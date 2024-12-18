У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
ВС России нанесли удары по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине
Подполье сообщило об ударах по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине
В ночь на пятницу удары были нанесены по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине, а также по дислокации наемников в Вышгороде, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Лебедев сообщил, что в ночь на пятницу удары были нанесены по складам в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области на Украине, передает РИА «Новости».
«Бронетехника... В аэродром в Староконстантинове тоже прилетело», – добавил он.
Кроме того, удары были нанесены и в пригороды Киева, Обухова и Вышгорода. Лебедев уточнил, что в Вышгороде, предположительно, находились около 30 иностранных наемников.
Также источники подполья сообщили о прилете в пригороде Харькова по скоплению военной техники.
Подполье сообщило о взрыве и мощной детонации в пригороде Павлограда Днепропетровской области, также говорилось об ударах по пригороду Сум по месту дислокации ВСУ.
До этого украинские СМИ оповестили о взрывах в Киеве перед срабатыванием сирен воздушной тревоги, в городе наблюдались перебои с электричеством и водоснабжением.