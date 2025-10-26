Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.3 комментария
После удара ВСУ по плотине в Белгородской области затоплены частные участки
Гладков сообщил о затоплении более десяти участков после удара ВСУ по плотине
Часть приусадебных участков оказалась затоплена из-за повреждения плотины Белгородского водохранилища, жилые дома не пострадали, а ситуация остается под контролем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Частичное затопление частных участков произошло после удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища, сообщил Гладков в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что водой были затронуты чуть более десяти участков – жилые дома при этом остались вне зоны подтопления. По его словам, ситуация в Шебекинском округе на данный момент остается стабильной.
Гладков рассказал, что накануне был проведен обход четырех населенных пунктов. Сейчас 16 человек находятся в пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде, остальные временно выехали к родственникам. Власти договорились с полицией об усилении охраны порядка на этих территориях.
Губернатор подчеркнул, что региональные службы держат ситуацию под контролем и будут уведомлять жителей о развитии событий в зависимости от уровня угрозы.
После того как ВСУ обстреляли Белгородское водохранилище, на плотине появились повреждения, что может привести к эвакуации жителей опасных районов.
Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что удары ВСУ по плотине не имеют смысла.
Атака ВСУ на российскую плотину, по мнению экспертов, потребует отрезвляющего ответа.