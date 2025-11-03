Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов в эфире «Первого канала» заявил, что залповый пуск ракет «Булава» в 2020 году стал для возможного противника большим шоком, передает РИА «Новости».

По словам Соломонова, реакция на запуск оказалась очень острой, и именно этот эпизод произвел сильнейшее впечатление на зарубежных военных аналитиков и специалистов.

В декабре 2020 года атомная подлодка проекта 955 «Владимир Мономах» впервые осуществила залповую стрельбу четырьмя баллистическими ракетами «Булава» из подводного положения в Охотском море. Все боевые блоки успешно достигли полигона Чижа в Архангельской области.

Соломонов подчеркнул, что такой масштабный запуск стал знаковым событием для российской стратегической ядерной триады и подчеркнул возможности военно-морских сил России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атомоход «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями.

АПЛ «Князь Пожарский» ранее прибыла на базу Северного флота в Гаджиево.

В мае 2024 года межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» была принята на вооружение ВС России.