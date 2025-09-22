Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.2 комментария
Украина ударила дронами по санаторию и школе в крымском Форосе, есть жертвы
В воскресенье вечером ВСУ атаковали беспилотниками поселок городского типа Форос в Крыму. Под удар попали санаторий «Форос» и здание школы. В результате погибли трое мирных жителей, пострадали 16 человек (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
Минобороны России указало, что ВСУ нанесли удар БПЛА с фугасными боезарядами по курортной зоне, где нет военных объектов. По словам одного из сотрудников школы, беспилотник влетел в окно второго этажа, после чего прозвучал взрыв (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
В школьной библиотеке взрывной волной вынесло часть стены, при этом большинство книг остались целы – стеллажи выдержали удар. Учебу в школе возобновят в ближайшие дни, пока же дети отправлены на дистанционное обучение (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «теракт». Следователи и криминалисты собирают фрагменты БПЛА для проведения экспертиз и допрашивают очевидцев произошедшего (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
Семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Пострадавшие получат от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести травм. Для связи с родственниками погибших и пострадавших организована горячая линия (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
Глава крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что украинские власти понесут заслуженное наказание за атаку, и напомнил, что удар был нанесен в православный праздник Рождество Богородицы. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет указал: «ВСУ использовали запрещенные методы ведения войны, чтобы отыграться за свои поражения на полях сражения» (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)