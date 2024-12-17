У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
После взрыва в Киеве начались перебои с электричеством
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве перед тревогой и перебоях с электричеством
В Киеве прогремел взрыв перед срабатыванием сирен воздушной тревоги, в городе перебои с электричеством и водоснабжением, сообщили украинские СМИ.
В Киеве прогремел взрыв незадолго до включения сирен воздушной тревоги. Издание «Инсайдер» сообщило, что после взрыва начались перебои с электричеством и водоснабжением у жителей города. Сообщается о скачках напряжения, передает ТАСС.
Оповещение об угрозе с воздуха было активно в Киеве с 22:09 до 22:23 по местному времени (с 23:09 до 23:23 мск). Ранее Киевская областная военная администрация также заявляла о взрывах в регионе, где воздушная тревога продолжается уже полтора часа.
На данный момент в красной зоне находятся несколько областей: Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская и Харьковская. Жителям этих регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности и быть внимательными к дальнейшим сообщениям властей.
Ранее в Киевской области раздались взрывы, которые власти связали с работой ПВ.
До этого во вторник утром в Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы.