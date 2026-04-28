Правительство Австралии подготовило закон о выплатах СМИ от Meta и Google
Крупные технологические корпорации в Австралии могут обязать заключать коммерческие соглашения с местными изданиями или отчислять процент от выручки за использование журналистских материалов.
Законопроект, обязывающий ИТ-гигантов платить за новостной контент, представило правительство Австралии, передает РИА «Новости».
Новая инициатива затронет такие платформы, как Meta* (признана в России экстремистской и запрещена), Google и TikTok.
«Если работа журналистов создает ценность, она должна иметь денежное выражение», – заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
Он подчеркнул, что программа закроет лазейки, позволявшие сервисам избегать обязательств путем удаления материалов.
Платформы, отказавшиеся от сделок с издателями, обяжут выплачивать до 2,25% своей австралийской выручки. Сумму сбора можно будет снизить на 150% при договоренностях с крупными медиа и на 170% – с небольшими редакциями. Внесение документа в парламент ожидается летом.
В декабре в Австралии технологическая компания приступила к блокировке и удалению аккаунтов несовершеннолетних. Там вступил в силу запрет на использование соцсетей подростками до 16 лет.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