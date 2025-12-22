  • Новость часаВ результате взрыва бомбы в Москве погиб генерал Генштаба Сарваров
    Нефтяная сделка с Венгрией способна выручить и Сербию, и Россию
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    Макрона назвали предателем Мерца
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Опубликовано видео с места убийства генерала Сарварова в Москве
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными
    Россия поднялась на второе место среди поставщиков СПГ в Китай
    Макрон объявил о строительстве нового авианосца
    Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    2 комментария
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    4 комментария
    22 декабря 2025, 10:39 • Новости дня

    «Единая Россия» направила спецтехнику для участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» совместно с благотворительным фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали специальную технику военнослужащим в Ростовской области.

    Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали спецтехнику участникам спецоперации на Украине в Ростовской области, сообщается на сайте «Единая Россия».

    Бойцам на Красноармейском направлении поступили квадроциклы, квадрокоптеры и комплектующие. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев лично встретился с военнослужащими и ответил на их вопросы.

    «Единая Россия передала очередную партию помощи чётко по заявкам, поступившим от военных в зоне специальной военной операции. Это техника, транспорт, дополнительные батареи для квадрокоптеров, сами квадрокоптеры, наземные станции. То есть ровно то, что ребята заказывали не так давно. Уверен, это поможет им в выполнении задач на передовой», – отметил Якушев.

    Директор фонда Сергей Павленко подчеркнул, что поддержка бойцов продолжится и в следующем году. По его словам, обеспечение военных необходимыми средствами должно стать залогом будущей Победы, а новогодняя партия техники – «предвестником мира в каждом доме».

    Военнослужащие рассказали о значимости полученной техники. Боец с позывным «Кэп» сообщил, что второй квадроцикл был получен три дня назад и помог быстро эвакуировать раненого, сохранив ему жизнь. Военнослужащий «Мэймун» отметил критическую роль беспилотников, включая БПЛА и «Ланцеты», для разведки и поражения противника.

    Отмечается, что помощь партии включает не только поставки техники, но и организацию связи с производителями для устранения недостатков, что повышает эффективность действий бойцов. Владимир Якушев подтвердил, что поддержка продолжится столько, сколько понадобится.

    Ранее партия заключила соглашения о поддержке бойцов и их семей с фондами крупных уральских городов, а также взяла на себя выполнение поручения Президента по вовлечению ветеранов спецоперации в политическую жизнь. С начала спецоперации на Украине «Единая Россия» собрала на нужды фронта более 14,7 млрд рублей.

    До этого партия «Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» передали военнослужащим спецоперации на Украине оружие и специальные патроны для борьбы с дронами.

    Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша Правда» передала бойцам спецоперации на Украине очередную партию специальной техники.

    20 декабря 2025, 16:49 • Новости дня
    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS

    @ kostnews

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры уцелевшего Антоновского моста, подвергшегося многочисленным ударам из американской высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал новые кадры состояния Антоновского моста после многочисленных обстрелов. Как отметил Коц в Telegram-канале, что американская система HIMARS нанесла порядка 150 прямых ударов по мосту.

    Коц уточнил, что видео было снято спустя несколько часов после отвода российских военных с западного берега Днепра. Несмотря на интенсивность обстрелов, мост не был полностью разрушен.

    «Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий в одну воронку. При этом несущие конструкции моста целы», – заявил Коц в своем материале.

    Журналист подчеркнул, что основные конструкции Антоновского моста сохранили свою целостность, хотя покрытие пострадало от многочисленных ударов. Видео, опубликованное военкором, демонстрирует крупные выбоины и повреждения дорожного полотна, однако опоры и несущие элементы моста чувствительных разрушений не получили.

    Ранее Россия нанесла повторный удар беспилотником по автомобильному мосту на трассе М-15 на Днестре в селе Маяки в Одесской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия отсекает Украину от выхода к Дунаю.

    Комментарии (12)
    21 декабря 2025, 00:53 • Новости дня
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывание президента России Владимира Путина о «подсвинках» обидело представителей стран Запада, пишет National Interest.

    Как пишет National Interest, «Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины». В материале подчеркнули, что такие слова российского лидера стали унизительными для ряда стран, оказывающих поддержку Киеву, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».


    Комментарии (34)
    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 17:47 • Новости дня
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные в Донецкой народной республике внедрили тактику атаки танков парами совместно с беспилотниками для прорыва позиций противника, сообщили в Минобороны РФ.

    Танкисты группировки «Восток» применяют новую тактику при прорыве обороны ВСУ в поселке Сладком в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале. В основе тактики – внезапные атаки танковой парой, последующий быстрый отход для перезарядки и смена позиции. По словам танкистов, такой маневр лишает противника возможности прицельного ответного удара и позволяет запутать ВСУ относительно направления следующей атаки.

    Особенность новой схемы – тесная работа с беспилотниками: операторы БПЛА корректируют огонь танков, указывают новые цели и своевременно предупреждают о появлении угроз. Такой подход, по мнению военных, позволяет минимизировать риски и сохранять высокий темп наступления.

    В пресс-службе Министерства обороны подчеркивают, что «маневр парами, связка с БПЛА, инженерные доработки и дисциплина смены позиций минимизируют риски и сохраняют темп. Танки не теряют роли ударного средства, а наоборот, адаптируются и усиливают влияние на ход штурма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Высокое в Сумской области. Группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике.

    Комментарии (9)
    20 декабря 2025, 19:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил неудовлетворение работой украинской противовоздушной обороны в Одессе после разрушительных атак российской армии по энергообъектам и инфраструктуре, сообщили местные СМИ.

    Во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро, Владимир Зеленский обвинил лиц, ответственных за работу ПВО, в разрушениях в Одессе, передает РИА «Новости».

    «Это диалог между мной и Сырским», – заявил Зеленский.

    В субботу Минобороны России сообщило о мощном ударе по энергообъектам, которые использует ВСУ, в том числе по объектам в Одессе. Компания ДТЭК отметила повреждение 20 электроподстанций в Одесском регионе.

    Ранее стало известно, что власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты после закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени в результате взрывов.

    Российские войска усилили удары по инфраструктуре Одесской области, включая объекты судоходства.

    Комментарии (3)
    19 декабря 2025, 14:42 • Новости дня
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Новосибирске вдова погибшего участника спецоперации с двумя детьми получила все положенные выплаты и удостоверения членов семьи погибшего после того, как ее видеообращение прозвучало в эфире передачи «Итоги года с президентом Владимиром Путиным».

    Министерство труда и социального развития Новосибирской области заявило о назначении и выплате всех региональных пособий Кристине Гребе, обратившейся к президенту, передает ТАСС.

    Женщина сообщила, что она и двое детей погибшего в январе 2024 года участника СВО не получили удостоверения членов семьи погибшего и пенсию по потере кормильца.

    В сообщении ведомства уточняется, что для семьи погибшего оформлены все необходимые удостоверения, назначена и передана пенсия по потере кормильца в кредитную организацию для выплаты супруге и детям погибшего военнослужащего.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года» извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.

    Комментарии (30)
    19 декабря 2025, 19:21 • Новости дня
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольческая бригада футбольных фанатов «Эспаньола» сообщила о гибели командира объединения Станислава Орлова по прозвищу «Испанец», пишут СМИ.

    Смерть своего командира Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», подтвердила бригада «Эспаньола» в своем Telegram-канале, передает Газета.ru. Официального заявления о причинах и обстоятельствах гибели пока не опубликовано: сообщается, что правоохранительные органы продолжают устанавливать точные детали произошедшего.

    Сослуживцы Орлова пояснили, что после завершения проверочных процедур появится официальная информация о месте и причине его гибели.

    10 декабря в медиа появились сообщения о задержании Орлова вместе с Алексеем Живовым по подозрению в торговле оружием, однако эти сведения не нашли подтверждения в правоохранительных структурах, а дальнейших контактов с ними не удалось установить.

    11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ссылался на Эдгарда Запашного, когда опубликовал сообщение о гибели Орлова, однако публикация позднее была удалена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Эспаньола» принимали активноеучастие в боях в Часов Яре. До этого подразделение сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР.

    Напомним, что «Эспаньола» является добровольческим отрядом из футбольных фанатов разных клубов.

    Комментарии (3)
    20 декабря 2025, 01:47 • Новости дня
    Взрывы в Одесской области вынудили Украину искать новые транзитные маршруты

    Взрывы в Одесской области вынудили Украину искать новые транзитные маршруты
    @ informator_live

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты из-за закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени после взрывов в Одесской области Украины, сообщил украинский вице-премьер – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    «Идет координация с Республикой Молдова. Разрабатываем транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины», – приводит слова Кулебы ТАСС.

    По его словам, власти сосредоточены на обеспечении обходных маршрутов для транспорта в южных регионах страны. Кулеба отметил, что вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками уже начата проработка других возможных путей передвижения.

    Работа новых маршрутов будет охватывать пассажирские перевозки, грузовой транспорт и организацию транзитных потоков с выходом к пунктам пропуска на границе и по дунайскому направлению.

