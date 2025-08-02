Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.3 комментария
Атомоход «Князь Пожарский» прибыл на базу в Гаджиево Северного флота
Атомоход «Князь Пожарский» прибыл на базу Гаджиево Северного флота
Стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» успешно завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево, сообщили в Северном флоте России.
Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота – город Гаджиево, передает ТАСС.
В пресс-службе флота сообщили, что задачи межбазового перехода экипажем были выполнены в полном объеме, техническое состояние корабля не вызывает нареканий, а личный состав полностью готов к дальнейшей службе.
Подводников встречали представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, руководители закрытого административно-территориального образования Александровск, а также родные и близкие моряков.
Вице-адмирал Анатолий Коваленко поздравил экипаж с прибытием и отметил, что «Князь Пожарский» теперь станет частью стратегической группировки подводных ракетоносцев, составляющих основу морских ядерных сил России.
Крейсер был официально зачислен в состав Краснознаменной дивизии ракетных подводных лодок стратегического назначения Северного флота.
«Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Спущенный на воду в феврале 2024 года, этот корабль стал 142-й атомной подлодкой, построенной на предприятии «Севмаш».
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