Эксперт рассказал, как защититься от холеры

Эксперт Жемчугов рассказал, как защититься от холеры

Tекст: Алексей Дегтярев

Холера передается через загрязненную воду или пищу, а также контактным путем при несоблюдении гигиены, пояснил телеканалу 360 Жемчугов.

По словам эксперта, основной риск болезни связан с обезвоживанием организма, а летальность без лечения может достигать 50%, однако своевременная медицинская помощь минимизирует угрозу для жизни.

Жемчугов подчеркнул, что в условиях современной российской медицины и после эпидемии коронавируса в стране отлажена система выявления и контроля инфекций.

«Он уже лежит в прекрасных условиях в инфекционном стационаре, все контакты наблюдаются, измеряется температура и сделаны анализы. При малейшем подозрении всех людей проверят, кто с ним контактировал», – добавил специалист.

Иммунолог отметил, что единственной зоной риска остается потенциальное попадание микроорганизма в канализацию. Тем не менее, он выразил уверенность, что региональные подразделения Роспотребнадзора предпримут все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

Жемчугов также подчеркнул важность соблюдения гигиены для профилактики холеры и порекомендовал ограничить употребление некипяченой воды и сырых продуктов, особенно в неблагополучных регионах.

Ранее у вернувшегося из Индии в Подмосковье мужчины зафиксировали случай холеры.