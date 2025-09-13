Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских беспилотников за день

Над Крымом и Белгородской областью сбиты 38 украинских БПЛА

Tекст: Мария Иванова

С 10:00 до 18:00 мск дежурные средства ПВО сбили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

По официальной информации, 31 аппарат был перехвачен над территорией Белгородской области, еще семь – над Крымом.

В Минобороны отметили, что все дроны были успешно обнаружены и нейтрализованы при попытке пересечения границы. «Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены российскими средствами ПВО», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в субботу два жителя Белгорода получили баротравмы после атаки беспилотника ВСУ.

До этого Белгородской области четыре человека пострадали в результате атак беспилотников.

Силы ПВО утром сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью.