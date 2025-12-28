Модный эксперт назвала актуальные цвета и образы для Нового года

Эксперт моды Малахова: Для встречи Нового года актуальны красные, медные и золотые оттенки

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, именно в этой цветовой гамме рекомендуется встречать наступающий год – эти цвета символизируют силу, страсть, победу и вдохновение, передает ТАСС.

«Главные цвета наступающего года – красный, золотой, медный, бордовый, огненно-оранжевый. Это цвета силы, страсти, победы и вдохновения. Они словно языки пламени пробуждают энергию, зовут к действию, зажигают удачу», – подчеркнула эксперт.

Малахова советует женщинам выбирать для праздника платье из шелка с переливами или из бархата, чтобы подчеркнуть движение, легкость и блеск. Для украшений эксперт рекомендует «живой» металл – золото или бронзу, напоминающие блики огня.

Мужчинам, по мнению специалиста, стоит обратить внимание на наряды, сочетающие благородство и решимость, например костюм глубокого винного или шоколадного цвета, дополненный яркими акцентами, такими как галстук, платок или ремень цвета пламени.

Символ 2026 года – лошадь. Эксперт напоминает, что нужно встречать Новый год с «открытой душой», ведь лошадь, по ее словам, чутко чувствует энергетику человека, его искренность и внутренний огонь. «Улыбайтесь, танцуйте, будьте свободны и красивы – ведь красота, как и культура, начинается с внутреннего света», – отметила Малахова.

