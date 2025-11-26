  • Новость часаКабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО
    Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи
    Телеведущего Соловьева планировали убить отравленной пиццей
    Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    Помощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США
    Песков объяснил «севший» голос Путина
    Израиль начал масштабную контртеррористическую операцию в Самарии
    На въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    6 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    2 комментария
    26 ноября 2025, 14:59 • Новости дня

    УрФУ и НАСА создали нейросеть для поиска экзопланет

    НАСА и уральские ученые разработали нейросеть ExoMiner++ для поиска экзопланет

    Tекст: Вера Басилая

    Новая нейросеть ExoMiner++, созданная международной командой с участием российских ученых и НАСА, смогла выделить 7330 потенциальных экзопланет из 147 тыс. изученных событий, сообщили в в УрФУ.

    Исследовательская группа NASA Ames с участием ученых Коуровской астрономической обсерватории УрФУ разработала нейросеть ExoMiner++, передает «Газета.Ru».

    Алгоритм обучался на обширных массивах данных миссии Kepler, где большинство объектов уже проверены, и на «шумных» данных космического телескопа TESS, который каждые две минуты фиксирует яркость тысяч звезд. Цель программы – отслеживать мельчайшие колебания блеска звезды, возникающие во время прохождения планеты по диску светила, что называется транзитом.

    Руководитель Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Вадим Крушинский отметил, что экзопланеты – это миры за пределами Солнечной системы. По его словам, многие вращаются вокруг звезд, похожих на наше Солнце.

    «Их изучение помогает понять, насколько уникально наше положение во Вселенной, как часто встречаются условия, пригодные для жизни, и какие системы могут быть похожи на собственную историю Земли», – отметил ученый.

    Астрономы подчеркивают, что телескоп TESS ежедневно фиксирует сотни тысяч событий, имитирующих транзиты, большая часть которых не связана с экзопланетами. ExoMiner++ анализирует форму кривой светимости, поведение фона, период повторения события, структуру сигналов двойных звезд и особенности функционирования спутника, облегчая выделение точных кандидатов.

    Как пояснил один из авторов работы Никита Чазов, первые результаты оказались впечатляющими: ExoMiner++ автоматически обработал 147 тыс. транзитоподобных сигналов и выделил 7330 перспективных объектов, которые могут считаться экзопланетами. Остальные сигналы модель признала ложнопозитивными. Более того, новый алгоритм пересмотрел старые данные – из 2506 ранее перспективных кандидатов подтверждено лишь 1797, что оптимизирует дальнейшие астрономические наблюдения.

    Исследователи планируют расширять применение ExoMiner++ на будущие миссии и использовать его для анализа свежих потоков данных от TESS. Разработка поддержана Минобрнауки России.

    Ранее Московский государственный университет и Ассоциация арабских университетов договорились создать космическую обсерваторию для поиска жизни на экзопланетах в рамках международного консорциума.

    Ученые создали новый искусственный интеллект, который обнаружил 44 аналога Земли в нашей галактике.

    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Комментарии (11)
    24 ноября 2025, 14:38 • Новости дня
    Комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью два млн км в сутки

    ИКИ РАН: Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжит сближаться с Землей до 19 декабря

    Tекст: Мария Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября сблизился с Землей на дистанцию менее 300 млн км и дальше ежедневно продолжит сокращать разрыв примерно на два млн км.

    Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября пересек границу в 300 млн км от Земли и теперь находится ближе этой отметки, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории уточнили, что небесное тело сокращает расстояние до нашей планеты примерно на два млн км в сутки благодаря тому, что движение Земли и траектория кометы-корабля сейчас сходятся.

    Астрономы отмечают, что сближение продолжится почти четыре недели, до 19 декабря, когда между объектом и Землёй будет минимальное расстояние – около 269 млн км. После этого комета начнет удаляться. Расчёты сближения уже не раз менялись из-за заметного негравитационного ускорения объекта, что требует постоянных пересчётов орбиты.

    Специалисты подчеркивают: даже при текущих изменениях движения минимальная дистанция между объектом и Землей будет гораздо больше «психологической отметки» в 200 млн км и не приблизится к опасным значениям. В лаборатории также с иронией добавили, что, если вдруг расстояние сократится ниже 200 млн км, они готовятся встречать гостей с плакатами: «Добро пожаловать, господа пришельцы».

