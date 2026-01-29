Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
СК завел дело после массового отравления детей в Тюменской области
В селе Онохино Тюменской области у школьников зафиксировали массовое ухудшение здоровья, число заболевших уточняется, начато уголовное расследование.
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после массового ухудшения состояния школьников в селе Онохино Тюменской области. В рамках расследования будет изъята и изучена документация, связанная с организацией питания в местной школе, сообщает региональное СУ СК РФ.
Планируется допросить сотрудников образовательного учреждения, ответственных за питание, родителей заболевших детей и медицинских работников. Следствие также намерено провести ряд экспертиз, чтобы установить источник и характер нарушений, приведших к массовому недомоганию.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевшие – ученики Онохинской средней школы, точное число пострадавших устанавливается. Власти Тюменской области обеспечивают медицинскую помощь и проводят противоэпидемические мероприятия, чтобы остановить распространение заболевания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в школах Тюменской области отменили очное обучение первой смены из-за морозов. До этого в Тобольске владелец базы отдыха был задержан после отравления 16 детей хлором в бассейне, ему предъявили обвинение в предоставлении небезопасных услуг.
А в 2023 году также после купания в бассейне на базе отдыха в Тюменской области 13 детей почувствовали недомогание из-за отравления парами хлора, троих из них госпитализировали.