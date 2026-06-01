Путин заявил о необходимости завершения учебного года в колледже Старобельска

Путин: Учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить плановый учебный год
Учащиеся образовательного учреждения смогут спокойно сдать экзамены и выпуститься, несмотря на недавнюю атаку со стороны украинских вооруженных формирований, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на совещании по расследованию терактов уделил внимание ситуации в Старобельске. «Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
Он добавил, что все учащиеся должны закончить плановый образовательный цикл, а выпускники обязательно получат свои дипломы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек. Президент России Владимир Путин назвал этот ночной удар украинских беспилотников террористическим актом.
Глава государства поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования на произошедшее.