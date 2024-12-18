У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
Мощный взрыв и детонация зафиксированы в Павлограде на Украине
Подполье сообщило о взрыве и мощной детонации в пригороде Павлограда Днепропетровской области
В пригороде Павлограда Днепропетровской области зафиксирован взрыв, сопровождавшийся сильной детонацией, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
В пригороде Павлограда Днепропетровской области произошел взрыв. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о сильной детонации на северо-восточной стороне города, передает РИА «Новости».
Также второй взрыв произошел в том же направлении, однако на этот раз детонации не последовало. По его словам, на место происшествия выехали кареты скорой помощи.
Кроме того, Лебедевсообщил об ударе в пригороде Сум, который, предположительно, пришелся по месту дислокации ВСУ, связанном с образовательным учреждением. Здесь также произошло второе попадание, однако подробности о последствиях не уточняются.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве перед срабатыванием сирен воздушной тревоги, в результате чего в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением.
Также сообщалось, что во вторник утром в Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы.