Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Tекст: Ирма Каплан

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 15 – над Республикой Крым, 12 БПЛА ликвидировано над Смоленской областью, десять – над Калужской.

Еще пять дронов сбито над Новгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, два дрона нейтрализовали над территорией Ленинградской области и по одному БПЛА – над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.



