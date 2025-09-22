Глава крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что украинские власти понесут заслуженное наказание за атаку, и напомнил, что удар был нанесен в православный праздник Рождество Богородицы. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет указал: «ВСУ использовали запрещенные методы ведения войны, чтобы отыграться за свои поражения на полях сражения» (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

Семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Пострадавшие получат от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести травм. Для связи с родственниками погибших и пострадавших организована горячая линия

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «теракт». Следователи и криминалисты собирают фрагменты БПЛА для проведения экспертиз и допрашивают очевидцев произошедшего

В школьной библиотеке взрывной волной вынесло часть стены, при этом большинство книг остались целы – стеллажи выдержали удар. Учебу в школе возобновят в ближайшие дни, пока же дети отправлены на дистанционное обучение

Минобороны России указало, что ВСУ нанесли удар БПЛА с фугасными боезарядами по курортной зоне, где нет военных объектов. По словам одного из сотрудников школы, беспилотник влетел в окно второго этажа, после чего прозвучал взрыв

В воскресенье вечером ВСУ атаковали беспилотниками поселок городского типа Форос в Крыму. Под удар попали санаторий «Форос» и здание школы. В результате погибли трое мирных жителей, пострадали 16 человек

Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

