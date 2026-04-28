Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.5 комментариев
Юрист Бачурина: Нужно фиксировать ущерб машине от непогоды для компенсации
Для возмещения ущерба от стихии владельцам транспортных средств следует тщательно документировать все повреждения и окружающую обстановку перед обращением в суд или страховую компанию, заявила член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.
Российским автовладельцам, чьи машины пострадали из-за сложных погодных условий, нужно детально фиксировать последствия инцидента, сказала Бачурина, передает РИА «Новости».
«Важно сфотографировать и снять на видео положение автомобиля, повреждения, дорожные знаки, таблички с адресом, окружающую обстановку, разметку, следы повреждения на стволе дерева и автомобиле. Тут работает принцип – чем больше, тем лучше. А затем вызвать полицию», – рассказала эксперт.
Специалист подчеркнула, что ответственность за компенсацию ложится на тех, кто отвечает за безопасность конкретной территории. Если транспортное средство повредило дерево во дворе, отвечать будет управляющая компания, в парке – муниципальные службы, а на частном участке – его собственник.
При наличии вины организации в несвоевременном спиле гнилого дерева, ее могут обязать возместить ущерб, либо владельцу придется взыскивать средства через суд.
Бачурина добавила, что выплаты можно получить по КАСКО, если падение дерева предусмотрено договором как страховой случай. При этом она напомнила, что полис ОСАГО не покрывает подобные риски, поскольку страхует исключительно ответственность перед третьими лицами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, непогода повредила 80 автомобилей в четырех федеральных округах России.