Мошенники под видом установки сигнализации обманули пенсионера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, телефонные мошенники разработали новую схему обмана граждан под предлогом установки сигнализации. В прокуратуре Москвы заявили, что аферисты получают доступ к «Госуслугам» жертвы, используя ее доверие и неосведомленность.

В одном из случаев, 81-летнего пенсионера обманули, позвонив ему и представившись специалистом по установке сигнализации. Мошенники сообщили, что его дом будет оборудован сигнализацией и попросили назвать код из СМС, что пенсионер и сделал. После этого мошенники завершили разговор, но вскоре связались с ним повторно.

Потерпевший получил сообщение в мессенджере о том, что его данные и средства находятся под угрозой, а также фальшивые финансовые документы и фото удостоверения лжесотрудника. Позже, мошенники под предлогом удаления вирусов получили доступ к устройствам пенсионера и похитили 1,8 млн рублей.

Прокуратура столицы призывает граждан быть бдительными. Ведомство напоминает, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают по телефону коды из СМС и не присылают банковские документы или удостоверения. При подозрительных звонках стоит прекратить разговор и самостоятельно перепроверить информацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники предложили подростку 250 тыс. рублей за поджог торгового центра в Нахабино сообщив эту сумму в качестве вознаграждения. МВД сообщило о новой схеме взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Эксперт объяснила, как избежать мошенников при участии в благотворительности.