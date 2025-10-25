Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу стало известно о повреждениях на плотине Белгородского водохранилища после обстрела снарядами ВСУ.

Губернатор области Геннадий Гладков предупредил о возможности повторной атаки по гидротехническому сооружению, что создает риск полного разрушения плотины и реальную угрозу затопления поймы реки в Харьковской области, отдельных улиц в приграничных российских населенных пунктах, где проживают около тысячи человек. Местные власти уже начали предлагать эвакуацию жителям отдельных территорий и тем, кто не может самостоятельно найти временное жилье.

Белгородское водохранилище было построено в 1977-1985 годах на территории Белгородского и Шебекинского районов. Створ плотины находится у села Безлюдовка. В промышленности и сельском хозяйстве вода из водохранилища почти не используется, сейчас это по преимуществу место отдыха.

В последнее время для атак по гражданским объектам на территории России Киев все чаще применяет беспилотные системы, на которые приходится до 80% жертв среди мирного населения, рассказал посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Это целенаправленные, преднамеренные, выверенные удары по гражданскому населению, по гражданскому объекту», – сказал дипломат, подчеркнув, что Киеву важно нанести «кровавую рану» гражданскому обществу, чтобы запугать людей и подорвать их доверие к собственной власти.

В экспертной среде считают, что удар по плотине Белгородского водохранилища был бессмысленным с военной точки зрения и произошедшее – очередной акт терроризма со стороны Украины.

«Нанесение ударов в конце октября по обмелевшему водохранилищу небольшого объема не соответствуют текущей оперативной обстановке на этом участке фронта. Река Северский Донец ниже по течению очень узкая, отсутствуют населенные пункты, непосредственно примыкающие к реке», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

По его словам, ударами по гражданской инфраструктуре ВСУ решают политические, а не военные задачи. «Понятно, что после нехватки средств поражения логичнее быть по НПЗ, как они это пытались делать. Но удары по плотине лишены всякого смысла», – подчеркнул спикер.

Онуфриенко считает, что на фронте это никак не скажется. «Ниже по течению нет никаких объектов, которым это могло бы повредить. Тем более не та мощность удара, чтобы разрушить дамбу водохранилища», – добавил собеседник.

«Скорее всего, эта плотина построена из грунта – гальки, глины, песка и гравия. Обычно такие подпорные сооружения, если они не гидроэлектрической направленности и на них не установлены турбины для выработки электричества при перепадах напора, используются для накопления воды», – пояснил академик Владимир Тетельмин, доктор технических наук.

Попадание снаряда в подобное сооружение «может разбросать грунты, образующие гребень плотины». «Если после атаки произойдет даже небольшой перелив воды, то начнется естественный и постепенный смыв грунта. В результате образуется огромная промоина, а потом – проран. То есть даже небольшой ручеек может существенно разрушить плотину, что приведет к наводнению и затоплению сооружений, расположенных ниже по течению», – добавил специалист.

Сам водосброс, как правило, выполнен из бетона и не является слабым звеном плотины, размыву он не поддается. «Эти сооружения специально рассчитаны для того, чтобы пропускать избыточную воду. Но то, что является наиболее протяженной частью гидрокомплекса и держит весь напорный фронт, – наиболее уязвимо даже в случае небольших повреждений, например, от беспилотника», – подчеркнул Тетельмин.

То, что ВСУ не удалось с первой попытки разрушить плотину, говорит о надежности конструкции. «Но если попытка атаки будет повторена, то надо опасаться размыва грунта. Поэтому необходимо усиливать средства ПВО, либо заранее готовиться к возможному ЧП», – добавил спикер.

Серьезные последствия возникают в случае мгновенного сноса плотины, когда после попуска воды поднимается высокая волна, которая причиняет огромные разрушения. «Если будет происходить постепенный перелив через плотину, то большой волны попуска не будет, но постепенно произойдет затопление территории ниже по течению», – пояснил Тетельмин.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что ВСУ попытаются нанести повторные удары по плотине. Он напомнил, что летом 2023 года Украина разрушила Каховскую ГЭС. Это привело к гибели людей и экологической катастрофе. «В общем, опыт ударов по плотинам у противника имеется. Они наносят удары из американских РСЗО HIMARS», – отметил спикер.

По его словам, Украина должна задуматься о том, «что на ее территории тоже есть плотины, в том числе на Днепре выше Киева». «Все эти украинские гидросооружения выработали ресурс на 90% и уязвимы. Нужен ответ отрезвляющего плана, потому что ВСУ терроризируют не только Белгородскую область. В этом году в три раза увеличились обстрелы приграничных районов Брянской области. То есть это целенаправленный террор бандеровского толка с помощью западного оружия», – сказал Дандыкин.