    Отметим, что в понедельник ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к орбите Юпитера.

    При этом российский астроном Владимир Сурдин заявил, что отклонение траектории кометы 3I/ATLAS объясняется стандартными физическими причинами и не является необычным явлением.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS 1 июля.

    Комментарии (6)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 14:20 • Новости дня
    США заключили контракты на космические перехватчики для ПРО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космические силы США заключили несколько контрактов на разработку прототипов космических перехватчиков для проекта системы противоракетной обороны «Золотой купол», сообщает Bloomberg.

    США ведут работу над созданием прототипов космических перехватчиков для проекта системы противоракетной обороны «Золотой купол», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Космические силы США уже подписали несколько контрактов на разработку этих технологий.

    Как отмечается в материалах, сумма каждого соглашения достигает 9 млн долларов. Представители Космических сил уточнили: «Процесс отбора был надежным и тщательным», подчеркнув при этом, что для обеспечения безопасности официальные данные о подрядчиках пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.

    The Wall Street Journal ранее признала опасность российского комплекса «Буревестник» для американской системы ПРО «Золотой купол».

    В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    Комментарии (6)
    24 ноября 2025, 08:59 • Новости дня
    Астроном Леб связал ускорение 3I/ATLAS с посадкой устройств на Юпитер

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был разработан для доставки технологических устройств к юпитерианской орбите.

    Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля, мог быть специально разработан для доставки технологических устройств на Юпитер, полагает астроном Гарвардского университета Ави Леб, передает РИА «Новости».

    При этом ученый отмечает: «С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера – так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца».

    По словам Леба, недавнее негравитационное ускорение объекта 3I/ATLAS может свидетельствовать о намеренной коррекции его траектории в сторону Юпитера. Астроном подчеркивает, что без такого ускорения объект не попал бы в нужную зону влияния планеты.

    Леб считает, что точно рассчитанный уровень негравитационного ускорения позволил привести 3I/ATLAS непосредственно в область гравитационного воздействия Юпитера. Он также не исключил: если на орбите газового гиганта когда-нибудь обнаружат технологические спутники, это может указывать на интерес к Юпитеру со стороны внеземных цивилизаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS является лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS первого июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 км в диаметре.

    Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

    НАСА ранее решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе.

    Комментарии (2)
    24 ноября 2025, 04:13 • Новости дня
    В России вырос спрос на расшифровку медицинских анализов с помощью ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Пользователи стали активно обращаться к AI-помощнику для толкования результатов медицинских анализов, часто запрашивая дальнейшие рекомендации по здоровью, о чем сообщил сервис «СберЗдоровье».

    С мая по октябрь 2025 года количество обращений к AI-помощнику с целью расшифровки медицинских анализов увеличилось более чем в восемь раз. Доля пользователей, которые после интерпретации данных просят у ИИ советы по дальнейшим действиям, выросла с четырех до 41%, сообщает «Газета.Ru».

    Основной интерес россиян был связан с анализами гормонов щитовидной железы, общего анализа крови, показателей липидного обмена, уровня витаминов и функцией печени. Представители сервиса пояснили, что популярность услуги вызвана удобством и оперативностью получения базовой медицинской информации.

    В то же время эксперты-медики подчеркивают опасность полного доверия результатам автоматического толкования анализов.

    «ИИ не знает ни возраста, ни состояния здоровья, ни жалоб пациента и работает только с усредненными данными», – сообщили специалисты в комментариях.

    Врачам важно учитывать не только значения показателей, но и анамнез, а также всю картину в целом, чтобы назначать лечение или давать рекомендации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай в начале ноября договорились развивать ИИ в медицине. Министр Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с ИИ в медицине и назвал следующий этап развития искусственного интеллекта в российской медицине. Nikkei Asia сообщил о запуске ИИ Google для создания стволовых клеток.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Астроном Сурдин заявил об отсутствии аномалии в курсе кометы 3I/ATLAS

    Tекст: Ольга Иванова

    Отклонение траектории межзвездной кометы 3I/ATLAS объясняется стандартными физическими причинами и не является необычным явлением по мнению эксперта, считает российский астроном Владимир Сурдин.

