УрФУ и НАСА создали нейросеть для поиска экзопланет

НАСА и уральские ученые разработали нейросеть ExoMiner++ для поиска экзопланет

Tекст: Вера Басилая

Исследовательская группа NASA Ames с участием ученых Коуровской астрономической обсерватории УрФУ разработала нейросеть ExoMiner++, передает «Газета.Ru».

Алгоритм обучался на обширных массивах данных миссии Kepler, где большинство объектов уже проверены, и на «шумных» данных космического телескопа TESS, который каждые две минуты фиксирует яркость тысяч звезд. Цель программы – отслеживать мельчайшие колебания блеска звезды, возникающие во время прохождения планеты по диску светила, что называется транзитом.

Руководитель Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Вадим Крушинский отметил, что экзопланеты – это миры за пределами Солнечной системы. По его словам, многие вращаются вокруг звезд, похожих на наше Солнце.

«Их изучение помогает понять, насколько уникально наше положение во Вселенной, как часто встречаются условия, пригодные для жизни, и какие системы могут быть похожи на собственную историю Земли», – отметил ученый.

Астрономы подчеркивают, что телескоп TESS ежедневно фиксирует сотни тысяч событий, имитирующих транзиты, большая часть которых не связана с экзопланетами. ExoMiner++ анализирует форму кривой светимости, поведение фона, период повторения события, структуру сигналов двойных звезд и особенности функционирования спутника, облегчая выделение точных кандидатов.

Как пояснил один из авторов работы Никита Чазов, первые результаты оказались впечатляющими: ExoMiner++ автоматически обработал 147 тыс. транзитоподобных сигналов и выделил 7330 перспективных объектов, которые могут считаться экзопланетами. Остальные сигналы модель признала ложнопозитивными. Более того, новый алгоритм пересмотрел старые данные – из 2506 ранее перспективных кандидатов подтверждено лишь 1797, что оптимизирует дальнейшие астрономические наблюдения.

Исследователи планируют расширять применение ExoMiner++ на будущие миссии и использовать его для анализа свежих потоков данных от TESS. Разработка поддержана Минобрнауки России.

Ранее Московский государственный университет и Ассоциация арабских университетов договорились создать космическую обсерваторию для поиска жизни на экзопланетах в рамках международного консорциума.

Ученые создали новый искусственный интеллект, который обнаружил 44 аналога Земли в нашей галактике.

