Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
ЦБ сообщил о миграции дропперов в мелкие банки
Дропперы, чьи карты используют для обналичивания украденных денег, ищут убежище в средних и мелких банках, чтобы избежать усиленного контроля, согласно заявлению ЦБ.
Дропперы, которые используются мошенниками для вывода и обналичивания украденных средств, начали массово перемещаться из крупных банков в средние и мелкие кредитные организации, сообщает ТАСС. Такую информацию предоставил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России Богдан Шабля в ходе своего выступления в Совфеде.
По его словам, в начале 2024 года основное сосредоточение подставных лиц наблюдалось в крупных банках. Однако к концу того же года дропперы начали активно искать укрытия в более мелких кредитных учреждениях.
Шабля отметил, что дропперы таким образом пытаются избежать усиленных противолегализационных процедур, применяемых в крупных банках. Они рассчитывают на меньшую готовность средних и мелких банков в борьбе с подобными операциями, что позволяет им «спрятаться» и продолжать свою нелегальную деятельность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк назвал три типа дропперов в схемах мошенников, а Президент России Владимир Путин поручил ключевым ведомствам представить до 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов, участвующих в подобных схемах. Эксперт рассказал, как защититься от дропперов и самому не стать дропом.