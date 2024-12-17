Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.8 комментариев
В Киеве и Херсоне прогремели взрывы
В Киеве и Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины
В Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы, при этом в Киеве и других областях Украины действует воздушная тревога.
В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Страна».
В Киеве, Киевской области и ряде других регионов на Украине была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Предупреждение также действует в Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Кроме того, в красной зоне находятся подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожской области.
В подконтрольном Киеву городе Херсоне также были зафиксированы взрывы, сообщает украинское издание «Общественное». При этом воздушная тревога в районах Херсонской области, подконтрольных украинским властям, объявлена не была.
Ранее ВС России нанесли удар по закрытому аэродрому в Киеве, где проходят обучение пилоты и расположены ангары и склады, также поражен военный объект в здании бывшего завода в пригороде Харькова.
На Украине были введены экстренные отключения электроэнергии, затронувшие Киев и несколько областей, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.