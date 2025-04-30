  • Новость часаСистема ПВО за ночь сбила 34 украинских беспилотника над пятью регионами России
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    Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили
    Энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    В США арестованы виновные в незаконном голосовании украинцы
    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию
    Госдеп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
    Хуситы заявили о попадании в американский авианосец
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград
    Осужден пытавшийся отравить курсантов летного военного училища
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    30 апреля 2025, 08:10 • Новости дня

    Сенатор рассказал о новых схемах мошенничества перед 9 Мая

    Tекст: Александра Юдина

    В преддверии Дня Победы мошенники усилили активность, используя доверие пенсионеров и ветеранов для получения их персональных и банковских данных, сообщил первый замглавы комитета Совфеда Артем Шейкин.

    Сенатор рассказал, что злоумышленники представляются сотрудниками социальных служб, обещают выплаты или подарки и под этим предлогом просят передать личные данные, включая номер СНИЛС и банковские реквизиты, передает ТАСС.

    Основная цель мошенников – получить код из СМС, чтобы получить доступ к личному кабинету на «Госуслугах» и совершать финансовые операции от имени жертвы.

    По словам сенатора, мошенники могут давить на пенсионеров, торопить с принятием решений и запугивать их потерей выплат.

    Помимо звонков, в ходу фейковые рассылки и сайты, имитирующие государственные ресурсы. Также злоумышленники используют уловки с предложениями оплатить «юридическое оформление» или услуги адвокатов для получения компенсаций или льгот.

    Шейкин подчеркнул, что нельзя передавать коды из СМС или личные данные неизвестным лицам, даже если они называют себя сотрудниками государственных структур.

    Он посоветовал самостоятельно перезванивать по номерам из официальных источников и прекращать подозрительные разговоры, чтобы не подвергаться манипуляциям.

    Кроме того, сенатор рекомендовал рассказывать родственникам и пожилым знакомым о подобных схемах, устанавливать приложения для блокировки подозрительных номеров и договариваться о «паролях безопасности» на случай мошеннических звонков.

    Ранее жители Подмосковья столкнулись с новой мошеннической схемой, в которой злоумышленники под видом медработников получают доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги».

    Также телефонные мошенники начали применять новый сценарий обмана, когда после получения кода из СМС признаются жертве в мошенничестве и вынуждают ее подчиняться дальнейшим инструкциям.

    29 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Орешкин заявил о превращении БРИКС в силу мировой экономики

    Орешкин отметил главную роль БРИКС в развитии мировой экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На форуме в Национальном центре «Россия» заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин выделил значимость БРИКС как движущей силы для мировой экономики и глобального развития.

    Страны БРИКС становятся ключевой силой мировой экономики, заявил Максим Орешкин на сессии-презентации второго дня Открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста», говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

    Орешкин подчеркнул, что БРИКС выступает не против кого-либо, а действует по принципам консенсуса: «Ни одно решение здесь не принимается, если хоть одна страна выступает против».

    Он отметил, что объединение строит свою работу на позитивной повестке, где каждое государство может вносить собственные инициативы по различным направлениям. По словам Орешкина, основной целью является реализация этих инициатив во благо всех членов БРИКС и всего мира. Он также отметил, что БРИКС сегодня играет ведущую роль в продвижении мировой экономики вперед.

    Открытый диалог проходит в Национальном центре «Россия» с 28 по 30 апреля и собирает ведущих экспертов для обсуждения глобальных экономических перспектив.

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    29 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale

    Военный эксперт Шурыгин: Индия меняет МиГ-29К на французские Rafale по трем причинам

    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Нью-Дели заменить МиГ-29К/КУБ истребителями Rafale не скажется на военно-техническом сотрудничестве Индии и России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Он объяснил закупку Индией французских машин тремя причинами.

    «Решение индийского руководства заменить самолеты МиГ-29К/КУБ французскими Rafale связано с тремя факторами», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Первый – политика Нью-Дели по диверсификации поставщиков вооружений и военной техники.

