Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт энергоресурсов из России

Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт газа из России
С 2022 года Евросоюз сократил зависимость от некогда доминирующего поставщика – России – примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.
Согласно анализу Reuters на базе данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), семь из 27 стран-членов ЕС увеличили стоимость импорта по сравнению с 2024 годом. В их числе пять стран, которые поддерживают Украину, например, во Франции закупки российских энергоносителей выросли на 40%, до 2,2 млрд евро, в то время как в Нидерландах – на 72%, до 498 млн евро, показывает анализ.
В то время как порты сжиженного газа в таких странах, как Франция и Испания, служат отправными точками для поставок российского газа в Европу, газ часто не потребляется в этих странах, а отправляется покупателям по всему блоку.
«Венгрия вошла в число семи стран, где объем российского импорта энергоносителей вырос в этом году на 11%. К Франции и Нидерландам присоединились еще четыре страны, правительства которых поддерживают Украину в войне: Бельгия, где этот показатель увеличился на 3%, Хорватия (55%), Румыния (57%) и Португалия (167%)», – сказано в материале агентства.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций, однако по данным Politico, ЕС не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.
МИД России заявил, что европейские компании уже столкнулись с кратным ростом расходов на энергию и массовым закрытием предприятий после ограничения импорта российских ресурсов.