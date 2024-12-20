Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
На Украине после взрывов загорелись склады в Бориспольском районе
После взрывов в Борисполе пожар охватил склады на площади 15 тыс. кв. метров
В Бориспольском районе Киевской области возник пожар на складах после взрывов, охвативший площадь 15 тыс. кв. метров, для тушения задействованы пожарные из аэропорта и пожарный поезд.
Пожар на складах в Бориспольском районе Киевской области произошел после взрывов, сообщает РИА «Новости». Площадь возгорания составила около 15 тыс. кв. метров. Для тушения пожара привлекли пожарных из аэропорта Борисполь и пожарный поезд. Также использовалась специализированная техника из Киева и Юго-Западной железной дороги.
Для подвоза воды задействованы автомобили, предоставленные местными органами власти.
Возгорание сопровождалось воздушной тревогой, объявленной в нескольких регионах Украины, включая Киевскую область.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины. В центре города в районе железнодорожного вокзала произошли четыре мощных взрыва, сопровождаемых ярким заревом и громкими звуками.
А ночью в Днепропетровской области Украины произошел взрыв в Кривом Роге.