МВД сообщило о новой схеме мошенничества

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, в МВД отметили, что мошенники, представляясь сотрудниками мобильных операторов, звонят потенциальным жертвам и сообщают о скором окончании срока действия договора на услуги связи. Для продления они просят назвать код из СМС. После передачи кода злоумышленник открыто говорит: «Я вас обманул». В МВД пояснили, что такая тактика применяется для запугивания жертвы и вынуждения ее действовать по дальнейшим указаниям.

Следом с человеком связываются уже якобы сотрудники полиции, Росфинмониторинга или портала «Госуслуги». Эти лжесотрудники убеждают жертву перевести деньги на «безопасный счет» для их сохранности и участвовать в поимке мнимых мошенников, которые, как сообщается, «договорились» с представителями банка.

В МВД призвали граждан сохранять бдительность из-за роста количества подобных случаев и напомнили, что настоящие сотрудники мобильных операторов и правоохранительных органов не требуют передачи кодов из СМС или переводов денег на сторонние счета.

В Петербурге 71-летняя пенсионерка лишилась более 21 млн рублей, поверив мошенникам, она продала свою квартиру, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет.

Ранее прокуратура Москвы сообщила о новой схеме телефонного мошенничества с использованием «Госуслуг», в результате которой аферисты получили доступ к данным пенсионера под видом установки сигнализации.

В марте генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что ущерб от действий телефонных мошенников составил почти 200 млрд рублей.