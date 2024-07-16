Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Надежные дороги – одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России, они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма», – передает РИА «Новости» слова Путина на 155-м километре трассы М-11 «Нева», где президент принимает участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.

По его словам, дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час с открытием Северного обхода Твери

«Мы с коллегой разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут – а это уже заметно», – сказал Путин.

Ранее во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин во вторник откроет по видеосвязи новый транспортный объект – обход Тольятти.