    «Индия ориентирована на российский рынок, но последние 15 лет власти стараются проводить свой курс таким образом, чтобы не зависеть только от одной страны-производителя. В сфере истребительной авиации они – помимо Москвы – сотрудничают с Парижем и другими государствами», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал на призывы США к Индии закупать F-35. Однако, как отметил Шурыгин, американский самолет – «очень дорогой и крайне переоцененный». Отсюда вытекает второй фактор, почему индийское руководство заменяет «МиГи» на Rafale – доступность истребителей. «Французская машина достаточно «возрастная», и она, что называется, по карману Дели», – пояснил эксперт.

    Наконец, третий фактор – опасение вторичных санкций: «Поскольку на сегодняшний день Москва находится под всевозможными рестрикциями, то, возможно, Индия просто опасается закупать российскую технику». По его оценкам, в связи с нынешней сделкой между Нью-Дели и Парижем не возникнет каких-либо последствий для военно-технического сотрудничества Индии и России.

    «Говорить о том, что индийские власти откажутся от нашего оружия или истребителей, – это ерунда. Первоочередная задача России в настоящее время – насыщать свои Вооруженные силы новой техникой. А поставки за границу, я думаю, начнут восстанавливаться и активизироваться после окончания спецоперации», – заключил Шурыгин.

    Ранее правительство Индии заключило с Францией контракт на поставку 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D. Как сообщило минобороны республики, сумма сделки составила 630 млрд индийских рупий (более 7,4 млрд долларов).

    Ожидается, что разработанные французской компанией Dassault Aviation самолеты заменят палубные истребители МиГ-29K и МиГ-29KУБ, которые базируются на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет The Hindu.

    Как уточнило индийское военное ведомство, из 26 самолетов 22 представляют собой палубные одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре – это двухместные тренировочные Rafale-D. Истребители будут поставлять с 2028 по 2030 год, а экипаж пройдет обучение во Франции и Индии. Сейчас в стране уже эксплуатируют 36 самолетов Rafale, приобретенных у Парижа в 2016 году.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    В России заявили об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом
    В России заявили об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство одесситов не связывают будущее города с киевскими властями, подчеркнул помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, отметив важность самоопределения причерноморских регионов.

    Патрушев заметил, что подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом. Отвечая на вопрос о возможных претензиях России на украинские порты, Патрушев подчеркнул уважение страны к волеизъявлению народов, напомнив о случаях вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, передает ТАСС.

    Он отметил, что жители украинских регионов, включая причерноморские территории, должны самостоятельно определять свое будущее. «И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», – заявил Патрушев. Он также добавил: «Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев заявил, что во время учений НАТО отрабатывались сценарии захвата Калининградской области, Патрушев подчеркнул наличие явных признаков победы России в спецоперации на Украине, а также Патрушев заявил о продолжающемся росте числа морских роботов НАТО в акваториях, прилегающих к России.

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    29 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

    В интервью журналу The Atlantic президент США сказал, что Украина «очень скоро будет разгромлена», передает ТАСС. «Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза», – заявил он.

    На вопрос о возможности предоставления Украине еще больше вооружений, глава Белого дома ответил, что «это необязательно должно быть оружие». По его словам, это могут быть санкции или банковские операции. «Это может быть оружие посредством санкций. Это может быть оружие при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия», – сказал американский лидер.

    Издание The Economist сообщало, что представители военной разведки Украины признали нынешний период конфликта наиболее трудным на сегодняшний день.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    29 апреля 2025, 18:45 • Новости дня
    Энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе

    Энергетики Анпилогов и Гривач объяснили отключение света играми с зеленой повесткой

    Энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В результате резкого провала генерации электроэнергии, вероятнее всего, произошло веерное отключение станций Испании и Португалии. Однако при наличии достаточного резервирования европейцы не остались бы без света, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные энергетики.

    «О таком понятии, как «аномальные атмосферные вибрации», человечество вообще не знало до того, как власти и системные операторы Испании и Португалии не озвучили. Перепад давления, даже резкий, может вызвать исключительно такое природное явление, как ветер», – говорит эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

    При этом он подчеркивает, что на территории Пиренейского полуострова за последнюю неделю не было зарегистрировано тайфунов, ураганов и других проявлений чрезвычайно сильного ветра. Кроме того, линии электропередач изначально проектируются с расчетом на устойчивость к сильному ветру.

    «С точки зрения здравого смысла я отметаю такого рода объяснение. Считаю, оно скрывает гораздо более серьезные проблемы, в которых системные операторы и правительства обеих стран постеснялись признаться. С другой стороны, были озвучены данные о выпадении генерирующей мощности. В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Пиренейский полуостров потерял единовременно около 15 гигаватт генерации», – рассуждает собеседник.

    Он обращает внимание на то, что объединенная система Испании и Португалии составляет около 110 гигаватт. Соответственно, по подсчетам эксперта было потеряно 10–15% генерации. При этом нужно понимать, что в действительности не вся установленная мощность используется. Существует резервирование мощности, которое в нужный момент и спасает при подобного рода ситуациях.

    «Если действительно было потеряно всего лишь от 10% до 15% генерирующих мощностей, то в нормальной сбалансированной энергосистеме всегда находилась бы резервная мощность, которая бы легко подхватила такое выпадение генерации и обеспечила устойчивость энергосистемы. Не было бы блэкаута за счет того, что резервные мощности, которые обычно представляют собой тепловые станции, которые могут быстро выдать электроэнергию в сеть, в отличие, например, от атомных станций или тепловых блоков на угле. Либо это гидроэлектростанции, которые также есть в Испании», – объясняет Анпилогов.

    По словам эксперта, недавно Португалия и Испания с гордостью отрапортовали, что их объединенная энергетическая система получила около 60% генерации исключительно за счет солнечной, и это действительно очень высокий процент. Однако в действительности это было бы предметом гордости только в том случае, если бы национальные энергосистемы этих двух стран обеспечивали устойчивость. Эта генерация оказывает решающее воздействие на баланс производства электроэнергии, и если бы ее можно было чем-то «подпереть», например, традиционной тепловой, атомной и гидроэлектрогенерацией, то данной ситуации не произошло бы.

    Судя по всему, были приняты какие-то решения, которые пока никто не хочет озвучивать, по которым вот эти все тепловые станции и так далее были, возможно, выведены в какой-то холодный резерв. Возможно, на них не были произведены закупки природного газа, которые могли бы быть использованы для подхвата генерации. Вероятнее всего произошла классическая ситуация, когда резкий провал генерации, который невозможно компенсировать, приводит к рассинхронизации сети.

    Рассинхронизация означает падение частоты генерации, тех самых 50 Гц, которые есть в сети, продолжает специалист. И в момент, когда эта частота в сети падает ниже критической отметки, это обычно 49 Гц, начинают медленнее работать различные насосы, оборудование начинает выходить из строя или переходить за предельные режимы. В результате автоматика просто отключает станции и делает это веером (одну за другой), без участия человека.

    «То есть достаточно, чтобы действительно выпали 15 гигаватт, ушла частота ниже критического предела и после этого дальше уже автоматика сама отключает оставшуюся генерацию. И происходит блэкаут, после чего уже приходится часами, иногда даже сутками подключать потребителей, разгонять генерацию и выходить опять на нормальные параметры работы энергосистемы», – делится Анпилогов.

    Эксперт в сфере энергетики Алексей Гривач также отметил, что объяснение оператора Португалии о том, что в данной ситуации виновато «редкое атмосферное явление», крайне сомнительно. Однако он также склоняется к тому, что данная ситуация в странах не произошла, если бы имелись энергетические резервы.

    «Европейская энергосистема с каждым годом становится все более разбалансированной и чувствительной к погодным явлениям из-за роста доли нестабильных возобновляемых в выработке и отсутствия нормального и достаточного резервирования. Ребята заигрались в азартные игры с зеленой повесткой», – заключил специалист.

    Сразу несколько стран Европы – Испания и Португалия – 28 апреля остались без света. Отключение длилось несколько часов и вызвало значительные перебои в работе инфраструктуры в странах. Это нарушило работу общественного транспорта и железных дорог. К утру следующего дня энергоснабжение удалось восстановить, однако режим чрезвычайной ситуации сохранился еще на время.

    По некоторым данным, крах испанской энергосистемы вызван автоматическим разъединением энергосетей страны с Францией. Португальский оператор в блэкауте винит «редкое атмосферное явление», а именно экстремальные колебания температуры во внутренних районах Испании. Власти Испании решили провести расследование на предмет того, являлось ли отключение электроэнергии актом компьютерного саботажа.

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    29 апреля 2025, 19:15 • Новости дня
    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию

    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию отступлением ВСУ

    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров связал призыв Киева к срочному перемирию с тем, что украинские войска вынуждены активно отступать на линии боевого соприкосновения.

    Лавров заявил, что киевские власти изменили свою позицию и начали требовать немедленного перемирия без предварительных условий на фоне отступления Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По его словам, «украинский режим пятится все активнее назад», что и стало причиной смены риторики Киева о переговорах. Лавров отметил, что на фоне ситуации на боевых позициях Киев фактически изменил свою политику на 180 градусов, начав добиваться перемирия как можно скорее.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал невнятную позицию Киева по перемирию на День Победы как явную манипуляцию со стороны украинских властей, а отсутствие реакции Киева и европейских столиц на инициативу российского президента Владимира Путина о перемирии, по мнению Пескова, показало, кто действительно стремится к миру на Украине, а кто предпочитает войну.

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    29 апреля 2025, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

    Политолог Скачко: Отказом от перемирия на 9 Мая Киев выбивает мирную повестку из рук Трампа

    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ Владимира Зеленского от перемирия на 9 Мая осудят в Белом доме, но попытаются оправдать в Европе, обвиняя Москву в коварстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Банковой отвергли инициативу России о трехдневном прекращении огня.

    «Зеленский требует месячного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться в зоне СВО, наладить логистику, подтянуть резервы на критические участки. За три дня они просто не успеют этого сделать», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», – продолжил он.

    «Зеленский выбивает мирную повестку из рук Трампа. Если в США обратят внимание на отказ Банковой от предложения Путина, Белый дом осудит, а затем заставит Киев согласиться на прекращение огня. Мы увидим повторение сценария пасхального перемирия, которое Украина сначала отвергла, а потом была вынуждена принять», – спрогнозировал собеседник.

    «В свою очередь, европейские политики, скорее всего, в заявлениях и СМИ запустят оправдательную риторику, сводящуюся к тому, что Украина поступает правильно, а Россия коварна», – указал он. «Если мыслить логически, то Киеву, как проигрывающей стороне, важно добиться полного прекращения огня и затем переходить к политическим договоренностям. Для Москвы же окончательное перемирие допустимо лишь при согласовании гарантий и выполнении всех условий, затрагивающих первопричины украинского кризиса», – подчеркнул аналитик.

    «Как бы то ни было, мирные инициативы России показывают Западу истинное лицо офиса Зеленского. Полагаю, это будет учитываться при выработке итоговых соглашений. Москва честно соблюдает договоренности, показывает готовность к урегулированию и диалогу. Киев же приходится принуждать даже к двухдневному перемирию, как это было на Пасху, которое ВСУ все равно нарушают», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», – сказал Зеленский.

    Москва объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

    В случае нарушений со стороны ВСУ Россия даст адекватный и эффективный ответ. Кроме того, Москва в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Японский сенатор Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за отказ от инициатив Москвы, сравнив ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    29 апреля 2025, 13:11 • Новости дня
    Стубб предостерег Украину от территориальных уступок Москве по примеру Финляндии
    Стубб предостерег Украину от территориальных уступок Москве по примеру Финляндии
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Финляндия, имеющая опыт жестких уступок СССР, опасается, что Украина может оказаться в похожей ситуации и потерять часть суверенитета или территорий, рассказал финский президент Александр Стубб в интервью The New York Times.

    Александр Стубб отметил, что не желает для Украины повторения финского сценария середины XX века, когда страна была вынуждена уступить территории и согласиться на ограничения во внешней политике, передает The New York Times.

    По словам Стубба, украинская сторона и европейские союзники призывают Москву к переговорам, но Россия отвергает мирные инициативы. Стубб также отметил важность давления на Россию через санкции и военную поддержку Киева, подчеркнув необходимость предоставить Украине гарантии безопасности, прежде всего от европейских стран, а также с поддержкой США.

    Президент Финляндии выразил мнение, что исходя из собственного опыта, страна смогла сохранить независимость ценой территориальных уступок и ограничений, но такой путь, по его словам, не должен повториться для Украины. При этом Стубб добавил, что Финляндия никогда не признает территорий, которые Россия аннексировала с начала конфликта.

