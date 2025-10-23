Роспотребнадзор создал первый быстрый тест на гепатит В

Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
В России зарегистрировали первый быстрый тест для диагностики гепатита В
Российские ученые разработали новый быстрый тест для выявления вируса гепатита В, который позволяет получить результат за 25–30 минут и отличается высокой чувствительностью.
Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В зарегистрирован в России, сообщает Telegram-канал ведомства. Разработку выполнили ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, используя технологию петлевой изотермической амплификации (LAMP).
По словам специалистов, новая методика по своей чувствительности сопоставима с ПЦР, однако позволяет выявлять вирус всего за 25–30 минут. Это значительно ускоряет диагностику по сравнению с традиционными лабораторными тестами.
Роспотребнадзор подчеркивает, что тест способен быстро и точно определить наличие гепатита В, что особенно важно для своевременного выявления больных, назначения лечения и проведения противоэпидемических мер.
