Дропперам урезали возможности для вывода и обналичивания денег

Дропперам ограничили сумму переводов и снятия до 100 тыс. рублей

Tекст: Ирма Каплан

Ограничения для дропперов (пособников мошенников) на вывод и снятие сумм вступил в силу 15 мая в рамках закона о периоде охлаждения по кредитам и займам, в связи с чем эти люди могут переводить себе и другим лицам не более 100 тыс. рублей, напомнили в Центробанке.

«С 15 мая вступает в силу новый закон, который ограничит возможности дропперов для вывода и обналичивания денег. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц», – сказано в сообщении Telegram-канала Центробанка, где размещена инструкция по действию закона против дропперов.

Информация о дропперах имеется в особой базе данных Банка России о мошеннических операциях, доступ к ней есть у кредитных организаций и правоохранительных органов.

Когда имя человека попадет в эту базу, ему могут заблокировать карту или онлайн-банкинг. Если эти меры не сработали, переводить себе и другим больше 100 тыс. рублей человек не сможет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России зафиксировано значительное сокращение использования преступниками банковских карт после введения системных блокировок счетов, оформленных на подставных лиц.