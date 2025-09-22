Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.0 комментариев
Посол МИД Мирошник: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
Киевские власти продолжают пытаться посеять страх и панику среди россиян. Чтобы предотвратить преступления ВСУ, едва ли помогут международные договоренности. Офис Владимира Зеленского их нарушает. Поэтому необходимо ограничить военные возможности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее СКР завел дело о теракте по факту атаки БПЛА на поселок Форос в Крыму.
«Сейчас в Крыму бархатный сезон. ВСУ в воскресенье наносят циничный и преднамеренный удар по гражданской инфраструктуре полуострова – санаторию, а также школе. Действия украинской стороны – это военное преступление», – подчеркнул Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его словам, киевские власти не оставляют попыток причинить как можно больший ущерб мирному населению.
«Речь идет о реализации той стратегии, которую провозглашал Владимир Зеленский: цель Киева – посеять страх и панику среди россиян, создать невыносимые условия для жизни, – добавил дипломат. – Произошедшее накануне – проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий, либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых».
Мирошник указал и на ответственность западных стран. «Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО – спонсоры Киева и соучастники преступлений», – акцентировал собеседник.
По его мнению, должна последовать международная реакция, а также последствия для тех стран, которые игнорируют нормы и антитеррористических конвенций, и международного гуманитарного права. «Исходя из опыта взаимодействия с украинской стороной, я не вижу на данный момент каких-либо правовых или политических механизмов, которые Украина бы не нарушила», – продолжил посол.
Он напомнил, что «если Банковой нужно оказать давление, например, на Венгрию, то ВСУ наносят удар по нефтепроводу «Дружба». Среди других инструментов офиса Зеленского – организация провокаций или терактов. «Киевские власти полностью игнорируют нормы международного права. Поэтому их необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив военные возможности Украины. Этим и занимаются наши военные на полях спецоперации», – заключил Мирошник.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Напомним, удар был нанесен дронами с фугасными боезарядами около 19.30 мск воскресенья в курортной зоне, где нет никаких военных объектов, заявили в Минобороны России.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, были повреждены здание школы в поселке Форос и несколько объектов на территории одноименного санатория. Кроме того, из-за падения обломков сбитого аппарата загорелась сухая трава близ Ялты.
Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что при атаке на школу ранен охранник. Полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, добавил он. Пожар в учебном заведении, возникший после удара дронов, потушили.
По последним данным, в результате террористических действий ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. «Госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, двое в реанимации. Детей среди пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова после атаки в Крыму предложила Западу подойти к зеркалу. «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – сказала она ТАСС.
Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. «Преступники понесут заслуженное наказание», – написал он в своем Telegram-канале.