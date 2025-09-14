Разработчик рассказал о мерах защиты автовокзалов на юге России от БПЛА

Разработчик рассказал о мерах защиты автовокзалов от БПЛА на юге России

Tекст: Ирма Каплан

Предприятие «Системы механической защиты» (СМЗ) разработало растягивающиеся улавливающие сети «Дарвин» для защиты автовокзалов на юге России от возможных атак беспилотников. В первую очередь меры коснутся регионов, где аэропорты временно не работают, передает ТАСС.

В СМЗ подчеркнули, что инженеры компании в ближайшее время проведут первый выезд на объект для оценки необходимых работ и выработки технических решений. В организации отметили, что задача стоит не только в обеспечении надежной защиты людей и техники, но и в сохранении нормального функционирования крупных транспортных узлов.

«Для нас это новая сложная задача, но, думаю, мы с ней справимся», – поделился представитель СМЗ.

В рамках постановления правительства России от 30 апреля 2025 года Минтранс поручил реализовать меры по обеспечению безопасности на гражданских автовокзалах с применением механической защиты.

Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, на особо важных и опасных объектах сельского хозяйства внедрят средства противодействия беспилотникам, следует из документа об антитеррористической защищенности объектов Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства.