В МВД сообщили о снижении использования банковских карт преступниками

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале , заметно снизилось число фактов использования банковских карт преступниками. По ее словам, этому способствовала системная работа по блокировке денежных средств на счетах дропов – лиц, предоставляющих свои счета для перевода средств.

Волк отметила, что существует устоявшаяся судебная практика взыскания незаконного обогащения с владельцев счетов по искам потерпевших. Она подчеркнула, что передача личных аккаунтов и банковских карт третьим лицам может привести к уголовной ответственности.

По данным МВД, преступники нередко приобретают или арендуют аккаунты в мессенджерах, находя потенциальных дропов среди несовершеннолетних в тематических каналах и чатах. Мошенники убеждают молодых людей, что сдача аккаунта – легкий способ заработка, однако такие действия могут привести к серьезным последствиям, вплоть до уголовного наказания.

Волк также пояснила, что при совершении преступлений с использованием арендованных аккаунтов ответственность в первую очередь наступает для формального владельца. В зависимости от тяжести преступления возможно реальное лишение свободы. Организаторы мошеннических схем часто выкупают данные о банковских счетах у граждан под видом легального заработка, используя эти сведения для совершения противоправных действий.

В большинстве случаев владельцы счетов, вовлеченных в такие схемы, отрицают свою причастность и ссылаются на утрату карт или передачу их за вознаграждение.

Ранее в Госдуму поступил законопроект, который предусматривает уголовное наказание за передачу или оформление банковских карт мошенникам под влиянием злоумышленников или за вознаграждение.

Мошенники усилили активность в преддверии Дня Победы, используя доверие пенсионеров и ветеранов для получения их персональных и банковских данных.

В ЦБ сообщили, что дропперы, чьи карты используют для обналичивания украденных денег, ищут убежище в средних и мелких банках, чтобы избежать усиленного контроля.

