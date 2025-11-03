  • Новость часаПодразделения России освободили 24 здания в Димитрове
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    3 ноября 2025, 16:28 • Новости дня

    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году

    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Залповый запуск четырех баллистических ракет «Булава» в 2020 году вызвал резонанс среди военных экспертов и шокировал вероятного противника, сообщил конструктор проекта Юрий Соломонов.

    Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов в эфире «Первого канала» заявил, что залповый пуск ракет «Булава» в 2020 году стал для возможного противника большим шоком, передает РИА «Новости».

    По словам Соломонова, реакция на запуск оказалась очень острой, и именно этот эпизод произвел сильнейшее впечатление на зарубежных военных аналитиков и специалистов.

    В декабре 2020 года атомная подлодка проекта 955 «Владимир Мономах» впервые осуществила залповую стрельбу четырьмя баллистическими ракетами «Булава» из подводного положения в Охотском море. Все боевые блоки успешно достигли полигона Чижа в Архангельской области.

    Соломонов подчеркнул, что такой масштабный запуск стал знаковым событием для российской стратегической ядерной триады и подчеркнул возможности военно-морских сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомоход «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями.

    АПЛ «Князь Пожарский» ранее прибыла на базу Северного флота в Гаджиево.

    В мае 2024 года межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» была принята на вооружение ВС России.

    31 октября 2025, 20:30 • Новости дня
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    @ Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США, в письме президенту России Мадуро якобы просил Москву оказать помощь в модернизации оборонительных радаров, ремонте боевых самолетов и поставках ракетных систем.

    Отдельное письмо направлено председателю КНР Си Цзиньпину. В нем Мадуро предлагает «расширить военное сотрудничество» между Каракасом и Пекином для противодействия «эскалации между США и Венесуэлой». Он попросил ускорить производство китайских радиолокационных систем, чтобы укрепить обороноспособность страны.

    Кроме того, венесуэльский министр транспорта Рамон Селестино Веласкес, согласно документам, координирует поставки из Ирана военного оборудования, включая беспилотники с дальностью до одной тысячи  километров, системы пассивного обнаружения и устройства для подавления GPS-сигнала.

    Издание отмечает, что для Мадуро обращение к России, Китаю и Ирану – это попытка укрепить оборонные возможности и сохранить политическую поддержку союзников на фоне возможного обострения отношений с США.

    В последние недели США значительно усилили военное присутствие в Карибском бассейне, объясняя это операцией против наркоторговли. В регион направлены корабли, беспилотники и авианосец USS Gerald Ford. Каракас отвергает обвинения Вашингтона и называет действия США «актом агрессии».

    Ранее Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что американская администрация якобы рассмотрела конкретные цели для возможных авиаударов по портам и аэропортам в Венесуэле, связанным с контрабандой наркотиков.

    1 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США

    СМИ сообщили о сотрудничестве пропавшего бизнесмена Усольцева с США

    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США
    @ Ирина Усольцева/VK

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава пропавшей в сентябре красноярской семьи Сергей Усольцев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, преимущественно за нарушения в финансовой и налоговой сферах, а в 1990-х годах участвовал в американской программе, сообщают СМИ.

    Компании Усольцева, в том числе ООО «Международный Центр Развития-Железногорск», оказывались в центре внимания контролирующих органов, передает Ura.Ru со ссылкой на «112». В конце 1990-х годов предприниматель был включен в программу «Инициатива атомных городов», которую реализовывал Департамент энергетики США на территории Железногорска.

    После этого периода Усольцев стал активно высказываться с критикой в адрес российской власти, отмечая, что экономическая политика в стране ведет к упадку. В интервью за 2015 год Усольцев резко отзывался о положении экономики России.

    Напомним, в Красноярском крае во время турпохода пропала семья с пятилетним ребенком. Сигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву, определили на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин.

    Волонтеры 14 октября прекратили поиски семьи Усольцевых. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заявил о шансах найти семью после схода снега.

    3 ноября 2025, 09:00 • Видео / Время удивительных историй
    История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

    Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    1 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    Основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белорусии
    Основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белорусии
    @ IMAGO/Michael Gstettenbauer/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие клиенты из России и Белоруссии получили письма от банка Revolut с требованием предоставить вид на жительство или гражданство Евросоюза для продолжения банковского обслуживания.

