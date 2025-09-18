Российские ученые создали экспресс-тест для выявления сальмонеллеза за час

В России разработали тест, определяющий ДНК Salmonella всего за 60 минут

Tекст: Мария Иванова

Быстрый тест для диагностики сальмонеллеза был разработан учеными Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».

Как отметили в пресс-службе ведомства, новый тест позволяет выявлять ДНК бактерий рода Salmonella всего за 60 минут. Это существенно сокращает время диагностики по сравнению с существующими методами, включая классическую ПЦР.

Сальмонеллез относится к наиболее распространенным пищевым зоонозам, его возбудители часто обнаруживаются в птице, яйцах и воде. Клинические проявления болезни могут варьироваться от гастроэнтерита до тяжелых инфекций, вызванных отдельными штаммами.

В пресс-службе института подчеркнули, что новый тест отличается высокой точностью и способен обнаруживать возбудителя как в биологических образцах, так и в объектах внешней среды. Это особенно важно для эпидемиологического контроля и быстрого реагирования на вспышки заболеваний.

Разработка теста стала частью реализации федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья», задачей которого является повышение уровня санитарной защиты населения.

Ранее Роспотребнадзор создал тест для обнаружения 25 вирусных инфекций.

Ведомство также разработало быстрый тест для выявления холеры.

Кроме того в России разработали тесты для определения риска внезапной смерти.