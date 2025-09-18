Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Российские ученые создали экспресс-тест для выявления сальмонеллеза за час
Ученые разработали новый быстрый тест, который позволяет выявить ДНК возбудителя сальмонеллеза всего за 60 минут, ускоряя диагностику опасной инфекции.
Быстрый тест для диагностики сальмонеллеза был разработан учеными Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».
Как отметили в пресс-службе ведомства, новый тест позволяет выявлять ДНК бактерий рода Salmonella всего за 60 минут. Это существенно сокращает время диагностики по сравнению с существующими методами, включая классическую ПЦР.
Сальмонеллез относится к наиболее распространенным пищевым зоонозам, его возбудители часто обнаруживаются в птице, яйцах и воде. Клинические проявления болезни могут варьироваться от гастроэнтерита до тяжелых инфекций, вызванных отдельными штаммами.
В пресс-службе института подчеркнули, что новый тест отличается высокой точностью и способен обнаруживать возбудителя как в биологических образцах, так и в объектах внешней среды. Это особенно важно для эпидемиологического контроля и быстрого реагирования на вспышки заболеваний.
Разработка теста стала частью реализации федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья», задачей которого является повышение уровня санитарной защиты населения.
