Роспотребнадзор создал первый быстрый тест на гепатит В

В России зарегистрировали первый быстрый тест для диагностики гепатита В

Tекст: Мария Иванова

Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В зарегистрирован в России, сообщает Telegram-канал ведомства. Разработку выполнили ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, используя технологию петлевой изотермической амплификации (LAMP).

По словам специалистов, новая методика по своей чувствительности сопоставима с ПЦР, однако позволяет выявлять вирус всего за 25–30 минут. Это значительно ускоряет диагностику по сравнению с традиционными лабораторными тестами.

Роспотребнадзор подчеркивает, что тест способен быстро и точно определить наличие гепатита В, что особенно важно для своевременного выявления больных, назначения лечения и проведения противоэпидемических мер.

