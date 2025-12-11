Международный день гор и День Андреевского флага отмечается 11 декабря

Tекст: Катерина Туманова

Международный день гор принят резолюцией Генассамблеи ООН № A/RES/57/245 на 78-м пленарном заседании в декабре 2002 года. Тогда же стартовал Международный год гор, после чего ежегодно с 2003 года 11 декабря отмечается Международный день гор.

«Горы – это природное богатство, которое мы должны беречь. В горных районах проживает 15% мирового населения, и половина зон сосредоточения мирового биоразнообразия находится в горах. <…> К сожалению, горы находятся в опасности в связи с изменением климата, деградацией земель, чрезмерной эксплуатацией и стихийными бедствиями», – напомнили в ООН .

Международный день танго ежегодно празднуют 11 декабря в честь дня рождения аргентинского певца Карлоса Гарделя и музыканта Хулио де Каро, которые сыграли ключевую роль в популяризации этого танца.

День Андреевского флага с конца XVII века белым полотнищем с синим косым крестом напоминает о славной морской истории России. Царь Петр I учредил 11 декабря 1699 года Андреевский флаг как официальный флаг военного флота. По мнению российского императора, от апостола Андрея Россия приняла святое крещение, и ему хотелось увековечить имя святого. До 1917 года под этим флагом совершались кругосветные плавания, открывались новые земли и шли в бой русские моряки, напомнили в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого. В ноябре 1917 года над кораблями страны развевался красный флаг Интернационала, а в 1991 году, после распада СССР, вернулся Андреевский флаг.

День памяти русских солдат, погибших в Чечне, отмечается в России ежегодно 11 декабря, в годовщину ввода федеральных войск в Чеченскую Республику в 1994 году для «восстановления конституционного порядка». Это день памяти и военнослужащих, и мирного населения.

День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма отмечается в годовщину массовых расстрелов нацистами жителей полуострова по национальному признаку в 1941-1943 годах. В четверг, 11 декабря, принято приспускать флаг Республики Крым в память о скорбной дате.

При этом в США 11 декабря празднуют День колец из лапши, в Буркина-Фасо День республики, на Мадагаскаре – День четвертой республики.

С именинами сегодня стоит поздравить Василия, Григория, Анну, Николая и Андрея.