    Ранее воздушные удары привели к закрытию автомобильного моста в селе Маяки на трассе Одесса-Рени. Мост в Маяках как и мост в районе Затоки связывает Одессу с южной частью области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы наносили удары по мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Этот автомобильный и железнодорожный  путепровод является ключевой логистической линией, которая соединяет Одессу с Румынией. По этому маршруту осуществляются военные поставки от стран НАТО на Украину.

    Комментарии (7)
    19 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командир штурмовой группы, принимавшей участие во взятии Северска, Герой России Наран Очир-Горяев приглашен на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», где он рассказал главе государства о взятии города.

    Президент России Владимир Путин пригласил на «Прямую линию» командира штурмовой группы, участвовавшей во взятии Северска, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что командир начинал простым водителем, а сегодня является Героем России.

    «Скромничает. Он начинал простым водителем. А сейчас командует штурмовой ротой, у него в подчинении более 80 человек», – сказал Путин.

    Главную сложность, по словам командира Очир-Горяева, составляло незаметно подойти к городу – для этого российские военные двигались малыми группами и смогли накопиться фактически «под носом» у противника.

    Командир отметил, что местные жители находились в тяжелом состоянии и были очень рады российским военным, прибывшим в город. Он добавил, что военнослужащие Украины расстреливали мирных жителей, отказывавшихся эвакуироваться. Герой России сравнил такие действия с нацистскими методами.

    В штурмовой группе насчитывалось 157 человек, из которых при взятии Северска погибли четверо российских военнослужащих. В операции участвовали 24 подразделения общей численностью 84 бойца, и потери, по словам Очир-Горяева, оказались минимальными.

    Президент также сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются дальше на запад от Северска. По его словам, после освобождения города открывается путь к Славянску, являющемуся крупным укрепрайоном и важным стратегическим пунктом в регионе.

    «Вы, наверное, видели и слышали доклады начальника Генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова – прим. ВЗГЛЯД), командующего группировкой и соответствующей армии, да и командира бригады, который там воевал. Я, кстати говоря, его тогда спросил. Я говорю: «Сейчас как вы оцениваете ситуацию в Северске? Вы надежно контролируете город?» Он говорит: «Владимир Владимирович, мы уже идем на запад. Полтора-два километра моя бригада прошла в западном направлении. И это движение продолжается», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    Путин разъяснил журналисту NBC, кто начал войну на Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с журналистом NBC причины начала конфликта на Украине и уточнил позицию Москвы относительно его урегулирования.

    Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос журналиста NBC, разъяснил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе спецоперации на Украине, поскольку не она начала этот конфликт, передает РИА «Новости».

    Вопрос о возможной ответственности России был задан журналистом NBC, который поинтересовался, признает ли Москва свою вину, если отвергнет мирный план Дональда Трампа в 2026 году. Путин в ответ указал, что вина за войну лежит на стороне, начавшей конфликт, а не на России.

    «Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну», – отметил он.

    Путин добавил: «Россия вынуждена была использовать свои войска для завершения конфликта, который начался после госпереворота на Украине».

    Глава государства отметил, что нет оснований говорить о том, что Россия отвергает какой-либо мирный план по урегулированию ситуации, назвав такие заявления некорректными.

    По словам Путина, Россия на встрече на Аляске практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа, поэтому нельзя говорить, что Москва что-то отвергает.

    Путин добавил, что Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта на Украине, отметив важность таких инициатив в достижении мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

    Президент дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине. Путин заявил о готовности России завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    Комментарии (7)
    20 декабря 2025, 08:01 • Новости дня
    Бойцы двух бригад ВСУ сбежали с позиций после российских ударов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные из двух бригад оставили свои позиции после того, как по ним ударили российские войска, сообщил источник в силовых структурах России.

    Бегством с передовых позиций на Харьковском направлении отметились подразделения 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ, сообщил собеседник ТАСС.

    Он уточнил, что бойцы ВСУ побежали в результате комплексного огневого поражения их позиций.

    Ранее российские военные нашли в освобожденном Красноармейске заброшенный пункт управления FPV-дронами ВСУ с оборудованием и боеприпасами.

    Также сообщалось, что украинские солдаты в Гуляйполе жалуются на невозможность сбежать из города.

    Комментарии (5)
    21 декабря 2025, 02:16 • Новости дня
    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»

    @ кадр из видео Fox News

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет «захватить всю Украину».

    По версии Reuters, которое ссылается на шесть источников, якобы знакомых с разведданными, американская разведка считает, что Россия хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией, передает РБК.

    Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой», специально публикуемой «от лица разжигателей войны». По ее словам, такие публикации подрывают усилия США по урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    По мнению Габбард, Reuters публикует «ложный нарратив», рассчитанный на создание страха и истерии среди граждан, чтобы склонить их к поддержке эскалации конфликта, на которую, как заявила Габбард, рассчитывают НАТО и Евросоюз.

    Габбард указала, что на самом деле разведывательное сообщество США информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    Комментарии (9)
    21 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    Дмитриев начал второй день дискуссий с Уиткоффом и Кушнером о ситуации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США, вновь прибыв на переговорную площадку в Майами.

    Дмитриев начал второй день переговоров о возможном урегулировании ситуации на Украине совместно со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости». Встреча проходит в Майами на той же площадке, где велись обсуждения накануне.

    Ожидается, что Дмитриев покинет Майами в воскресенье, 21 декабря, после завершения очередной встречи. Подробности о достигнутых договоренностях пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    Комментарии (2)
    20 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Высокое в Сумской области, а группировка «Центр» освободила населенный пункт Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям егерской бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Алексеевки, Искрисковщины, Никольского, Рыжевки и Хотени Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ возле Старицы, Терновой, Избицкого и Волчанских Хуторов.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в ДНР и продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии рядом с Водянским, Вольным, Грузскоим, Завидо-Кудашево, Новоалександровкой, Новокриворожьеми Самарским ДНР.

    Потери противника составили до 525 военнослужащих, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады нацгвардии у Ковшаровки, Купянска-Узлового, Моначиновки, Парноватого, Самборовки Харьковской области и Краснлого Лимана ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при эжтом составили более 240 военнослужащих, танк, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155 самоходная артиллерийская установка Paladin. Уничтожены станция РЭБ и десять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии поблизости от Кирово, Константиновки, Краматорска, Кривой Луки и Миньковки ДНР.

    Противник потерял свыше 265 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, станция РЭБ и четыре склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны под Андреевкой Днепропетровской области, Гуляй-полем, Косовцево и Терноватым Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих и бронемашину, отчитались в Минобороны.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы.

    Комментарии (3)
    21 декабря 2025, 06:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung заявила об изоляции Мерца из-за позиции по российским активам

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по замороженным российским активам, пишет Berliner Zeitung.

    Как отмечает Berliner Zeitung, в последние недели разные участники обсуждения – от Euroclear, где хранятся основные блокированные суммы, до Европейского центрального банка, а также от Вашингтона до Пекина – все чаще высказывали предостережения в адрес Берлина и Европы, передает ТАСС.

    В тексте говорится, что канцлер до последнего пытался нахваливать преимущества фактической экспроприации российских средств, при этом недооценивая риски такого шага. «Даже когда российский Центробанк подал жалобу против Euroclear, а рейтинговое агентство Fitch выпустило предостережение о [возможном снижении рейтинга] Euroclear, Мерц продолжал придерживаться своего курса», – пишет издание.

    Кроме того, отмечается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ранее поддерживавшая Мерца, начала дистанцироваться от него по мере того, как изоляция канцлера становилась очевидной. По мнению автора публикации, Мерц оказался в проигрыше, сделав ставку на экспроприацию российских активов, и в результате потерпел явное политическое поражение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Уничтожен участвоваший во вторжении в Курскую область капитан ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области в результате спецоперации уничтожен капитан ВСУ Александр Соколовский, ранее воевавший в националистическом батальоне и участвовавший во вторжении в Курскую область, сообщили в силовых структурах.

    Командир роты из 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ капитан Александр Соколовский был уничтожен в Сумской области, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, он принимал участие во вторжении на территорию Курской области. Собеседник агентства пояснил, что Соколовский был добровольцем с начала так называемой антитеррористической операции на Украине, воевал в составе нацбата «Днепр» и был ликвидирован на теткинско-глушковском направлении.

    Также, как сообщили в силовых структурах, командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Владимир Фокин проводит «чистку» среди офицеров, отправляя неугодных на штурмовые позиции.

    Фокин, по данным силовых структур, вместо решения проблем бригады, занимается саморекламой, введением ритуалов и продвижением своих родственников на высокие должности. Офицерские места, освободившиеся в результате этих «чисток», отдаются бойцам из запрещенного в России формирования «Азов».

    Ранее отмечалось, что после назначения Фокина командиром 125-й бригады, он дистанцировался от управления подразделением и больше времени уделял соцсетям и самопиару.

    В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ внедрили фашистское приветствие после назначения новым командиром майора Владимира Фокина.

    Комментарии (0)
