    Эксперт оценил удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине
    Песков: Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым
    Reuters: Вашингтон обсуждает передачу активов России для поддержки Киева
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»
    Брижит Макрон записали как мужчину на сайте налоговой
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    3 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    6 комментариев
    25 октября 2025, 17:00 • Общество

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа
    @ TAIWAN'S MILITARY/HANDOUT/Anadolu/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара.

    В субботу стало известно о повреждениях на плотине Белгородского водохранилища после обстрела снарядами ВСУ.

    Губернатор области Геннадий Гладков предупредил о возможности повторной атаки по гидротехническому сооружению, что создает риск полного разрушения плотины и реальную угрозу затопления поймы реки в Харьковской области, отдельных улиц в приграничных российских населенных пунктах, где проживают около тысячи человек. Местные власти уже начали предлагать эвакуацию жителям отдельных территорий и тем, кто не может самостоятельно найти временное жилье.

    Белгородское водохранилище было построено в 1977-1985 годах на территории Белгородского и Шебекинского районов. Створ плотины находится у села Безлюдовка. В промышленности и сельском хозяйстве вода из водохранилища почти не используется, сейчас это по преимуществу место отдыха.

    В последнее время для атак по гражданским объектам на территории России Киев все чаще применяет беспилотные системы, на которые приходится до 80% жертв среди мирного населения, рассказал посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Это целенаправленные, преднамеренные, выверенные удары по гражданскому населению, по гражданскому объекту», – сказал дипломат, подчеркнув, что Киеву важно нанести «кровавую рану» гражданскому обществу, чтобы запугать людей и подорвать их доверие к собственной власти.

    В экспертной среде считают, что удар по плотине Белгородского водохранилища был бессмысленным с военной точки зрения и произошедшее – очередной акт терроризма со стороны Украины.

    «Нанесение ударов в конце октября по обмелевшему водохранилищу небольшого объема не соответствуют текущей оперативной обстановке на этом участке фронта. Река Северский Донец ниже по течению очень узкая, отсутствуют населенные пункты, непосредственно примыкающие к реке», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    По его словам, ударами по гражданской инфраструктуре ВСУ решают политические, а не военные задачи. «Понятно, что после нехватки средств поражения логичнее быть по НПЗ, как они это пытались делать. Но удары по плотине лишены всякого смысла», – подчеркнул спикер.

    Онуфриенко считает, что на фронте это никак не скажется. «Ниже по течению нет никаких объектов, которым это могло бы повредить. Тем более не та мощность удара, чтобы разрушить дамбу водохранилища», – добавил собеседник.

    «Скорее всего, эта плотина построена из грунта – гальки, глины, песка и гравия. Обычно такие подпорные сооружения, если они не гидроэлектрической направленности и на них не установлены турбины для выработки электричества при перепадах напора, используются для накопления воды», – пояснил академик Владимир Тетельмин, доктор технических наук.

    Попадание снаряда в подобное сооружение «может разбросать грунты, образующие гребень плотины».

    «Если после атаки произойдет даже небольшой перелив воды, то начнется естественный и постепенный смыв грунта. В результате образуется огромная промоина, а потом – проран.

    То есть даже небольшой ручеек может существенно разрушить плотину, что приведет к наводнению и затоплению сооружений, расположенных ниже по течению», – добавил специалист.

    Сам водосброс, как правило, выполнен из бетона и не является слабым звеном плотины, размыву он не поддается. «Эти сооружения специально рассчитаны для того, чтобы пропускать избыточную воду. Но то, что является наиболее протяженной частью гидрокомплекса и держит весь напорный фронт, – наиболее уязвимо даже в случае небольших повреждений, например, от беспилотника», – подчеркнул Тетельмин.

    То, что ВСУ не удалось с первой попытки разрушить плотину, говорит о надежности конструкции. «Но если попытка атаки будет повторена, то надо опасаться размыва грунта. Поэтому необходимо усиливать средства ПВО, либо заранее готовиться к возможному ЧП», – добавил спикер.

    Серьезные последствия возникают в случае мгновенного сноса плотины, когда после попуска воды поднимается высокая волна, которая причиняет огромные разрушения. «Если будет происходить постепенный перелив через плотину, то большой волны попуска не будет, но постепенно произойдет затопление территории ниже по течению», – пояснил Тетельмин.

    Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что ВСУ попытаются нанести повторные удары по плотине. Он напомнил, что летом 2023 года Украина разрушила Каховскую ГЭС. Это привело к гибели людей и экологической катастрофе. «В общем, опыт ударов по плотинам у противника имеется. Они наносят удары из американских РСЗО HIMARS», – отметил спикер.

    По его словам, Украина должна задуматься о том, «что на ее территории тоже есть плотины, в том числе на Днепре выше Киева».

    «Все эти украинские гидросооружения выработали ресурс на 90% и уязвимы. Нужен ответ отрезвляющего плана,

    потому что ВСУ терроризируют не только Белгородскую область. В этом году в три раза увеличились обстрелы приграничных районов Брянской области. То есть это целенаправленный террор бандеровского толка с помощью западного оружия», – сказал Дандыкин.

    Ранее Россия уже вывела из строя Днепровскую ГЭС. «Мы располагаем целым спектром оружия для нанесения непоправимого ущерба гидротехническим сооружениям Украины. Для этого подходит гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и комплекс «Искандер-М». Скоро появятся более мощные управляемые бомбы на реактивной тяге массой до трех тонн. Так что варианты для ответа у России есть», – рассуждает эксперт.

    Перейти в раздел

