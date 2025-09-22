  • Новость часаПолянский опроверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    Первое судно отправилось из КНР в Европу по Севморпути
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе
    Путин: Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ
    Примаков заявил о превращении шахмат в народную дипломатию
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий раскол в Израиле
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    12 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    22 сентября 2025, 19:00 • Общество

    Зеленский мстит крымским курортам за военные провалы ВСУ

    Зеленский мстит крымским курортам за военные провалы ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Украинское руководство полностью игнорирует нормы международного права. Необходимо ограничить их военные возможности», – так дипломаты и парламентарии комментируют атаку ВСУ на крымский курорт Форос. Во время удара погибли три человека, еще 16 получили ранения. СК возбудил дело о теракте. Какие цели преследует офис Владимира Зеленского? И как Россия ответит на очередное преступление ВСУ?

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Удар был нанесен дронами с фугасными боезарядами около 19.30 мск воскресенья в курортной зоне, где нет никаких военных объектов, заявили ранее в Минобороны России.

    По словам главы республики Крым Сергея Аксенова, были повреждены здание школы в поселке и часть инфраструктуры санатория «Форос». Советник главы полуострова Олег Крючков уточнил, что при атаке на школу ранен охранник. Полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, добавил он. Пожар в учебном заведении, возникший после удара дронов, потушили. По последним данным, в результате террористических действий ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших – двое граждан Белоруссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне трагедии предложила Западу подойти к зеркалу. «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – сказала она ТАСС.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. «Преступники понесут заслуженное наказание», – написал он в своем Telegram-канале.

    В Крыму в разгаре бархатный сезон. Сейчас там находятся около 350-400 тыс. гостей, сообщил Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин». «Каждый день приезжают около пяти – шести тыс. человек», – сказал он РИА «Новости».

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что ВСУ, атакуя курортную зону беспилотниками с фугасными боезарядами, использовали запрещенные методы ведения войны. «Киевский режим применяет их по местам скопления детей и проходящих лечение людей с одной целью – отыграться за свои промахи и поражения на фронте, устроив охоту за мирным населением полуострова», – цитирует его ТАСС.

    Крым с момента Крымской весны находится на «переднем крае», отметила сенатор Ольга Ковитиди. По ее словам, все это время украинские власти стремятся дестабилизировать ситуацию. Сейчас же в Крыму делается все необходимое для того, чтобы преодолеть последствия атаки на Форос.

    «Этот вопрос находится на личном контроле главы республики», – подчеркнула парламентарий, напомнив о решении властей выплатить материальную помощь в размере 1,5 млн рублей семьям погибших, 600 тыс. рублей – пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени.

    Как бы то ни было, действия Украины направлены на эскалацию конфликта, считает Ковитиди. «Киевские власти демонстрируют, что они не заинтересованы в мирном урегулировании кризиса. Было бы хорошо, чтобы оценку теракту дало международное сообщество, но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на объективность западных стран», – указала она.

    Схожей точки зрения придерживается Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. Действия украинской стороны он назвал военным преступлением. По словам собеседника, киевские власти не оставляют попыток причинить как можно больший ущерб мирному населению.

    «Речь идет о реализации той стратегии, которую провозглашал Владимир Зеленский: цель Киева – посеять страх и панику среди россиян, создать невыносимые условия для жизни, – добавил дипломат. – Произошедшее накануне – проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий, либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых».

    Мирошник указал и на ответственность западных стран. «Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО – спонсоры Киева и соучастники преступлений», – акцентировал собеседник.

    По его мнению, должна последовать международная реакция, а также последствия для тех стран, которые игнорируют нормы и антитеррористических конвенций, и международного гуманитарного права. «Исходя из опыта взаимодействия с украинской стороной, я не вижу на данный момент каких-либо правовых или политических механизмов, которые Украина бы не нарушила», – продолжил посол. Он напомнил, что «если Банковой нужно оказать давление, например, на Венгрию, то ВСУ наносят удар по нефтепроводу «Дружба». Среди других инструментов офиса Зеленского – организация провокаций или терактов.

    «Киевские власти полностью игнорируют нормы международного права. Поэтому их необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив военные возможности Украины.

    Этим и занимаются наши военные на полях спецоперации», – подчеркнул Мирошник. Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, в свою очередь отметил, что целенаправленный удар по санаторию, который никакого отношения не имеет к военным объектам, лишний раз подтверждает превращение украинского руководства в «террориста».

    Дипломат напомнил о существовании специального Контртеррористического комитета СБ ООН, который призван помочь скоординировать усилия в сфере борьбы с терроризмом. «Однако с учетом позиции западных стран этот орган мало что может сделать. Тем не менее на международном уровне нам следует распространять понимание о том, что из себя представляет киевский режим и кто является их пособниками», – заключил Долгов.

    Главное
    В Анталье прогремел мощный взрыв, есть жертвы и пострадавшие
    В Крыму назвали ущерб от атаки ВСУ на Форос
    В Польше признали неготовность защитить воздушное пространство
    Рабочие перекрыли порт Генуи, протестуя против политики Израиля
    Умерла мать певца Леонида Агутина
    Пугачева отказалась оформлять ОСАГО на Rolls-Royce и Maybach
    Вильфанд сообщил о температурном рекорде в Москве

    Европа ускорилась к газовой зависимости от США

    Евросоюз решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Этот шаг станет частью 19-го пакета санкций и, по мнению экспертов, отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов

    Угрозы уничтожения российских боевых самолетов посыпались внезапно из стран Евросоюза. «Налицо чрезмерная и неуместная враждебность», заявляют эксперты. Почему все заявления о «нарушении воздушного пространства» российскими истребителями лживы и бездоказательны – и чего на самом деле хотят добиться столь агрессивной риторикой в ЕС и НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дети меня и вправду вытащили»

    «Дети спрашивают, было ли мне страшно. Я отвечаю: «Не представляете, насколько страшно». И показываю им на свои волосы – насколько я поседел». Ветеран СВО Сергей Грызов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что его жена за тысячи километров почувствовала, как он едва не погиб – и как работа детского театрального режиссера сегодня помогает ему в реабилитации от психологических травм. Подробности

    Перейти в раздел

    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб

    Стало известно о появлении одновременно сразу двух инициатив британских разведки и контрразведки, и обе они связаны с Россией. Речь идет об усилении борьбы со шпионажем, с одной стороны, и о появлении новых методов работы с информаторами в России, с другой. Почему и то и другое, скорее всего, обернется провалом британских спецслужб? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации