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    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    30 августа 2026, 13:11 • Новости дня

    Во Владимире прошел фестиваль «Русское лето» с концертом и акциями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В День города Владимира более 3 тыс. человек пришли в Ледовый дворец «Полярис» на фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию с концертом и патриотическими акциями.

    Праздничные мероприятия во Владимире развернулись 29 августа в Ледовом дворце «Полярис», рассказали организаторы фестиваля. Дети и взрослые слушали выступления артистов, занимались спортом, писали письма бойцам СВО и оставляли на огромном баннере мечты о профессиях и будущем России. Проект «Русское лето» #ZaРоссию реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В этом году фестиваль проходит с 1 августа по 13 сентября и охватывает 12 городов в шести федеральных округах страны. Праздничный маршрут уже прошел через Петропавловск-Камчатский, Калтан, Орел, Хабаровск, Гатчину, Биробиджан, Благовещенск и Кемерово, после чего эстафету принял Владимир. В дальнейшем маршрут продолжится через Барнаул, Сургут и Ульяновск.

    Кульминацией владимирской программы стал концерт в «Полярисе», где зрители особенно тепло встретили Стаса Костюшкина. «Мы много ездим по России, много концертов даем, и я в восторге от наших городов, от людей – везде круто. Желаю Владимиру и всей стране не останавливаться ни на секунду, продолжать двигаться вверх», – сказал артист, подчеркнув, что, по его словам, таких сплоченных и честных людей больше нет ни в одной стране. Одну из его композиций украсила подтанцовка Образцового коллектива студии современного эстрадного танца «Фэнтэзи».

    Мощно выступила рок-группа ОНВАРД, исполнив популярные и новые песни о Родине, ее защитниках, силе духа и ответственности за страну. Музыканты группы, за плечами которой более 90 концертов для бойцов СВО, часто выступают перед участниками спецоперации. Лидер коллектива Вячеслав Онвард отметил, что единство народа особенно ощущается и на таких концертах, и на передовой, и именно сплоченность он назвал главным козырем великой страны в борьбе с любыми врагами.

    Неповторимый колорит традиций Владимирской области придали выступления местных коллективов: театра песни «Калейдоскоп», камерного хора «Распев» с солистом Евгением Будановым, музыкального театра «Разгуляй», ансамбля народной музыки «Вишенка», а также ансамбля современного танца «Баунти», певицы Вероники Мухиной и солиста Назара Шилова. Энергии добавили показательные выступления воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 7 и клуба «Буревестник», после чего зрители сделали зарядку с мастером спорта России Валерией Шахворостовой. На площадке Народного фронта горожане плели маскировочные сети, делали куклы-обереги, участвовали в акции «Письмо солдату», общались с участником СВО Евгением Копыловым и подполковником Евгением Барсуковым.

    В интерактивной зоне «Мечтай в России» дети писали: «Россия, процветай!», «Великая страна», «Люблю Россию», а рядом оставляли мечты стать врачом, космонавтом, ветеринаром, тренером, певицей или фигуристкой. Надписи «Вместе мы сила!» и «Всё получится» организаторы фестиваля называют символом уверенности молодежи в будущем страны. Завершился день гимном фестиваля «Русское лето» #ZaРоссию в исполнении Образцового коллектива театра песни «Амега» и студии «Фэнтэзи», под который весь зал пел вместе с артистами; партнерами проекта выступили Народный фронт, ДОСААФ России, шоу Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», движение «ЮНАРМИЯ», фонд «Защитники Отечества» и Институт социального маркетинга ИНСО.

    29 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с учителями объяснил причины специальной военной операции на примере нападения стаи косаток на белого медведя.

    Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

    В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

    «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

    Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

    Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

    Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

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    29 августа 2026, 13:52 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка оправдал убившую двоих детей мать

    Суд в Нью-Йорке признал невиновной мать, убившую двоих своих детей

    Суд Нью-Йорка оправдал убившую двоих детей мать
    @ Demian Stringer/Zumapress/Global Look Press

    Судья нью-йоркского округа Бронкс признал 26-летнюю Даймон Флеминг невиновной по делу об убийстве двух ее малолетних сыновей.

    Судебная инстанция признала 26-летнюю женщину неподсудной по причине психиатрического заболевания, передает The New York Post. Трагедия произошла в 2022 году в семейном приюте, где американка зарезала трехлетнего Дейшона и 11-месячного Октавиуса. Экспертиза установила наличие у обвиняемой острого психоза в момент совершения преступления.

    Согласно заключениям специалистов, во время преступления женщина находилась в состоянии послеродового психоза и была оторвана от реальности. Психиатр Эрик Голдсмит, обследовавший Флеминг по запросу обвинения, заявил, что она страдала галлюцинациями, была убеждена в скором конце света и считала, что в ее тело вселился дух.

    Эксперты со стороны защиты пришли к аналогичным выводам. В их заключении отмечалось, что Флеминг считала свои действия необходимыми для защиты или «очищения» детей.

    До трагедии женщина в течение двух месяцев проходила лечение в больнице Куинса. Ей диагностировали тяжелое депрессивное расстройство и назначили психотропные препараты. Однако, как следует из материалов дела, она не принимала лекарства в соответствии с предписаниями врачей и ежедневно употребляла марихуану, что могло усугубить ее состояние.

    Вечером 26 ноября 2022 года сотрудник приюта вызвал полицию после того, как из квартиры Флеминг стали поступать вода и дым. Правоохранители обнаружили женщину, которая вела себя неадекватно, и доставили ее в больницу. Погибших детей первоначально не нашли – они находились под грудой одежды в ванной.

    Позднее отец младшего ребенка обнаружил обоих мальчиков без признаков жизни и вызвал полицию. Флеминг, которой на тот момент было 22 года, предъявили обвинения в убийстве первой степени.

    В ходе нынешнего разбирательства прокуратура отказалась настаивать на уголовном наказании, указав, что судебное преследование матери не сможет предотвратить подобные трагедии. «Уголовное преследование матерей не предотвращает и не может предотвратить подобные преступления, однако общественное обсуждение этой проблемы, возможно, способно это сделать», – заявила помощник окружного прокурора Бронкса Тиффани Уичман.

    При этом освобождать Флеминг пока не планируют. Ее должны повторно обследовать назначенные судом психиатры. Следующее заседание назначено на 18 сентября, когда суд рассмотрит вопрос о дальнейших мерах и возможной опасности женщины для окружающих. Не исключается, что она проведет в психиатрическом учреждении месяцы или даже годы.

    Отец погибшего младшего ребенка заявил в суде, что простил Флеминг. «Она хороший человек», – сказал он, добавив: «Она была заботливым человеком. Она любила детей».

    Дело Флеминг получило особое внимание на фоне другого громкого процесса в США – дела Линдси Клэнси из Массачусетса, обвиняемой в убийстве троих своих детей. В ее случае также рассматривается версия о тяжелом послеродовом психозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Уфе отправил на принудительное лечение выбросившего из окна малолетнюю дочь мужчину. Осенью прошлого года следователи завершили расследование дела об убийстве матерью троих детей в Канске в состоянии психического расстройства. В августе того же года столичная прокуратура сообщила о признании невменяемым убившего жену и сына москвича.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

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    29 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш

    ВМФ Британии: Корабли ВМФ России сопроводили грузовые суда через пролив Ла-Манш

    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
    @ National Aeronautics & Space Adm/SPAD2/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевые корабли Военно-морского флота России сопроводили находящиеся под санкциями грузовые суда через пролив Ла-Манш, сообщил Королевский военно-морской флот Британии.

    Речь идет об эсминце «Адмирал Левченко» и фрегате «Неустрашимый», передают «Вести». Они обеспечивали безопасность грузовых кораблей «Генерал Скобелев» и Sparta.

    Британские военные корабли, включая эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульное судно HMS Severn, вели наблюдение за российской группой, не предпринимая активных действий.

    «Три боевых корабля использовали радары и датчики для наблюдения за двумя кораблями ВМФ России и двумя грузовыми судами, находившимися под санкциями, в Северном море и Ла-Манше», – отмечается в заявлении. После прохождения пролива британцы передали функции наблюдения кораблю одной из стран НАТО у побережья Франции.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать санкционные суда в проливе Ла-Манш.

    В июне британские военные перехватили в этих водах нефтяной танкер Smyrtos.

    Посол России Андрей Келин заявил о готовности Москвы применить асимметричные меры для защиты свободы судоходства.

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    30 августа 2026, 08:36 • Новости дня
    Христофору: Планы ЕС по выделению денег Киеву сорваны из-за признания Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о размещении складов с боеприпасами рядом с жилыми домами под Киевом сорвали планы по приостановке масштабной финансовой поддержки со стороны Европейского союза, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Откровения главы киевского режима о военных объектах вблизи гражданской застройки изменили намерения Брюсселя, передают «Вести». Кипрский обозреватель Алекс Христофору в своем видеоблоге на YouTube прокомментировал последствия этого шага для украинской экономики.

    «Это чудовищное преступление бросает тень на киевский режим в момент, когда ЕС готовился оказать крупную финансовую поддержку. А теперь все сорвано. Просто так деньги отдать не получится», – сказал Христофору.

    По словам эксперта, сложившаяся ситуация грозит обернуться настоящей катастрофой. Европейские чиновники, скорее всего, заморозят выделение средств до наступления более подходящего времени. Обозреватель добавил, что подобное решение было принято от полного отчаяния, однако его итоги окажутся разрушительными.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт нахождения взорвавшегося склада боеприпасов вблизи гражданской инфраструктуры.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС планирует выделить Киеву 100 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджета, рассчитанного на период с 2028 по 2034 год.

    В то же время ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева.

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    30 августа 2026, 10:21 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за усиление защиты медицинских работников

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» будет добиваться ужесточения ответственности за нападения на врачей и фельдшеров и усиления их правовой защиты, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

    Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратил внимание на то, что поддержка врачей является важной частью народной программы «Единой России», следует из сообщения на сайте «Единой России».

    «Безопасность медиков является частью системного развития здравоохранения и важным условием престижа профессии. Врач и фельдшер должны знать: государство защищает их так же последовательно, как они каждый день защищают здоровье и жизни миллионов людей», – сказал депутат.

    Парламентарий подчеркнул необходимость повышения требований к безопасности на рабочих местах и организации выездов скорой помощи. Он отметил, что только за 2025 год зафиксировано более 1,5 тыс. нападений на сотрудников экстренных служб, при этом многие случаи остаются незарегистрированными. По мнению Башанкаева, спасающие людей специалисты не должны рисковать собой из-за агрессии окружающих.

    В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

    Весной «Единая Россия» представила новые инициативы по развитию системы здравоохранения.

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    29 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    @ Axel Schmidt/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия намерена возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, информацию об этом подтвердили три немецких чиновника, знакомых с ситуацией, передает RT.

    Один из собеседников издания подчеркнул необходимость решительных действий в ответ на предполагаемое нападение. «Необходимы жесткие меры», – заявил он.

    В качестве возможных ответных шагов Берлин рассматривает ужесточение санкционного давления. Кроме того, обсуждается возможность значительного увеличения объемов поставок вооружений на Украину.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки на аэропорт Лейпцига.

    Немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от воздушной гавани.

    Следователи выявили на одном из найденных аппаратов генетические следы.

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    29 августа 2026, 19:20 • Новости дня
    Politico: Мерц объявит о немецких антироссийских санкциях перед выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале следующей недели канцлер Германии Фридрих Мерц намерен анонсировать индивидуальные ограничительные меры в отношении Москвы, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, поводом станет инцидент с беспилотным аппаратом в Лейпциге, передает ТАСС. Пакет ограничений может включать высылку сотрудников дипмиссии, закрытие Русского дома в Берлине и передачу Киеву новых вооружений.

    Истинной причиной такого шага называется желание властей подорвать рейтинги партии «Альтернатива для Германии» накануне региональных голосований. Выборы состоятся 6 сентября в Саксонии – Анхальт, а 20 сентября – в Мекленбурге – Передней Померании и столице страны. Во всех трех регионах оппозиционная партия уверенно лидирует в опросах общественного мнения.

    Правительство обвиняет политических конкурентов в пророссийских взглядах, поэтому рассчитывает снизить их поддержку резкой риторикой за три дня до голосования. В рамках политического давления Берлин планирует вновь вызвать посла России в министерство иностранных дел. Журналисты отмечают, что власти намерены провести «всевозможные санкционные интервенции» внутри страны.

    Напомним, Мерц сообщил о наличии улик против организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига.

    Правительство Германии рассматривает возможность расторжения соглашения о работе Русского дома в Берлине.

    Власти страны прорабатывают варианты жесткой изоляции партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих земельных выборах.

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    30 августа 2026, 08:13 • Новости дня
    Советник президента раскрыл истинную цель «гренландского плана» Трампа

    Кобяков заявил о планах США захватить контроль над Арктикой через Гренландию

    Советник президента раскрыл истинную цель «гренландского плана» Трампа
    @ Stefan Huwiler/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Инициатива президента США Дональда Трампа по Гренландии изначально была нацелена на установление полного контроля Вашингтона над арктическим регионом для создания альтернативного транзитного маршрута, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

    По словам Кобякова, план президента США по Гренландии предполагал объединение всей остальной Арктики под контролем Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Он заявил, что этот амбициозный маршрут задумывался как прямая альтернатива Северному морскому пути из Тихого океана в Северную Атлантику.

    «Положен под сукно», – охарактеризовал Кобяков текущее состояние американского проекта.

    Советник главы государства пояснил, что план включал Северо-Западный проход и европейский Север вплоть до российских вод Баренцева моря. Только при таком раскладе и с поддержкой скандинавских стран Вашингтон мог бы конкурировать с российским транзитным потенциалом.

    Ранее Кобяков подчеркивал, что использование Северного морского пути невозможно без участия Москвы даже летом. Ключевыми факторами безопасности маршрута выступают отечественная навигация, ледовая разведка, услуги лоцманов и развитая портовая инфраструктура.

    Накануне Антон Кобяков напомнил об обязательной круглогодичной потребности иностранных судов в российской инфраструктуре Северного морского пути.

    В начале года Дания не смогла изменить позицию Вашингтона по поводу планов включения Гренландии в состав США.

    Профессор ВШЭ Марат Баширов назвал заявления президента США амбициозной попыткой раздела Арктики.

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    29 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой ЕС

    Фицо: ЕС совершает стратегическую ошибку, поддерживая Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политика Европейского союза по поддержке вооруженного конфликта на Украине является серьезным стратегическим просчетом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Позиция Брюсселя в отношении украинского кризиса является глубоко ошибочной, считает Фицо, передает РИА «Новости».

    «То, что сейчас делает Европейский союз касательно поддержки войны на Украине, это огромная стратегическая ошибка», – подчеркнул политик в ходе программы «Субботние диалоги».

    Фицо также выразил уверенность в невозможности военного решения текущего конфликта. По его мнению, достижение прочного мира на европейском континенте недостижимо без участия России.

    В прошлом месяце Фицо отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине коалицию.

    До этого политик отверг возможность выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву.

    В конце прошлого года глава словацкого правительства назвал соседнюю страну поглощающей миллиарды евро черной дырой.

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    29 августа 2026, 20:40 • Новости дня
    МИД назвал манипуляцией заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях

    МИД: Заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях являются манипуляцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления армянских политиков и информационных ресурсов о якобы введенных Москвой ограничениях против поставок местной сельхозпродукции не соответствуют действительности, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

    Галузин подчеркнул, что подобные высказывания являются попыткой исказить реальное положение дел, передает РИА «Новости». «Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с действительностью», – заявил дипломат.

    Он пояснил, что российская сторона традиционно уделяет повышенное внимание фитосанитарному контролю. Требования ведомств предельно ясны и включают использование производителями собственного сырья, строгий надзор за пестицидами и прозрачную прослеживаемость поставок.

    Заместитель министра также напомнил о недавних высказываниях армянского руководства. Ранее власти республики сами открыто признавали наличие определенных проблем с качеством выпускаемых продовольственных товаров.

    В июне Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

    Позже премьер-министр республики Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина урегулировать сложности с поставками товаров.

    В августе Минсельхоз назвал строгое соблюдение фитосанитарных норм ЕАЭС главным условием возобновления импорта.

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    30 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов
    Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с идеей использовать 10 трлн евро, которые европейцы хранят на банковских депозитах.

    Фон дер Ляйен заявила, что 10 трлн евро сбережений домохозяйств лежат на банковских депозитах, передает РИА «Новости».

    «Значительная часть европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента», – посетовала фон дер Ляйен.

    Инициативу главы Еврокомиссии резко раскритиковал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он написал в соцсети X, что глава ЕК заявила о намерении взять на прицел сбережения людей.

    «Нет, Урсула фон дер Ляйен, это у людей есть сбережения, а не у «Европы»! Они принадлежат людям!» – написал Филиппо в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы также предъявили фон дер Ляйен ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя.

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

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    30 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии 15-летний подросток задержан по подозрению в жестоком убийстве своего отца, который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пишет Bild.

    Правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего отца, в немецком Дортмунде, пишет Bild.

    По данным следствия, трагедия произошла после переезда семьи в Германию. Пятнадцатилетний сын нанес мужчине два ножевых ранения в область сердца и легких, когда тот лежал на диване. Подросток сам вызвал экстренные службы и был задержан на месте преступления.

    Соседи характеризуют юношу как вежливого и спокойного. Однако, как стало известно журналистам из источников в следственных органах, за год до инцидента молодой человек принял ислам. Полиция не исключает версию радикализации подростка, хотя точные мотивы убийства пока устанавливаются.

    Жители многоквартирного дома, где проживала семья, рассказали о частых конфликтах между родственниками. Одна из соседок также упомянула о возможных случаях домашнего насилия, что может стать еще одной версией произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году несовершеннолетний украинский беженец убил свою мать и сестру в Бельгии.

    Увлекшийся радикальным исламом дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих в Амстердаме.

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    29 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Минобороны: Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала Минобороны в Max, в Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Завод занимался сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров.

    В порту Николаева уничтожены морской перегрузочный терминал и четыре хранилища. В них находилось имущество военного назначения для обеспечения нужд украинской армии.

    Помимо этого, удару подверглась электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области. Этот объект обеспечивал функционирование николаевского порта.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

    Несколькими днями ранее российские военные поразили предприятия военной промышленности в Киеве.

    В конце июля Министерство обороны сообщило об уничтожении десантного катера в Николаевском морском торговом порту.

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    29 августа 2026, 18:22 • Новости дня
    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards

    Названы лучшие сорта пива мира по итогам World Beer Awards 2026

    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Организаторы международного конкурса World Beer Awards назвали победителей 2026 года. По итогам слепых дегустаций главные награды в 11 категориях получили сорта пива из восьми стран, среди которых Великобритания, Канада, Бразилия, Бельгия, Германия, Франция, Молдавия и Китай.

    Организаторы престижной премии World Beer Awards 2026 объявили 11 победителей, которых признали лучшими в мире в своих категориях, передает Forbes. Награды достались пивоварам из Англии, Канады, Бразилии, Бельгии, Германии, Франции, Молдавии и Китая.

    Конкурс World Beer Awards проводится с 2007 года. Сначала напитки оцениваются в рамках национальных и стилевых категорий, после чего победители проходят следующие этапы отбора. В финале определяются лучшие представители 11 основных категорий.

    Главную награду в категории темного пива получило английское Harvey’s Lewes Castle Brown Ale. Это коричневый эль крепостью 4,8%, при производстве которого используются обжаренный солод и темный сахар. Во вкусе напитка отмечаются кофейные, лакричные и ореховые оттенки, а также горьковатое послевкусие.

    Лучшим ароматизированным пивом стало канадское Le Trou Du Diable Le Coq – Brassin Special из Квебека. Напиток сначала победил в категории ароматизированного дикого и кислого пива, а затем получил высшую награду среди всех ароматизированных сортов.

    В категории IPA первое место заняло бразильское Landel Atras do Bloco. Пиво крепостью 7,5% выполнено в стиле hazy IPA и подвергается двойному сухому охмелению сортами Mosaic, Cascade и Citra. Это придает напитку выраженные тропические и цитрусовые ноты.

    Лучшим лагером признали бельгийское Bavik Super Pils. Пиво производится исключительно из солода и ароматических хмелей, а затем проходит холодное созревание. Жюри выделило его сухой вкус и выраженный хмелевой характер.

    Еще одну награду Британии принесло Twice Brewed Pitch Black, ставшее лучшим пивом средней крепости. В этой категории оцениваются напитки, сочетающие насыщенный вкус с относительно небольшим содержанием алкоголя.

    Лучшим безалкогольным и слабоалкогольным пивом назвали немецкое Maisel’s Weisse Alkoholfrei. Пшеничный напиток смог обойти участников из разных стилей, включая лагеры, IPA, светлые сорта и стауты.

    Французское Angelus Blond победило в категории светлого пива. Оно сначала получило звание лучшего светлого эля бельгийского стиля, а затем оказалось первым среди всех участников категории Pale Beer.

    В категории кислого и дикого пива победил бельгийский Brouwerij Westkwartier Oud Bruin. Напиток выдержан в традициях фламандского стиля и сочетает солодовый вкус с характерной кислинкой, возникающей в процессе ферментации и выдержки.

    Лучшим специальным пивом стало немецкое Schneider Weisse TAP9 Eisbock. Его производят с использованием традиционной технологии айсбок – пиво частично замораживают с последующим удалением образовавшегося льда, чтобы сконцентрировать вкус и повысить насыщенность напитка.

    Одним из наиболее неожиданных результатов стало первое место молдавского Keller Holz Imperial Stout в категории стаутов и портеров. Напиток сначала был признан лучшим имперским стаутом, после чего обошел победителей из Великобритании, Ирландии, Германии, Японии и Китая.

    Китайское Fulu Fresh Beer German Wheat Beer замкнуло список победителей, получив звание лучшего пшеничного пива. Таким образом, европейский пивной стиль оказался на вершине международного конкурса благодаря китайской пивоварне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество подготовило новые стандарты для отечественной пивоваренной продукции. Корпорация AB InBev начала продажи американского пива на немецких футбольных стадионах. Россия в апреле увеличила закупки литовского пива в два раза.

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