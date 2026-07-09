ОНТ: Польша и Украина курируют производство наркотиков для поставок в Россию

Tекст: Антон Антонов

«По полученным оперативным данным, в настоящее время на территории Польши функционирует несколько лабораторий по изготовлению дешевого синтетического наркотика, известного как 4-СМС. Производство наркотиков курируется украинскими и польскими спецслужбами. Охрана заводов производится вооруженными лицами из числа украинских военных», – сообщил оперативный сотрудник белорусского МВД.



Представитель ведомства уточнил, что подобная масштабная деятельность и транспортировка невозможны без ведома местных властей и силового блока, передает ОНТ.

ОНТ подчеркнул, что «представители силового блока отдельных западных стран не просто курируют контрабанду, но и напрямую участвуют в незаконном бизнесе». Подчеркивается, что ситуация представляет собой элемент гибридной войны против Москвы и Минска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранительные органы Белоруссии пресекли транзит крупной партии синтетических наркотиков из Польши в Россию.

В мае директор ФСБ Александр Бортников рассказал об удаленном управлении нарколабораториями в СНГ украинскими преступными синдикатами.

В феврале заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин заявил о попытках киевского режима использовать наркобизнес для причинения вреда россиянам.