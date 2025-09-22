Среди раненых при ударе ВСУ по Форосу оказались граждане Белоруссии

Туристы из Белоруссии пострадали при атаке ВСУ на Крым

Tекст: Вера Басилая

Среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос оказались туристы, в том числе граждане Белоруссии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, все пострадавшие получили осколочные ранения. Во время атаки люди находились на береговой линии Фороса. Среди раненых оказались как местные жители, так и гости поселка, передает ТАСС.

Психолог всю ночь оказывал моральную поддержку пострадавшим и их близким. Местные власти продолжают следить за состоянием здоровья людей, попавших под обстрел.

В ФМБА сообщили, что при атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека. Два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на Крым.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что при атаке украинских дронов на санаторий «Форос» на Крымском полуострове пострадали 15 человек. В результате атаки на поселок Форос пострадал охранник школы, где полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

Минобороны сообщало, что ВСУ нанесли террористический удар по Форосу с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами.