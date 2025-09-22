Tекст: Анастасия Куликова

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Удар был нанесен дронами с фугасными боезарядами около 19.30 мск воскресенья в курортной зоне, где нет никаких военных объектов, заявили ранее в Минобороны России.

По словам главы республики Крым Сергея Аксенова, были повреждены здание школы в поселке и часть инфраструктуры санатория «Форос». Советник главы полуострова Олег Крючков уточнил, что при атаке на школу ранен охранник. Полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, добавил он. Пожар в учебном заведении, возникший после удара дронов, потушили. По последним данным, в результате террористических действий ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших – двое граждан Белоруссии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне трагедии предложила Западу подойти к зеркалу. «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – сказала она ТАСС.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. «Преступники понесут заслуженное наказание», – написал он в своем Telegram-канале.

В Крыму в разгаре бархатный сезон. Сейчас там находятся около 350-400 тыс. гостей, сообщил Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин». «Каждый день приезжают около пяти – шести тыс. человек», – сказал он РИА «Новости».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что ВСУ, атакуя курортную зону беспилотниками с фугасными боезарядами, использовали запрещенные методы ведения войны. «Киевский режим применяет их по местам скопления детей и проходящих лечение людей с одной целью – отыграться за свои промахи и поражения на фронте, устроив охоту за мирным населением полуострова», – цитирует его ТАСС.

Крым с момента Крымской весны находится на «переднем крае», отметила сенатор Ольга Ковитиди. По ее словам, все это время украинские власти стремятся дестабилизировать ситуацию. Сейчас же в Крыму делается все необходимое для того, чтобы преодолеть последствия атаки на Форос.

«Этот вопрос находится на личном контроле главы республики», – подчеркнула парламентарий, напомнив о решении властей выплатить материальную помощь в размере 1,5 млн рублей семьям погибших, 600 тыс. рублей – пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени.

Как бы то ни было, действия Украины направлены на эскалацию конфликта, считает Ковитиди. «Киевские власти демонстрируют, что они не заинтересованы в мирном урегулировании кризиса. Было бы хорошо, чтобы оценку теракту дало международное сообщество, но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на объективность западных стран», – указала она.

Схожей точки зрения придерживается Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. Действия украинской стороны он назвал военным преступлением. По словам собеседника, киевские власти не оставляют попыток причинить как можно больший ущерб мирному населению.

«Речь идет о реализации той стратегии, которую провозглашал Владимир Зеленский: цель Киева – посеять страх и панику среди россиян, создать невыносимые условия для жизни, – добавил дипломат. – Произошедшее накануне – проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий, либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых».

Мирошник указал и на ответственность западных стран. «Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО – спонсоры Киева и соучастники преступлений», – акцентировал собеседник.

По его мнению, должна последовать международная реакция, а также последствия для тех стран, которые игнорируют нормы и антитеррористических конвенций, и международного гуманитарного права. «Исходя из опыта взаимодействия с украинской стороной, я не вижу на данный момент каких-либо правовых или политических механизмов, которые Украина бы не нарушила», – продолжил посол. Он напомнил, что «если Банковой нужно оказать давление, например, на Венгрию, то ВСУ наносят удар по нефтепроводу «Дружба». Среди других инструментов офиса Зеленского – организация провокаций или терактов.

«Киевские власти полностью игнорируют нормы международного права. Поэтому их необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив военные возможности Украины.

Этим и занимаются наши военные на полях спецоперации», – подчеркнул Мирошник. Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, в свою очередь отметил, что целенаправленный удар по санаторию, который никакого отношения не имеет к военным объектам, лишний раз подтверждает превращение украинского руководства в «террориста».

Дипломат напомнил о существовании специального Контртеррористического комитета СБ ООН, который призван помочь скоординировать усилия в сфере борьбы с терроризмом. «Однако с учетом позиции западных стран этот орган мало что может сделать. Тем не менее на международном уровне нам следует распространять понимание о том, что из себя представляет киевский режим и кто является их пособниками», – заключил Долгов.