    В качестве примера политической гибкости Стубб рассказал о предложениях Финляндии поставлять ледоколы и увеличивать закупки американского сжиженного газа для укрепления отношений с США. Он подчеркнул, что для небольшого государства внешняя политика – вопрос выживания, а не политической игры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Финляндии Александера Стубба в дезинформации сограждан относительно отношений с Москвой.

    Президент Финляндии Александр Стубб, требуя от России согласия на «полное прекращение огня» на Украине, пытается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем, игнорируя недоговороспособность Киева и противореча позиции Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов.

    Ранее Финляндия приняла решение оставить закрытыми пограничные переходы с Россией и централизовать прием заявлений на убежище до дальнейшего уведомления.

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    29 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Politico: Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько европейских лидеров отказались посетить Киев 9 мая по приглашению Украины, пишет издание Politico.

    Как сообщает Politico, европейские лидеры, включая премьера Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая, передает РИА «Новости».

    «Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве», – говорится в сообщении издания. Вместо поездки в Киев Туск отправится в Нанси для подписания договора в области безопасности с Макроном. Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а Мерц также не планирует поездку в Киев.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече глав МИД европейских стран.

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    29 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Крах энергосистемы Испании и Португалии связали с Францией

    La Vanguardia: Блэкаут в Испании и Португалии произошел из-за сбоя на линии из Франции

    Крах энергосистемы Испании и Португалии связали с Францией
    @ Jan-Uwe Ronneburger/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате отключения линии между Испанией и Францией и резкого снижения выработки электроэнергии большая часть Испании и Португалии на несколько часов осталась без света.

    Масштабное отключение электроэнергии на большей части Иберийского полуострова произошло из-за внезапного резкого падения электроснабжения, что привело к отключению сетевой взаимосвязи между Испанией и Францией, передает Reuters со ссылкой на испанскую La Vanguardia.

    Испанский оператор энергосистемы REE сообщил, что система потеряла 15 гигаватт мощности всего за пять секунд примерно в 13.33 по местному времени.

    Начальник системных операций REE Эдуардо Прието заявил на пресс-конференции: «В результате этого отключения и серьезного дисбаланса в выработке электроэнергии наша система рухнула». По его словам, выпадение мощности превысило пределы, на которые рассчитаны европейские энергосистемы, что и вызвало автоматическое разъединение энергосетей Испании и Франции, а затем и крах испанской энергосистемы.

    Причины столь масштабной потери мощности пока не установлены, ни одна версия не исключается, отметил премьер-министр Испании Педро Санчес в национальном обращении.

    Португалия предположила, что сбой произошел в Испании, тогда как испанские власти связали проблему с разрывом соединения с Францией. При этом премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что нет никаких признаков кибератаки.

    По словам Санчеса, страна потеряла 15 гигаватт выработки, что составляет примерно 60% национального спроса на электроэнергию. Такого ранее не фиксировалось в истории страны Техники продолжают выяснять причины столь резкого падения.

    Отключение длилось несколько часов и вызвало значительные перебои в работе инфраструктуры в Испании и Португалии. Массовое отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного отключения электричества, затронувшего почти всю Иберийскую часть Испании и Португалии, энергоснабжение удалось восстановить, однако режим чрезвычайной ситуации пока сохраняется.

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    29 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    Хуситы заявили о попадании в американский авианосец Harry Truman

    Йеменские хуситы сообщили о возможном прямом попадании по авианосцу США в Красном море

    Хуситы заявили о попадании в американский авианосец Harry Truman
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные формирования хуситов не исключили, что американский авианосец Harry Truman был поражен в ходе недавней атаки в Красном море.

    Вооруженные силы, сформированные движением «Ансар Аллах» (хуситы), заявили о возможном прямом попадании по американскому авианосцу Harry Truman во время недавней атаки в Красном море, передает ТАСС. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

    Источник в министерстве обороны хуситов заявил: «Мы не исключаем прямого попадания в [авианосец Harry] Truman в ходе нашей недавней операции и ожидаем, что он в любой момент покинет театр военных действий». Более подробной информации о характере повреждений или подтверждении со стороны США на данный момент не приводится.

    Ситуация в Красном море остается напряженной на фоне регулярных нападений на корабли коалиции, в том числе ВМС США. Хуситы неоднократно заявляли о намерении продолжать атаки до прекращения израильских операций в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по авиабазе Неватим на юге Израиля, а в результате авиаудара Соединенных Штатов по миграционному центру в городе Саада на северо-западе Йемена число погибших выросло до 68 человек.

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    29 апреля 2025, 18:20 • Новости дня
    Осужден пытавшийся отравить курсантов летного военного училища
    Осужден пытавшийся отравить курсантов летного военного училища
    @ t.me/genprocrf

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Южном окружном военном суде вынесен приговор обвиняемому в попытке отравить курсантов Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища Егору Семенову.

    Суд признал Семенова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 27 лет, передает ТАСС. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

    Гособвинение на прениях сторон запрашивало для Семенова пожизненный срок.

    По версии следствия, в 2022 году житель Мелитополя Семенов получил российское гражданство, а год спустя был завербован спецслужбами Украины и получил задание организовать убийство выпускников Армавирского авиационного училища. За это ему обещали 400 тыс. рублей, однако денег он не получил.

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    29 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
    Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» была освобождена Дорошовка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки Харьковской области и Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Турьи, Садков, Проходов, Могрицы и Юнаковки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три бронемашины и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малиновки, Иванополья, Часова Яра, Миньковки, Петровки, Григоровки, Верхнекаменского, Константиновки и Дылеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВФУ составили до 250 военнослужащих, американские бронемашины HMMWV и MaxxPro, орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Владимировкой, Ульяновкой, Тарасовкой, Зверево, Новоэкономическим, Алексеевкой, Миролюбовкой, Новоалександровкой и Новой Полтавкой ДНР.

    При этом противник потерял до 450 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Зеленого Поля, Богатыря, Отрадного и Вольного Поля ДНР.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, две бронемашины, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Антоновки, Токаревки, Садовогои Велетенского Херсонской области.

    ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, а также склады военно-технического имущества и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Каменку в Харьковской области.

    На прошлой неделе в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.

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    29 апреля 2025, 13:46 • Новости дня
    Полиция Петербурга провела масштабный рейд с военной техникой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе крупной операции с применением военной техники на въездных и выездных петербуржских дорогах выявлены сотни административных и уголовных нарушений, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

    Масштабная проверка на въездах и выездах проводилась полицейскими и росгвардейцами, пояснили в ведомстве, передает телеканал 360.

    Около 200 полицейских и 50 сотрудников Росгвардии работали на 25 контрольно-пропускных пунктах, где были задействованы также представители ГИБДД, миграционной службы, патрульно-постовой службы, кинологи и оперативные подразделения.

    За время рейда правоохранители остановили более 5 тыс. автомобилей и проверили свыше 6,5 тыс. человек, включая почти 1,3 тыс. иностранцев. В результате было выявлено 380 административных нарушений, из которых более 200 связаны с нарушением правил дорожного движения, а 142 – с нарушением миграционного законодательства.

    Помимо этого, возбуждено пять уголовных дел по факту использования поддельных документов и одно уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.

    В ноябре в Москве закрыли ночные клубы, где полиция и ФСБ проводили рейды из-за жалоб на пропаганду ЛГБТ (движение запрещено в России) и нелегальную продажу алкоголя.

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    29 апреля 2025, 15:45 • Новости дня
    СГБ Грузии сообщила о готовившемся госперевороте с участием наемников

    СГБ Грузии сообщила о готовившемся госперевороте с участием наемников

    СГБ Грузии сообщила о готовившемся госперевороте с участием наемников
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба госбезопасности (СГБ) Грузии в годовом отчете заявила о предотвращении попытки насильственной смены власти в 2024 году.

    В числе участников названы граждане Грузии, находящиеся за границей, включая грузинских наемников с Украины, а также руководители различных партий и НКО, передает ТАСС.

    Планировалось, что поводом для государственного переворота станут принятие закона об иноагентах и обвинения властей в фальсификации парламентских выборов, прошедших 26 октября.

    В отчете отмечается: «Действия определенного круга лиц управлялись зарубежным финансированием, руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственных организаций. В разные периоды в преступном плане активное участие принимали граждане Грузии, находящиеся за пределами страны, в частности конкретная часть воюющих на Украине грузин».

    Ранее Тбилиси заявил о новых попытках ЕС сменить демократически избранные власти Грузии.

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