    Отклонения в траектории движения комет фиксируются учеными регулярно и не считаются чем-то необычным, передает ТАСС. Именно так оценил изменение курса межзвездного объекта 3I/ATLAS, направившегося в сторону Юпитера, Сурдин.

    По словам Сурдина, подобные явления происходят под воздействием солнечного излучения, которое нагревает ледяную поверхность кометы.

    Эксперт напоминает, что этот механизм давно известен специалистам и наблюдается у различных комет, в том числе и у межзвездных. По мнению Сурдина, изменение маршрута 3I/ATLAS остается в рамках ожидаемого поведения объектов такого типа и не указывает на какую-либо необычную аномалию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к юпитерианской орбите. Леб заявил, что зарегистрированное негравитационное ускорение объекта может быть результатом целенаправленной коррекции траектории в сторону Юпитера.

    Ученые НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS является лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS 1 июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 км в диаметре.

    Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

    НАСА ранее решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 07:10 • Новости дня
    Турецкие ученые назвали признаки потенциального изменщика в паре

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам ученых из Университета Коч в Стамбуле, существует четыре тревожных признака, указывающих на вероятность измены, среди которых в том числе прежний опыт неверности и родительские отношения с предательством.

    Исследование ученых из Университета Коч в Стамбуле охватило 280 неженатых и бездетных молодых людей, состоящих в романтических отношениях не менее года. Авторы исследования, Эсра Селалмаз и Гизем Эрдем, выяснили: люди с историей измен в прошлых отношениях с большей вероятностью допускают измену снова, а влияние родителей, замеченных в изменах, повышает риск, пишет Family Journal.

    По словам авторов, «история измен в прошлых романтических отношениях наиболее тесно связана с намерениями изменять». Избегание привязанности – нежелание вступать в близкие эмоциональные или физические отношения – тоже связано с неверностью. Для таких людей измена может служить попыткой сохранить ощущение независимости.

    Кроме того, наличие проблем с эмоциональной или сексуальной близостью повышает риски предательства – участники с подобными трудностями чаще были склонны искать подтверждение своей самооценки за пределами устойчивых отношений.

    Исследователи добавили, что «тем, кому не хватает сексуальной близости и удовлетворения, могут искать внебрачные связи для восполнения этих потребностей».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новое исследование британо-американских ученых показало, что общими чертами инцелов (неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание) людей стали слабое психическое здоровье и случаи травли в прошлом. Психолог назвал три прозвища для любимых, обрекающих отношения на провал. Ученые из Швеции развенчали миф об успешных отношениях у хороших парней.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 07:46 • Новости дня
    Египтолог предрек крупные археологические открытия в Египте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие места в Египте еще прозвучат громко в мировой археологии, среди них еще не раскопанный храм эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг, рассказал египтолог Виктор Солкин.

    Египетолог Виктор Солкин заявил о перспективах многочисленных громких археологических открытий на территории Египта, передает РИА «Новости». Он отметил, что в Верхнем Египте, в городе Ахмим провинции Сохаг до сих пор никто не раскопал огромный храм XIII века до нашей эры, относящийся к эпохе Рамзеса II.

    По словам Солкина, на этом месте уже сейчас видны статуи колоссальных размеров и массивные блоки стен. Он выразил надежду, что полноценные раскопки станут возможны, когда Египет сможет выделить необходимые средства и часть города будет перенесена в другое место.

    Египтолог добавил, что влияние древнеегипетской цивилизации на современный мир огромно: из Египта пришли все классические жанры литературы и были заложены основы медицины, которыми затем воспользовались греки, римляне и вся Европа.

    Рамзес II, по оценкам историков, правил более 60 лет в XIII веке до нашей эры, став одним из самых выдающихся правителей, благодаря военным успехам и масштабным территориальным завоеваниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи обнаружили папирус с заклинаниями из Книги мертвых. В древнеегипетском храме Александрии специалисты нашли высеченные в скалах гробницы. Ученые отыскали туннель к гробнице Клеопатры.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 07:06 • Новости дня
    В России провели испытания голубей-дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская компания Neiry разработала биодронов-голубей, оборудованных нейрочипом и электронным рюкзаком для дистанционного управления полетом.

