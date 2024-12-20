На Украине после взрывов загорелись склады в Бориспольском районе

После взрывов в Борисполе пожар охватил склады на площади 15 тыс. кв. метров

Tекст: Мария Иванова

Пожар на складах в Бориспольском районе Киевской области произошел после взрывов, сообщает РИА «Новости». Площадь возгорания составила около 15 тыс. кв. метров. Для тушения пожара привлекли пожарных из аэропорта Борисполь и пожарный поезд. Также использовалась специализированная техника из Киева и Юго-Западной железной дороги.

Для подвоза воды задействованы автомобили, предоставленные местными органами власти.

Возгорание сопровождалось воздушной тревогой, объявленной в нескольких регионах Украины, включая Киевскую область.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины. В центре города в районе железнодорожного вокзала произошли четыре мощных взрыва, сопровождаемых ярким заревом и громкими звуками.

А ночью в Днепропетровской области Украины произошел взрыв в Кривом Роге.