    В случае отсутствия этих документов банк уведомил о закрытии счетов до конца года, передает «Фонтанка». Цитируя сообщение банка, клиенты сообщают, что им запрещено пополнять баланс, расплачиваться картой, снимать наличные и осуществлять переводы через систему Revolut до выполнения требований.

    Компания Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Revolut позволял открывать счета на долгосрочной визе, он популярен среди мигрантов из России и Белоруссии. Основной причиной ужесточения мер банк назвал 19 пакет санкций Евросоюза, который якобы запрещает финансовые услуги гражданам России и Белоруссии без европейского гражданства или ВНЖ.

    Британские СМИ отмечают, что в официальных разъяснениях Евросоюза такие меры не упоминались напрямую, а санкции охватывали лишь работу с российскими банками и платежными системами.

    В июле ЕС ввел полный запрет на финансовые операции с Белоруссией.

    31 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич, осужденный на восемь лет и помилованный президентом в 2023 году, признался в сотрудничестве со спецслужбами страны, о чем высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Роман Протасевич подтвердил ТАСС, что является сотрудником белорусской разведки. Потому что белорусские партизаны», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в конце мая 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал участника признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича, осужденного на восемь лет. Позже Лукашенко объяснил, что решение о помиловании Протасевича принято, поскольку тот выполнил все обещанное.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 31 октября о связях считавшегося оппозиционером Романа Протасевича с белорусской разведкой. Чуть позже и Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке.


    2 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России

    Адмирал Попов сообщил о начале действия системы «Посейдон»+АПЛ в России

    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спуск на воду атомной подлодки «Хабаровск» ознаменовал начало работы системы «Посейдон»+АПЛ, которая обеспечит безопасность России с западных и восточных морских направлений, заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

    По словам Попова, спуск атомной подводной лодки «Хабаровск» стал отправной точкой для внедрения системы «Посейдон»+АПЛ: с этого момента Россия получила возможность обеспечивать морскую безопасность как на западе, так и на востоке, передает РИА «Новости».

    По словам Попова, экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород» и первая серийная «Хабаровск» составят основу функционирования системы, позволяющей контролировать обе стратегически важные акватории вокруг России. Он подчеркнул важность увеличения количества подлодок проекта «Хабаровск» в перспективе.

    Вячеслав Попов отметил, что перед запуском серийного производства все ключевые технологии были апробированы на «Белгороде». На основе этих наработок и строилась первая серийная атомная подводная лодка новой системы.

    «Сначала делается опытный экземпляр, на котором апробируются все технологии, затем запускается серийное производство», – подчеркнул адмирал.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон».

    В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Адмирал Виктор Кравченко подтвердил, что подлодка «Хабаровск» построена специально для ядерного подводного комплекса «Посейдон».

    31 октября 2025, 19:22 • Новости дня
    МИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»
    МИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»
    @ US Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Министерство иностранных дел выразило посольству Японии в Москве решительный протест из-за военных учений Joint Exercise 2025. Москву также обеспокоил факт незаконного размещения американских ракетных комплексов малой и средней дальности «Тифон» в Японии.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, указано, что с 20 по 31 октября Япония проводила крупные маневры, затронувшие как всю ее территорию, так и Хоккайдо, находящийся в непосредственной близости от российских рубежей.

    «Было, в частности, указано, что такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей», – сообщили в ведомстве.

    В МИД также отметили, что в японском городе Ивакуни, на базе ВС США, осталась батарея из наземного комплекса «Тифон», предназначенного для запуска ракет средней и меньшей дальности, использовавшаяся в ходе недавно проведенных японо-американских учений Resolute Dragon 25. Несмотря на окончание маневров, данное вооружение пока не вывезено с архипелага. В связи с этим было подчеркнуто, что в ответ на подобные действия Россия оставляет за собой право на реализацию адекватных ответных шагов для нейтрализации возникающих угроз и гарантии собственной безопасности.

    В июле МИД выразил Японии протест из-за масштабных учений Resolute Force Pacific у границ России.

    В апреле Россия выразила протест Японии из-за планов провести ракетные учения рядом с российскими границами на острове Хоккайдо.

    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    1 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»

    WP: Возможности «Посейдона» делают его «оружием Франкенштейна»

    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский автономный подводный аппарат «Посейдон» может практически без ограничений по дальности пересекать океаны и наносить удары по прибрежным объектам инфраструктуры противника, пишет The Washington Post (WP).

    «Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его «оружием Франкенштейна», – говорится в материале WP, передает Ura.Ru.

    Специалисты издания считают, что этот беспилотный аппарат относится к категории российского «супероружия» – вместе с крылатой ракетой «Буревестник» он способен обеспечить военный паритет с Западом.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает «Посейдон» как прорывную систему вооружения, изменяющую традиционные подходы к ведению боевых действий. Аппарат демонстрирует способность к скрытному перемещению на больших расстояниях под водой и предназначен для поражения стратегических целей в прибрежной зоне государств-противников. Автор публикации отмечает уникальные характеристики комплекса, выгодно отличающие его от имеющихся разработок в других странах.

    Ранее аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    31 октября 2025, 18:25 • Новости дня
    «Калашников» анонсировал запуск серийного производства ЗРК «Крона»

    Tекст: Ольга Иванова

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    О начале серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона» в 2026 году сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС. Разработка комплекса находится на высокой стадии готовности, и уже сейчас концерн предлагает его потенциальным заказчикам.

    Лушников подчеркнул: «Комплекс [ЗРК „Крона“] в высокой степени готовности. Мы его уже всем предлагаем. И сейчас мы на очередном этапе встреч будем отрабатывать вместе с заказчиком все вопросы. Нет никаких сомнений, что в 2026 году он будет готов к серийному производству. Там хорошая ракета 9М340, интересная система управления. И все это относительно недорого для комплекса такого класса».

    На данный момент продолжается согласование деталей с основным заказчиком, что должно завершиться к моменту запуска производства в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» прошел успешные испытания в зоне спецоперации и отметился высокими защитными и терморегуляционными свойствами. Концерн «Калашников» запустит серийное производство FPV-дронов проекта «Архангел» на своих предприятиях. Также компания занимается подготовкой операторов и инструкторов для работы с этими беспилотниками.

    1 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пятницу руководитель строительной компании получил четыре года лишения свободы за мошенничество при возведении фортификаций на приграничной территории Курской области. Глава региона Александр Хинштейн, заявил, что это первый, но не последний приговор за хищения при строительстве оборонительных объектов.

    Как сообщает РИА «Новости», суд вынес приговор директору строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому по делу о присвоении и растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничье Курской области. Фигурант получил четыре года лишения свободы. По данным суда, сумма хищений превысила 150 млн рублей, эти средства были выделены региону на укрепление обороны.

    Александр Хинштейн заявил: «Первый пошел. Остальных не заставят ждать», подчеркнув, что назначенный срок учел заключение досудебного соглашения с обвиняемым, а также его помощь в изобличении других участников преступной группы. Суд также полностью удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о возмещении причиненного ущерба.

    Ленинский районный суд Курска рассмотрел иск в отношении ряда бывших и нынешних управленцев КРКО и руководителей подрядчиков. Среди них экс-глава КРКО Владимир Лукин, его заместители и руководители компаний, участвовавших в работах. С них и с аффилированных компаний решено взыскать более 4,1 млрд рублей.

    По информации Генпрокуратуры, обвиняемые воспользовались повышенной готовностью в регионе и организовали схему хищения бюджетных средств. К сделкам привлекли депутата областной думы Васильева, аффилированные с ним компании «Сиэми» и «КТК Сервис» и ряд других фирм, деньги от которых впоследствии были легализованы через приобретение собственности. Отдельно был заключен контракт почти на 70,3 млн рублей с фирмой «Электростроймонтаж» через бывшего депутата Бессонова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор главе строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому. Суд приговорил Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Глава Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области и объяснил, что критика была вызвана обвинениями бывшего руководства региона в хищениях на строительстве фортификационных сооружений.

    1 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»

    Адмирал Кравченко: АПЛ «Хабаровск» проектировалась как носитель «Посейдона»

    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Атомная подводная лодка «Хабаровск», спущенная на воду на заводе «Севмаш», была специально разработана для новейшего ядерного подводного комплекса «Посейдон», сообщил бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

    По словам Кравченко, АПЛ «Хабаровск» специально спроектирована и построена для перспективного ядерного подводного комплекса «Посейдон». Адмирал отметил, что проектирование и строительство лодки было полностью подчинено задачам оснащения такими комплексами, передает РИА «Новости».

