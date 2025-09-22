ФМБА: При атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека

Tекст: Вера Басилая

В результате атаки беспилотников на школу и санаторий в поселке Форос в Крыму были госпитализированы 12 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, двое – в реанимации, передает ТАСС. В Федеральном медико-биологическом агентстве России уточнили, что все пациенты остаются в стабильном состоянии.

По информации директора медицинского центра Ольги Ереминой, на лечение поступили 13 человек, из которых госпитализировали 12. Семь пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один – в удовлетворительном состоянии. Два человека находятся в реанимации, при этом один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также сообщается, что одному из пострадавших потребовалось переливание крови, а четверым проведены операции. Среди пострадавших детей нет.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате 114 украинских дронов. В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на Крым погибли два человека.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, в результате чего пострадали 15 человек.

При атаке БПЛА на поселок Форос был ранен охранник школы, полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.