    Для управления птицами используются электроды в мозге, соединенные со стимулятором через нейроинтерфейс, а навесная электроника с рюкзаком работает от солнечных батарей, передает Ura.ru со ссылкой на сообщение компании.

    Полетное задание задается оператором дистанционно, а стимулятор передает команде птице, позволяя точно контролировать ее направление полета. Для отслеживания перемещений применяются GPS и другие современные технологии.

    Такой голубь PJN-1 визуально отличается только наличием провода из головы и компактного рюкзака с электроникой. Разработчики подчеркнули, что биодроны предназначены для экологического и промышленного мониторинга, а также поисково-спасательных операций.

    В компании пояснили, что пытаются делать так, чтобы после хирургического вмешательства все птицы выживали.

    Основатель Neiry Александр Панов заявил, что технологию биодронов можно масштабировать для других видов птиц: воронов – для перевозки тяжелых грузов, чаек – для наблюдения за прибрежными зонами, альбатросов – для мониторинга над морями.

    Биодроны показали на конференции NeiryConf 25 ноября в Москве. До этого их демонстрировали на международном форуме «Архипелаг 2025», где проект получил поддержку Фонда НТИ.

    Ранее в России создали дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, его предполагается использовать для нейтрализации самолетных беспилотников и повышения эффективности ПВО.

    Также российские разработчики показали беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью.

    Комментарии (2)
    25 ноября 2025, 13:04 • Новости дня
    Китайская компания показала первого ИИ-уборщика общественных мест

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайская компания представила первого в мире робота, оснащенного искусственным интеллектом, для уборки сложных поверхностей в аэропортах, торговых центрах, офисах и других общественных пространствах, сообщает газета China Daily.

    Компания Vionbotics выпустила первого в мире серийного робота для трехмерной уборки фасадов, окон, стеклянных перегородок и сантехники в общественных местах, передает РИА «Новости».

    Робот оснащен искусственным интеллектом собственной разработки, основанным на крупнейшем в мире наборе данных по очистке фасадов.

    В отличие от большинства аналогов, новый робот способен убирать не только полы и стены, но и работать с изогнутыми и нестандартными поверхностями, взаимодействовать с объектами и выполнять сложные уборочные работы. В устройстве установлен ИИ-модуль Vion-brain, позволяющий распознавать препятствия и загрязнения, а также шести-осевая «рука» Vion-AFCA и модель Vion-VLA для захвата, протирки и прочих манипуляций.

    Конструкция предусматривает движение боком, по диагонали и вращение, что обеспечивает эффективную уборку в ограниченных пространствах. Мировой рынок клининговых услуг оценивается в 288,7 млрд долларов, а внедрение роботов помогает снизить затраты на персонал, которые сегодня превышают 85% расходов отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие западные компании начали внедрять китайские системы искусственного интеллекта в свои технологические решения.

    В Китае заявили о разработке новой системы искусственного интеллекта RoboBrain.

    Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 05:35 • Новости дня
    Ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский эксперт считает, что некоторые собаки могут демонстрировать поведенческие признаки, аналогичные аутизму у людей, хотя формального диагноза пока нет.

    Идея о том, что у собак могут проявляться черты, характерные для аутизма, впервые возникла в 1960-х годах, когда ветеринары начали отмечать необычные поведенческие модели, напоминавшие симптомы, наблюдаемые у людей.

    Снова эту тему стали обсуждать после того, как британский ученый предположил, что у собак действительно может наблюдаться одна из форм нарушения нейроразвития.

    Доктор Жаклин Бойд, ветеринар из Ноттингемского университета Трент, отметила, что у собак и людей есть ключевые структурные и химические различия в мозге, что делает их уязвимыми к аналогичным расстройствам.

    Формального ветеринарного диагноза аутизма или СДВГ у собак не существует, однако специалист по функциональному питанию для собак с аутизмом Джуэлз Кетоворе выделила признаки, которые могут помочь владельцам выявить потенциальные проблемы.

