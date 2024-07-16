Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.4 комментария
Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики России
Президент Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики России.
«Надежные дороги – одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России, они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма», – передает РИА «Новости» слова Путина на 155-м километре трассы М-11 «Нева», где президент принимает участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.
По его словам, дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час с открытием Северного обхода Твери
«Мы с коллегой разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут – а это уже заметно», – сказал Путин.
Ранее во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин во вторник откроет по видеосвязи новый транспортный объект – обход Тольятти.