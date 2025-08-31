Критически важные объекты сельского хозяйства велели защитить от беспилотников

Введены требования защиты критически важных объектов сельского хозяйства от БПЛА

Tекст: Антон Антонов

Согласно документу, в рамках вопроса антитеррористической защищенности объектов Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства они делятся на три категории по уровню риска, передает РИА «Новости».

К первой категории относятся объекты, где работают с микроорганизмами высокой патогенности, а также критически важные и потенциально опасные объекты. Критерием также служит возможное количество пострадавших в результате совершения террористического акта – более 500 человек. Ко второй группе отнесены объекты, в результате теракта на которых может пострадать от 50 до 500 человек, к третьей группе – менее 50 человек.

Для первой категории объектов введены требования противодействия БПЛА: «Осуществляются следующие мероприятия: оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий) инженерно-техническими средствами противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов; выставление постов воздушного наблюдения и противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов».

Также для первой категории объектов предусмотрено внедрение алгоритмов действий работников при угрозе или совершении теракта с использованием беспилотников, а также проведение регулярных тренировок по этим алгоритмам.

Списки объектов для защиты формируются ведомствами, а для определения категории создается специальная комиссия, срок работы которой не превышает 30 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники становятся главной ударной силой современной армии. Они в значительной степени заменяют артиллерию, авиацию и разведку на поле боя.