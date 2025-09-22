ПВО России за ночь сбила 114 украинских беспилотников

В Минобороны России сообщили о перехвате 114 украинских дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, по 25 беспилотников были сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 – над Белгородской областью, 13 – над Астраханской областью, 10 – над Крымом. Кроме того, семь аппаратов были уничтожены над Брянской областью, пять – над акваторией Азовского моря, по три – над Ярославской и Волгоградской областями.

Также были сбиты два беспилотника над Черным морем и по одному аппарату над Курской и Воронежской областями. Минобороны уточнило, что все уничтоженные летательные аппараты были самолетного типа и были перехвачены дежурными средствами ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 беспилотников ВСУ за ночь над регионами России. За предыдущие сутки военные уничтожили 38 украинских дронов. На юге России внедряют дополнительные меры защиты транспортных объектов от атак БПЛА.