    Кравченко также уточнил, что цикл заводских и государственных испытаний займет не более полугода, учитывая актуальные требования и сроки.

    Ранее в Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Аналитик Борис Джерелиевский отметил, что подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему скрытно двигаться на большой глубине.

    1 ноября 2025, 20:18 • Новости дня
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Испытательный полет прототипа самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 запланирован на последние месяцы текущего года.

    Первый полет опытного образца самолета «Байкал» с российским турбовинтовым двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 запланирован на конец 2023 года, передает РИА «Новости». Об этом говорится в сообщении Росавиации, опубликованном во вторник.

    Отмечается, что сразу после проведения испытательного полета начнется активная работа по сертификации новых комплектующих. В частности, Росавиация рассчитывает, что сертификация двигателя ВК-800 и винта АВ-901 завершится в первом квартале 2026 года.

    Получение сертификата типа на сам самолет «Байкал» также планируется в 2026 году. Разработчик подчеркивает, что применение отечественных компонентов позволит повысить независимость российского авиастроения и обеспечить создание полностью российского легкого многоцелевого воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от 10 до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году.

    Бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, где разрабатывают самолет «Байкал».

    1 ноября 2025, 15:46 • Новости дня
    В России сертифицировали линейку грузовиков БАЗ для замены иномарок

    Tекст: Денис Тельманов

    Линейка отечественных грузовиков БАЗ получила необходимые сертификаты для старта массового производства и продаж, уровень локализации моделей превышает 90%.

    Одобрение типа транспортного средства и шасси получила вся линейка отечественных грузовиков бренда БАЗ, пишут «Известия».

    По данным издания, завод компании, расположенный в Шушарах (Санкт-Петербург), полностью готов к работе. Его площадь составляет 20,9 тыс. кв. м и позволяет выполнять все этапы, от разработки моделей до их испытания и выхода готовой техники. Как отмечено в сообщении, уровень локализации комплектующих в грузовиках превышает 90%.

    В 2026 году ожидается выпуск 600 единиц техники. За три года планируется довести объем производства до двух тыс. грузовиков в год. Линейка БАЗ будет представлена в виде трех моделей: самосвала, седельного тягача и бортовой платформы, все они оснащены независимой подвеской, колесной формулой 6х6 и выполнены по бескапотной схеме на отечественных комплектующих.

    Пресс-служба АО «Романов» сообщила: «Наши грузовики созданы для замены европейских аналогов, которые ушли с рынка. Они справятся и с бездорожьем, и с обычными дорогами». Таким образом, компания рассчитывает успешно занять освободившуюся нишу на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель «КамАЗ» планирует через несколько лет выпустить беспилотный грузовой автомобиль, максимально близкий к серийному производству.

    31 октября 2025, 21:29 • Новости дня
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Венгрия обратилась с просьбой о снятии американских санкций против поставок российской нефти, однако разрешение пока не предоставлено.

    Трамп рассказал журналистам, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил его о том, чтобы страна была исключена из американских санкций, направленных против российской нефти, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Орбан напрямую обратился к нему с такой просьбой. «Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», – заявил глава Белого дома, комментируя ситуацию для прессы.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает получить от США исключение из санкций на покупку нефти и газа из России.

    Он также отметил, что альтернатив российской нефти для страны нет.

    1 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Военкор Котенок спрогнозировал сроки освобождения Красноармейска

    Военкор Котенок: ВС России могут взять Красноармейск в ноябре

    Военкор Котенок спрогнозировал сроки освобождения Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска могут установить контроль над Красноармейском и близлежащей агломерацией в ноябре этого года, считает военкор Юрий Котенок.

    «Судя по динамике, в ноябре 2025 года агломерация вернется в состав РФ», – написал Котенок в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что ситуация на этом участке фронта остается крайне неясной: сохраняется так называемый туман войны и отсутствует устойчивая связь. Также, по словам военкора, на территории города продолжаются ожесточенные столкновения малых групп военных, которые сопровождаются большими потерями с обеих сторон.

    Кроме того, Котенок рассказал, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) прибыл в район Красноармейска с целью организации контрнаступления украинских войск на этом направлении.

    Ранее ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о тяжелых боях на Красноармейском направлении.

