Китайский робот-гуманоид разогнался до скорости олимпийских бегунов

Робот Unitree H1 разогнался на стадионе до 10 метров в секунду

Tекст: Мария Иванова

Модель H1 от компании Unitree Robotics достигла отметки десять метров в секунду, передает ТАСС.

Длина ног этого андроида составляет 0,8 метра.

Ранее глава корпорации Ван Синсин сделал прогноз о будущем развитии всей робототехники. «Антропоморфные роботы к середине 2026 года смогут бегать стометровку быстрее, чем ямайский спринтер-рекордсмен Усэйн Болт», – заявил руководитель предприятия.

В феврале другой китайский гуманоид Bolt уже показывал аналогичную скорость на беговой дорожке с использованием страховочных тросов. При этом мировой рекорд на дистанции 100 метров вне лабораторий удерживает аппарат Tiangong Ultra. На профильных соревнованиях в августе 2025 года он преодолел этот путь за 21,50 секунды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Unitree Robotics пообещала поставить на рынок десятки тысяч человекоподобных роботов. Ранее этот разработчик запустил специальное приложение для обмена новыми движениями между андроидами.

В Пекине 20 гуманоидов приняли участие в совместном с людьми полумарафоне.