    «Ветеринары используют технический термин «дисфункциональное поведение собак», но для наших сегодняшних целей мы будем называть это просто «собачьим аутизмом», – приводит Daily Mail ее слова из видео на YouTube.

    По словам специалиста, поведение собак можно разделить на три основные категории: повторяющиеся действия, изменения в социальном взаимодействии и сенсорная чувствительность.

    «Если вы видите много подобных признаков, обратитесь к ветеринару для проведения надлежащего обследования. Как и у людей, изменение рациона и образа жизни может иметь огромное значение и для собак. У наших питомцев могут развиться те же проблемы со здоровьем, поведенческие проблемы и даже неврологические заболевания, если они не питаются и не живут так, как им предписано природой», – отметила ветеринар.

    Компания по поведенческой терапии Little Rays ABA добавила, что к признакам относятся также преследование хвоста, фиксированные маршруты передвижения, навязчивое облизывание лап, изоляция от людей, необычные звуки и позы.

    Также у некоторых собак наблюдаются страх или избегание обыденных звуков, прикосновений, запахов и даже пищи.

    «Собаки могут закрывать уши, дрожать или убегать в ответ на повседневные шумы, такие как шум пылесоса, дверной звонок или шум транспорта. Эти реакции превышают типичные реакции испуга», – рассказали в компании.

    Эксперты советуют реагировать на такие признаки как можно раньше и консультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать программу поддержки.

    По мнению специалистов компании, привычные действия, игрушки для умственного развития, зоны спокойствия и корректировки образа жизни способствуют уменьшению тревожности у собак с такими чертами.

    Любые проявления следует отслеживать, чтобы подобрать оптимальные методики адаптации и поддержки животного.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле. Психолог рассказала, что делать, если человек заподозрил у себя расстройство аутистического спектра.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 09:59 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали слабое повышение солнечной активности

    Лаборатория ИКИ РАН спрогнозировала слабые вспышки на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшие сутки ожидается слабо повышенная вспышечная активность Солнца.

    Вспышечная активность на Солнце ожидается слабо повышенной 24 ноября, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, за минувшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а уровень вспышечной активности был выше средних показателей.

    В прогнозе на ближайшие сутки эксперты отмечают, что геомагнитная обстановка продолжит оставаться спокойной, а солнечная активность сохранит тенденцию к некоторому подъему. Несмотря на это, значительных всплесков или бурь ученые не ожидают. Итоговый прогноз характеризует космическую погоду как слабо возмущённую.

    В минувшие выходные ученые сообщили о выходе двух новых центров активности на видимую сторону Солнца.

    На прошой неделе с Солнца сорвался гигантский протуберанец размером более 1 млн километров.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 08:30 • Новости дня
    Ученые создали овсяное молоко с антиоксидантами из виноградных отходов

    Ученые УрФУ создали овсяное молоко с антиоксидантами из винодельческих отходов

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые из УрФУ вместе с коллегами из Бангладеш и Пакистана получили овсяное молоко, усиленное экстрактом виноградной выжимки для повышения антиоксидантной активности.

    Специалисты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) совместно с коллегами из Бангладеш и Пакистана создали овсяное «молоко», обогащенное антиоксидантами из отходов виноделия, передает Plant Foods for Human Nutrition.

    Ученые отмечают, что около 70% населения планеты испытывают трудности с перевариванием традиционных молочных продуктов из-за недостатка лактазы. Это состояние чаще всего связано с возрастным снижением выработки нужного фермента или перенесенными операциями, передает РИА «Новости».

    В последние годы растет популярность альтернативных напитков – так называемого растительного «молока», как отметила заведующая лабораторией УрФУ Елена Ковалева. Однако, по ее словам, овсяное молоко практически не содержит антиоксидантов, полезных для иммунитета и защиты клеток.

    Международная команда извлекла полифенолы из виноградной выжимки, которая остается при изготовлении вина, и добавила их в овсяное молоко. Это повысило его антиоксидантную активность примерно в полтора раза и улучшило органолептические качества напитка. «Органолептические свойства напитка: вкус, цвет, аромат и общее впечатление, по оценкам экспертов, также улучшились. Мы выяснили, что оптимальным количеством добавки водного экстракта виноградной выжимки составляет 0,2% – если добавить больше, то вкус и аромат становятся слишком яркими и могут снизить привлекательность напитка для потребителя», – подчеркнула Ковалева.

