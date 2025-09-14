Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.5 комментариев
Разработчик рассказал о мерах защиты автовокзалов на юге России от БПЛА
Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что особенно актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил официальный представитель предприятия-разработчика «Системы механической защиты» (СМЗ).
Предприятие «Системы механической защиты» (СМЗ) разработало растягивающиеся улавливающие сети «Дарвин» для защиты автовокзалов на юге России от возможных атак беспилотников. В первую очередь меры коснутся регионов, где аэропорты временно не работают, передает ТАСС.
В СМЗ подчеркнули, что инженеры компании в ближайшее время проведут первый выезд на объект для оценки необходимых работ и выработки технических решений. В организации отметили, что задача стоит не только в обеспечении надежной защиты людей и техники, но и в сохранении нормального функционирования крупных транспортных узлов.
«Для нас это новая сложная задача, но, думаю, мы с ней справимся», – поделился представитель СМЗ.
В рамках постановления правительства России от 30 апреля 2025 года Минтранс поручил реализовать меры по обеспечению безопасности на гражданских автовокзалах с применением механической защиты.
