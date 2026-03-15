На запасные аэродромы ушли три летевших в Москву самолета
Три рейса, следовавшие во Внуково, были вынуждены изменить маршрут из-за временных ограничений на работу аэропорта, сообщили в справочной службе аэропорта.
В справочной службе воздушной гавани уточнили, что «три самолета перенаправлены в другие аэропорты – московский Шереметьево и нижегородский Стригино», передает ТАСС.
Речь идет о самолетах, прилетавших из Тбилиси, Ульяновска и Махачкалы.
Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В воскресенье ночью Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву. Утром того же дня мэр столицы сообщил, что четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.