Мирошник сообщил о смене Украиной арсенала для ударов по мирным объектам
В последнее время для атак по гражданским объектам на территории России Киев все чаще применяет беспилотные системы, на которые приходится до 80% жертв среди мирного населения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, Киев пересмотрел свой арсенал для нанесения ударов по гражданским объектам России, передает ТАСС. Мирошник добавил, что Украина теперь использует преимущественно беспилотные системы для атак, что приводит к значительным жертвам среди гражданского населения.
Мирошник заявил: «Сейчас где-то более 70, а как правило 80% жертв среди гражданского населения – это результаты ударов беспилотными системами. Это целенаправленные, преднамеренные, выверенные удары по гражданскому населению, по гражданскому объекту». Он подчеркнул, что Киеву важно нанести «кровавую рану» гражданскому обществу, чтобы запугать людей и подорвать их доверие к собственной власти.
По мнению дипломата, использование беспилотников против мирных жителей является осознанной стратегией Украины. Мирошник назвал это подготовленной позицией, направленной на создание атмосферы страха и неуверенности среди россиян.
