Легкоатлетку Клишину лишили квартиры в Твери

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Клишина заявила, что в 2011 году получила однокомнатную квартиру в Твери с условием возможного перевода недвижимости в собственность при выполнении ряда спортивных достижений или выслуге лет.

«Все, с кем я общалась, уверили меня в том и усыпили мою бдительность, что эта квартира в любом случае останется мне и можно не думать ни о каких мелочах», – рассказала Клишина.

По словам спортсменки, в прошлом году ее выписали из квартиры, а саму недвижимость передали военнослужащему. Клишина отметила, что теперь не имеет никакой регистрации, и назвала себя «бомжом». Она добавила, что для перевода квартиры в собственность необходимо оставаться действующей спортсменкой.

Клишина подчеркнула, что не знает, кому именно передали квартиру, но ей сообщили, что жилье предоставлено военным. Сейчас она продолжает жить и тренироваться в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарья Клишина сообщила, что осталась без прописки после передачи предоставленной ей недвижимости другому человеку.

Ранее Клишина заявила, что дисквалификация сборной России по легкой атлетике – не более чем способ устранить сильного соперника.

