ЦНИИ эпидемиологии создал быстрый тест для энтеровирусов

Ученые ЦНИИ эпидемиологии создали экспресс-тест для диагностики энтеровирусов

Tекст: Мария Иванова

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора создали быстрый тест для диагностики энтеровирусов, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, «новый тест позволяет всего за 30 минут проводить мониторинг окружающей среды на наличие этих возбудителей». Такой подход существенно ускоряет выявление вирусов по сравнению с традиционными лабораторными методами.

Энтеровирусы представляют собой группу вирусов, которые могут вызывать различные заболевания – от легких респираторных инфекций и желудочно-кишечных расстройств до серьезных поражений центральной нервной системы. Эти вирусы способны долго сохраняться во внешней среде, включая сточные воды, что создает дополнительные риски распространения.

Особое внимание разработчики уделили высокой специфичности нового теста. Это качество крайне важно для эффективного эпидемиологического контроля и предотвращения вспышек энтеровирусных инфекций.

Новый тест создан в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». В Роспотребнадзоре рассчитывают, что внедрение быстрой диагностики позволит оперативно реагировать на угрозы общественному здоровью.