    Отмечается, что технология переработки виноградной выжимки не предусматривает использования химических реактивов: применяется только вода и ультразвуковая обработка, благодаря чему напиток полностью безопасен для употребления. В дальнейшем ученые планируют масштабировать производство и испытать технологию с разными сортами винограда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе турецким ученым удалось воссоздать древний рецепт медово-ячменного хлеба возрастом около трех тысяч лет.

    Ранее российские ученые разработали специальный хлеб для условий Арктики.

    В России также создали домашний тест для проверки биологически активных добавок на содержание аргинина.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 06:52 • Новости дня
    Для «Восточного» решили построить вторую очередь системы электроснабжения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главгосэкспертиза одобрила проект возведения второй очереди электроснабжения космодрома «Восточный» в Амурской области, заявили в дирекции космодрома.

    Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства второй очереди системы внешнего электроснабжения для космодрома «Восточный», передает ТАСС. В сообщении отмечается: «Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства второй очереди системы внешнего электроснабжения космодрома. Возведение такого комплекса инженерных сетей является следующим этапом развития системы электрификации объектов космодрома».

     Благодаря новому проекту возрастет мощность подаваемой электроэнергии, что обеспечит запуск космических аппаратов, повысит надежность снабжения, а также даст возможность поддерживать повседневную деятельность самого космодрома и города Циолковского.

     В рамках утвержденного проекта электроподстанция на территории космодрома будет подключена к линии электропередачи, прокладываемой ПАО «Россети» от подстанции «Амурская». Линия рассчитана на 220 кВ и расширяет общий объем подаваемой мощности. Проект предполагает проложить дополнительные линии электроснабжения к двум электроподстанциям самого космодрома, расширить существующую подстанцию «Восточная», построить новую подстанцию «СК-2» для обеспечения энергией КРК «Ангара», а также перевести все объекты космодрома на первую категорию надежности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космодром Восточный продолжил работу после отключения электроэнергии. Президент России Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный. Взлетно-посадочная полоса аэропорта космодрома Восточный была введена в эксплуатацию.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 14:45 • Новости дня
    В США запустили «Миссию Генезис» для научных прорывов

    CBS: Трамп запустил «Миссию Генезис» для научных прорывов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом объявил о старте крупной программы с целью ускорить научные исследования при помощи искусственного интеллекта и суперкомпьютеров, сообщил канал CBS News.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о создании «Миссии Генезис», передает канал «360» со ссылкой на CBS News.

    Инициатива направлена на использование искусственного интеллекта для масштабного анализа научных данных с целью ускорения открытий в различных сферах. Телеканал сравнил этот проект с Манхэттенским проектом, который способствовал созданию атомной бомбы в США.

    Цель программы заключается в интеграции суперкомпьютеров, федеральных научных баз данных и исследовательских центров на единой платформе на основе искусственного интеллекта. В числе приоритетных направлений выделяются энергетика, инженерия, здравоохранение, а также ядерный синтез и производство полупроводников.

    Трамп поручил Министерству энергетики взять на себя разработку и реализацию платформы, предусматривающей координацию усилий федеральных организаций, университетов и частных компаний в рамках миссии.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов подготовить национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта в масштабах всей страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от иностранных нейросетей.

    Комментарии (11874)
    Главное
    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    ФСБ сорвала попытку СБУ взорвать самолет с российским чиновником
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины
    Politico: США пригрозили заблокировать реэкспорт оружия для Киева
    Такаити оправдалась за слова, спровоцировавшие ссору с Китаем
    В московском госпитале у ветеранов СВО вымогали деньги
    Умер народный артист РСФСР Всеволод Шиловский

    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО

    Восточный фланг НАТО продолжает милитаризацию. В Румынии заявили о намерении стать второй по силе армией в регионе после Польши. Подобное желание вызывает немало вопросов. Один из них – почему из расчета Бухареста выпала Турция, чьи вооруженные силы значительно сильнее любой другой страны на востоке НАТО? С чем связаны амбиции Румынии и как республика планирует их реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации