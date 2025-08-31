То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.20 комментариев
Критически важные объекты сельского хозяйства велели защитить от беспилотников
Введены требования защиты критически важных объектов сельского хозяйства от БПЛА
На особо важных и опасных объектах сельского хозяйства внедрят средства противодействия беспилотникам, следует из документа об антитеррористической защищенности объектов Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства.
Согласно документу, в рамках вопроса антитеррористической защищенности объектов Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства они делятся на три категории по уровню риска, передает РИА «Новости».
К первой категории относятся объекты, где работают с микроорганизмами высокой патогенности, а также критически важные и потенциально опасные объекты. Критерием также служит возможное количество пострадавших в результате совершения террористического акта – более 500 человек. Ко второй группе отнесены объекты, в результате теракта на которых может пострадать от 50 до 500 человек, к третьей группе – менее 50 человек.
Для первой категории объектов введены требования противодействия БПЛА: «Осуществляются следующие мероприятия: оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий) инженерно-техническими средствами противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов; выставление постов воздушного наблюдения и противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов».
Также для первой категории объектов предусмотрено внедрение алгоритмов действий работников при угрозе или совершении теракта с использованием беспилотников, а также проведение регулярных тренировок по этим алгоритмам.
Списки объектов для защиты формируются ведомствами, а для определения категории создается специальная комиссия, срок работы которой не превышает 30 дней.
