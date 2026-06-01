Бастрыкин перечислил дроны, которыми Украина бьет по России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы устанавливаем типы БПЛА, более часто используемые вооруженными силами Украины», – пояснил руководитель ведомства, передает РИА «Новости».

По его словам, специалисты зафиксировали применение украинских аппаратов «Лютый», «Бобер» и «Барс». Кроме того, следователи задокументировали факты использования швейцарских дронов «Лорд» и австралийских беспилотников «Стикер».

Руководитель ведомства добавил, что на местах падения дронов изъяты различные иностранные детали. Эксперты обнаружили компоненты, произведенные в США, Британии, Германии, Италии и других странах НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отметил факт снабжения украинской армии западными беспилотниками. Сотрудники СК нашли фрагменты американских дронов на месте обстрела автобусного парка в Донецке.