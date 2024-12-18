  • Новость часаМинобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова
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    Немцев заставят выбрать между холодильником и страхом войны с Россией
    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО
    Крымские татары призвали ООН признать полуостров российским
    Президенту США разрешили применять ядерное оружие без одобрения Конгресса
    Захарова назвала смехотворными слова США о непричастности к гибели Кириллова
    ООН отказалась осудить теракт против Кириллова
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

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    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    13 комментариев
    18 декабря 2024, 01:52 • Новости дня

    ВС России нанесли удары по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине

    Подполье сообщило об ударах по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на пятницу удары были нанесены по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине, а также по дислокации наемников в Вышгороде, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что в ночь на пятницу удары были нанесены по складам в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области на Украине, передает РИА «Новости».

    «Бронетехника... В аэродром в Староконстантинове тоже прилетело», – добавил он.

    Кроме того, удары были нанесены и в пригороды Киева, Обухова и Вышгорода. Лебедев уточнил, что в Вышгороде, предположительно, находились около 30 иностранных наемников.

    Также источники подполья сообщили о прилете в пригороде Харькова по скоплению военной техники.

    Подполье сообщило о взрыве и мощной детонации в пригороде Павлограда Днепропетровской области, также говорилось об ударах по пригороду Сум по месту дислокации ВСУ.

    До этого украинские СМИ оповестили о взрывах в Киеве перед срабатыванием сирен воздушной тревоги, в городе наблюдались перебои с электричеством и водоснабжением.

    17 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО

    Зеленский потребовал у НАТО системы ПВО после отказа пригласить Украину в военный альянс

    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО выполнения обещания предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве альянсе.

    В своем Telegram-канале украинский лидер подчеркнул, что страна нуждается в 12-15 таких системах, и выразил надежду на наличие политической воли у западных партнеров для исполнения этих обязательств, передает РИА «Новости».

    «И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. Это реально. Главное – политическая воля наших партнеров», – заявил Зеленский.

    Он также добавил, что эти обязательства по поставке систем ПВО были даны Западом после признания невозможности пригласить Украину в НАТО. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку в рамках укрепления своей обороноспособности.

    Ранее Зеленский предложил избранному президенту США Дональду Трампу пригласить Украину в НАТО, отмечая, что это поможет укрепить позиции страны в переговорах о прекращении конфликта. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что действия Зеленского на посту президента сводят к нулю шансы Украины на вступление в НАТО.

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    17 декабря 2024, 06:57 • Новости дня
    Небензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными

    Небензя обвинил «просроченного» Зеленского в отказе обменивать более 600 украинских военных

    Небензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными», – приводит слова постпреда ТАСС.

    Небензя отметил, что Россия передала список для обмена пленными, однако Зеленский ответил Венгрии отказом «в присущей ему хамской манере».

    Небензя подчеркнул, что Зеленский отказался принимать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России более года.

    Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что НАТО не может участвовать в урегулировании украинского кризиса и что Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта.

    Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев ответил отказом. Украинский МИД назвал предложение Венгрии о рождественском перемирии «аморальными манипуляциями».

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    17 декабря 2024, 19:22 • Видео
    Трамп опять унизил Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    17 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Экс-глава МИД Украины: Трамп не забудет попытки импичмента из-за Киева

    Экс-глава МИД Украины Пристайко: Трамп не забудет попытки импичмента из-за Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп не сможет забыть попытки вынести ему импичменты, связанные с Украиной, заявил бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко.

    «Боюсь, что Трамп не сможет забыть, что против него дважды пытались применить импичмент. В истории Соединенных Штатов такого еще не было. Он первый, и это все связано с Украиной. Такое так просто не забывается», – заявил Пристайко в интервью РБК-Украина, передает РИА «Новости».

    По его мнению, ситуация могла развиваться иначе, если бы Украина придерживалась более осторожной тактики в отношениях с США.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию.

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    17 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины
    Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для Дональда Трампа и его окружения Владимир Зеленский не более чем разменная монета. Более того, последний утратил легитимность. На этом фоне об официальном приглашении украинского руководства на церемонию в Вашингтоне не может идти и речи, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    «Заявление Дональда Трампа – публичное унижение Владимира Зеленского. Избранный президент США дает понять, что к украинскому политику на инаугурации будут относиться как к незваному гостю: того, возможно, и напоят кофе, но на этом все», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    На этом фоне он обратил внимание на гаснущий авторитет Зеленского как внутри Украины, так и в Вашингтоне. «В глазах Трампа и его окружения он не более чем разменная монета. Его «спишут», как только в США и Европе сочтут, что для этого настал удобный момент», – подчеркнул собеседник.

    Кроме того, Долгов указал на нелегитимность украинского руководства. Дипломат напомнил, что в понедельник об этом упомянул президент Владимир Путин. «Зеленский не является законным президентом Украины, у него нет легитимного статуса. Это прекрасно понимают все, в том числе и в Вашингтоне. Поэтому о каком официальном приглашении Зеленского на инаугурацию может идти речь?» – риторически отметил спикер.

    По его мнению, приедет ли Зеленский в итоге на церемонию в Вашингтон или нет – не столь значимо. Куда важнее, добавил собеседник, то, какие действия в контексте украинского кризиса будет принимать будущая администрация Трампа. «Не Зеленский станет определять дальнейшую судьбу украинского конфликта. Стоит посмотреть, что сможет сформулировать команда избранного президента США на фоне звучавших обещаний», – заключил Долгов.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года. «Нет, я не приглашал», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста. При этом он добавил, что если Зеленский все же захочет присутствовать на мероприятии, то он может приехать.

    Трамп также заявил, что делает все возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине. По его словам, ему удалось добиться «небольшого прогресса» в переговорах. «Мы будем делать все возможное, как и раньше, а там посмотрим, что из этого выйдет», – сказал избранный американский президент.

    Примечательно, что накануне на заседании коллегии Минобороны Владимир Путин, давая оценку положению дел на Украине в контексте СВО, напомнил о нелегитимности местной власти. «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти – Рады, все. И ссылка на военное положение не имеет значения: нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – пояснил российский лидер.

    Путин допустил, что власти в Киеве «пацанов погонят на убой», «а потом эти деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют, вот и все», причем «некоторые деятели уже сидят за границей и хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа, натырили по карманам».

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, этими заявлениями Москва дает понять, что не намерена видеть нынешний режим в Киеве в качестве стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    17 декабря 2024, 11:32 • Новости дня
    Ветеран ФСБ: В убийстве генерала Кириллова виден украинский след

    Ветеран ФСБ Филатов: Убийство генерала Кириллова – террористическая операция киевского режима

    Ветеран ФСБ: В убийстве генерала Кириллова виден украинский след
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Нахождение самоката около подъезда в снежном декабре, думаю, должно было насторожить профессионального военного. Тем более он понимал, что находится в зоне риска, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов. Ранее в Москве в результате взрыва погибли генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник.

    «Нужно рассматривать все версии, вплоть до бытовых. Но с учетом звания Кириллова, рода деятельности и объявленного накануне СБУ «подозрения», я допускаю, это была диверсионная террористическая операция киевского режима, снова показавшего свое нутро», – пояснил Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

    «Вообще, украинский след был виден и ранее в терактах против наших российских военных, правоохранителей, представителей власти, журналистов. Это такая полномерная и, к сожалению, иногда успешная для них работа против нас», – добавил собеседник.

    «И еще один момент: в силу погоды на самокатах уже никто не ездит, сезон закончился. Кроме того, днем ранее был снегопад. И нахождение самоката около входа, думаю, должно было насторожить профессионального военного. Тем более Кириллов наверняка понимал, что находится в зоне риска», – заключил Филатов.

    Во вторник утром начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом. Погиб также и помощник Кириллова.

    Взрыв прогремел около 06.12 мск, мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив. СК возбудил уголовное дело, на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

    Игорь Кириллов окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда. Кириллову было 54 года. Кириллов проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые проводят близкие к Пентагону компании на Украине.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уважение к деятельности Кириллова. В своем Telegram-канале она подчеркнула его вклад в разоблачение преступлений, связанных с химическим оружием и деятельностью биолабораторий. По ее словам, Кириллов долгое время системно разоблачал натовские провокации с использованием химического оружия в Сирии и манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами, включая инциденты в Солсбери и Эймсбери.

    Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила Кириллову о подозрении. По данным следствия, он лично приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины на восточном и южном направлениях фронта.

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    17 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Представлены свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе ВСУ, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад, в котором говорится, что при отходе из города Селидово в ДНР украинские военные расстреливали мирных жителей, передает ТАСС. Председатель трибунала Максим Григорьев заявил, что город был буквально усыпан телами расстрелянных граждан.

    «Преступления в Селидове, как всегда, поражают своей жестокостью. Абсолютная резня, зверства. Когда мы приехали в Селидово, город был просто заполнен телами мирных граждан. Расстрелянных мирных граждан», – сказал Григорьев. По его словам, большинство жертв – пожилые женщины, убитые выстрелами в голову и шею. Медики зафиксировали следы ожогов, что свидетельствует о выстрелах в упор.

    Григорьев также подчеркнул, что на глазах людей расстреливали их родных, и в некоторых домах были найдены расстрелянные семьи. По словам свидетелей, они слышали грузинскую и французскую речь, что указывает на участие иностранных наемников. «В расстрелах участвовали те, кто из Франции. Были снайперы. Убивали сына, подходила мать, соседи – убивали и их», – добавил Григорьев.

    По оценкам трибунала, более ста мирных жителей погибли. Однако местные жители говорят, что число жертв может достигать нескольких сотен. Григорьев отметил, что происходящее в Селидово квалифицируется как геноцид и военные преступления, не имеющие срока давности.

    Ранее Григорьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Селидово ВСУ буквально охотились на мирных жителей. Люди прятались в домах, и если украинские военные могли открыть двери, то убивали всех, кого находили.

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    17 декабря 2024, 05:38 • Новости дня
    Швейцария решила помешать реэкспорту своего оружия на Украину

    Швейцария ужесточила правила экспорта оружия для предотвращения поставок на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками в нарушение эмбарго на Украину, следует из сообщения парламента страны.

    Швейцария в соответствии с принципами нейтралитета запретила реэкспорт своего оружия на Украину, но в 2023 году стало известно, что польская частная компания UMO MP нарушила этот запрет и поставила Украине сотни тысяч швейцарских боеприпасов для снайперских винтовок, передает РИА «Новости».

    В недавнем ответе федерального совета на вопрос парламентария Приски Зайлер Граф было указано, что Государственный секретариат по экономике Швейцарии ввел новые требования для экспорта. Теперь частные получатели оружия, такие как оружейники, торговцы или поставщики, должны предоставлять письменные заявления при подаче заявок на экспорт.

    Покупатель должен подтвердить, что оружие и боеприпасы будут перепроданы только внутри его страны или же указать конкретные третьи страны конечных получателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Швейцария запретила проводить войска или оружие из Европейского союза через свою территорию. В августе в Швейцарии предложили изменить политику нейтралитета. Эксперты призвали пересмотреть закон о военном имуществе, запрещающий странам НАТО реэкспорт швейцарского оружия на Украину. В мае президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие Украине из-за закона «О чрезвычайном положении».

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    17 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    @ Грабар Виталий/ТАСС

    Словацкая газовая компания SPP направила в Еврокомиссию подписанную крупнейшими газовыми операторами Европы и их потребителями декларацию о поддержке транзита газа через Украину.

    Словацкая газовая компания SPP направила в Европейскую комиссию декларацию, поддержанную энергопоставщиками из Венгрии, Австрии и Италии, сообщает РИА Новости. Генеральный директор SPP Войтех Ференц заявил, что этот документ призван сохранить транспортировку газа через территорию Украины как наиболее выгодное решение для европейских покупателей и для Украины.

    Декларация была направлена председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и подписана крупными газовыми операторами, торговыми объединениями и промышленными потребителями газа из нескольких европейских стран. Войтех Ференц подчеркнул, что документ является важным голосом бизнеса, который отвечает за энергетическую безопасность региона и может понести экономические убытки в случае изменения маршрута.

    Ференц добавил, что они намерены представить декларацию Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она располагала информацией об угрозах энергетической и экономической безопасности региона. Действующий договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в конце года, украинские власти не планируют продлевать, но поставки газа могут продолжиться при условии, что европейские компании будут выкупать его на границе России, а через Украину транзитом пойдет уже принадлежащий энергокомпаниям ЕС газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия ведет активные переговоры на международном уровне для решения вопроса о поставках газа в 2025 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после января 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

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    17 декабря 2024, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в около Северска, Звановки, Ступочек, Успеновки, Островского и Курахово ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американские Stryker и М113, четыре бронемашины «Казак», 122-мм гаубица Д-30, американские 105-мм орудия М119 и британская L-119. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и погранотряда Украины возле Александровки, Синельниково и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две бронемашины и 122-мм гаубицу Д-30.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Купянском, Загрызово, Лозовой Харьковской области, Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР), Торским ДНР, а также Серебрянским лесничеством. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, склад боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Дзержинска, Щербиновки, Новооленовки, Красноармейска, Шевченко, Новопустынки, Новоукраинки и Красного ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.

    Противник потерял до 425 военнослужащих, машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, американскую бронемашину HMMWV и 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Елизаветовку в ДНР.

    Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России сообщил об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО.

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    17 декабря 2024, 08:10 • Новости дня
    Силы России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки

    Войска России вышли на южные окраины Сторожевого в ДНР после зачистки территории от ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продвинулись на южные окраины села Сторожевое в ДНР, зачистив территорию от боевиков ВСУ между населенными пунктами Макаровка и Благодатное, освобождение которого произошло ранее.

    Российские войска вышли на окраины села Сторожевое к югу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Рогов отметил: «От Макаровки и Благодатного в сторону Сторожевого большой участок территории российские войска зачистили от боевиков ВСУ и вышли на южные окраины села Сторожевое». Этот шаг стал продолжением продвижения российских войск в регионе после недавнего освобождения села Благодатное.

    13 декабря Минобороны сообщило об освобождении села Благодатное, что стало важной частью стратегического продвижения российских войск в этой области.

    Накануне российские войска успешно отбили несколько контратак ВСУ в районе села Новый Комар, укрепляя позиции на Времевском направлении запорожской линии фронта.

    Командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку в ДНР, где военные предпочитают сдаваться в плен.

    Между тем российская авиация уничтожила переправу через реку Мокрые Ялы, использовавшуюся ВСУ для контратак на российские позиции в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное.

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    17 декабря 2024, 08:53 • Новости дня
    Украинские боевики дважды пытались изнасиловать девочку в Судже

    Жительница Суджи заявила о двух попытках украинских военных изнасиловать ее 14-летнюю дочь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Суджи Курской области сообщила, что украинские военные дважды пытались изнасиловать ее 14-летнюю дочь, но обе попытки не увенчались успехом благодаря ее бдительности и решительности.

    Жительница Суджи Курской области Наталья Разуменко поделилась страшной историей о том, как украинские боевики дважды пытались изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает РИА «Новости. Показания были переданы в рамках еженедельного доклада послом по особым поручениям МИД Родионом Мирошником. В настоящий момент Наталья находится в пункте временного размещения.

    Разуменко рассказала, что украинский военный, выследив место их проживания, пришел к ним в гости под предлогом выпить кофе. «Можно я с вами посижу, кофе угостите?» – так начал свое вторжение военный, после чего начал приставать к 14-летней дочери Натальи Насте. Девочке удалось вырваться и выбежать из дома, но это не остановило нападавшего.

    Позднее ночью неизвестные начали стучать в окна их дома и перелезли через забор, угрожая семье. В панике Наталья и ее дочь выбрались через окно и спрятались в соседнем дворе. Там они находились до утра, опасаясь за свою жизнь.

    Наутро, вернувшись домой, Наталья обнаружила, что двери и окна дома были прострелены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ убили волонтера, развозившую обеды в Курской области, а также расстреляли автомобили с людьми на мосту в этом регионе. Ранее стало известно о гибели мирного жителя под обстрелом дронов на трассе в Курской области.

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    17 декабря 2024, 13:48 • Новости дня
    Москалькова сообщила о переговорах по «большому обмену» пленными

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России и Украины обсуждают обмен 1,5 тыс. военнопленными, но соглашение пока не достигнуто, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    По ее словам, российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, передает ТАСС.

    Москалькова отметила, что пока не достигнута договоренность по обмену, однако обе стороны активно работают над этим вопросом.

    Также уполномоченный по правам человека заявила, что российская сторона уже подготовила и направила украинским коллегам два списка: один из них содержит данные о 900 пленных, другой – о 600. Ожидается, что Украина тоже сформирует аналогичные списки на 1,5 тыс. российских военнослужащих.

    По словам Москальковой, омбудсмены двух стран расширяют гуманитарную помощь военнопленным. В частности, достигнута договоренность о взаимных посылках с теплыми вещами для пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Украина отказалась от его инициатив.

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    17 декабря 2024, 21:40 • Новости дня
    Туск намекнул на скорую передачу Киеву истребителей МиГ-29

    Туск заявил о возможной скорой передаче Украине истребителей МиГ-29

    Tекст: Евгения Караваева

    Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским намекнул на возможность передачи в скором времени Украине истребителей МиГ-29, ожидаемых от Польши.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, заявил о возможности скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29, передает ТАСС.

    На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале TVP Info, Туск сказал: «Мы ожидаем быстрых решений от наших партнеров по НАТО. Может быть, мы будем готовы закончить нашу подготовку к передаче определенной техники, которую Украина ожидает от нас».

    Он добавил, что пока не может подтвердить, что решение близко, но выразил надежду на скорое объявление хороших новостей.

    Ранее, в начале декабря, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не планирует включать истребители МиГ-29 в готовящиеся пакеты военной помощи для Киева. Однако в тот же день министр иностранных дел Радослав Сикорский подтвердил наличие интенсивных переговоров с НАТО по данной теме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Польша пообещала передать Киеву 13 самолетов МиГ-29, но позже вице-премьер Польши заявил о невозможности выполнения этого обещания.

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    17 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    Полянский: Вопрос о теракте в отношении Кириллова поднимут на заседании СБ ООН

    Полянский: Россия поднимет вопрос о теракте в отношении Кириллова на заседании СБ ООН

    Полянский: Вопрос о теракте в отношении Кириллова поднимут на заседании СБ ООН
    @ Георгий Султанов/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    На заседании Совета Безопасности ООН Москва планирует вынести на обсуждение вопрос о теракте против генерала Игоря Кириллова, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что Россия обязательно поднимет вопрос о теракте в отношении Кириллова на запрошенном Москвой на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянию на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.

    «Ответственные за это преступление  должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», – заявил Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент назвал очевидной причастность Киева к гибели генерала Кириллова, а глава Костромской области рассказал об опасениях, которые высказывал погибший генерал. Как сообщалось, взрывное устройство, заложенное для убийства Кириллова в Москве, имело мощность более 1 кг тротила.

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    17 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Украина грубо ответила на предложение Минска о переговорах

    МИД Украины отверг участие Белоруссии в переговорах по конфликту на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский МИД выразил удивление и недовольство по поводу заявления замглавы МИД Белоруссии Юрия Амбразевича о намерении Минска участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Как пишет РИА «Новости», украинское ведомство выразило удивление и подчеркнуло, что Белоруссия может претендовать только на привлечение к международно-правовой ответственности за агрессию против Украины.

    Украинская сторона также потребовала привлечения белорусских чиновников к ответственности за их действия, которые якобы нарушают международное право.

    Ранее Белоруссия выразила готовность участвовать в мирных переговорах по Украине, подчеркивая необходимость учитывать интересы Минска и гарантии безопасности страны.

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что решение о переговорах должно приниматься Киевом.

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