами.
Преступники также представлялись банковскими работниками, сотрудниками МФЦ и правоохранительных органов. Их целью было получить доверие граждан и выманить информацию, необходимую для кражи денег или оформления кредитов на имя жертвы.
Особое внимание они обращали на получение СМС-кода для подтверждения авторизации на сайте, что позволяло получить полный доступ к персональной информации пользователя. В полиции отметили: «Мошенники любыми путями пытаются получить от вас информацию, содержащую паспортные данные, пароли от личных кабинетов, СМС-коды, с целью хищения денежных средств».
В МВД рекомендовали гражданам исключить телефонные разговоры с незнакомыми людьми и не передавать коды или другие личные данные по телефону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новой схеме мошенничества на онлайн-площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост мошеннических атак, нацеленных на пожилых россиян. ВТБ отметил увеличение случаев мошенничества, связанных с продажей авиабилетов.