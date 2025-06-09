В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Роспотребнадзор разработал быстрый тест для выявления холеры
Исследователи института «Микроб» представили инновационный тест, способный определить холеру всего за 60 минут, что значительно ускоряет диагностику заболевания.
Ученые Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления холеры: время анализа сократилось с шести часов до 60 минут.
В ведомстве отмечают, что российская разработка отличается высокой чувствительностью и способна обнаружить даже минимальное количество возбудителя заболевания.
В Telegram-канале Роспотребнадзора подчеркивается: «Разработан новый тест для быстрого выявления холеры. Этот тест позволяет: выявить холерный вибрион; определить, представляет ли он угрозу эпидемического распространения». Специалисты считают, что новая методика особенно важна для выявления бессимптомных носителей и предотвращения возможных вспышек инфекции.
Роспотребнадзор сообщил, что ситуация по холере в России находится под контролем. Тест создан и зарегистрирован в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья».
Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил о риске завоза холеры из Турции.
В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемиологическая ситуация по холере в стране оценивается как стабильная, а выявленные случаи заболевания связаны с возвращением граждан из Индии.
Эксперт рекомендовал, как защититься от холеры.