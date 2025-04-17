ЦБ сообщил о миграции дропперов в мелкие банки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дропперы, которые используются мошенниками для вывода и обналичивания украденных средств, начали массово перемещаться из крупных банков в средние и мелкие кредитные организации, сообщает ТАСС. Такую информацию предоставил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России Богдан Шабля в ходе своего выступления в Совфеде.

По его словам, в начале 2024 года основное сосредоточение подставных лиц наблюдалось в крупных банках. Однако к концу того же года дропперы начали активно искать укрытия в более мелких кредитных учреждениях.

Шабля отметил, что дропперы таким образом пытаются избежать усиленных противолегализационных процедур, применяемых в крупных банках. Они рассчитывают на меньшую готовность средних и мелких банков в борьбе с подобными операциями, что позволяет им «спрятаться» и продолжать свою нелегальную деятельность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк назвал три типа дропперов в схемах мошенников, а Президент России Владимир Путин поручил ключевым ведомствам представить до 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов, участвующих в подобных схемах. Эксперт рассказал, как защититься от дропперов и самому не стать дропом.