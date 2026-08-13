«Народный ВПК» предложили превратить в полноценную технологическую отрасль России

Tекст: Олег Исайченко

«Технологическая поддержка фронта и бойцов силами энтузиастов приобрела в России национальный характер», – отметил модератор Никита Ляховецкий, глава пресс-офиса «Народного фронта». Он напомнил, что президент Владимир Путин отмечал важность «народного ВПК». По словам Ляховецкого, сегодня речь идет не об отдельных волонтерских инициативах, а о формирующейся системе, которая объединяет разработчиков, инженеров, волонтеров и военнослужащих.

«Народный ВПК» приближает нашу победу, становится доказательством единства фронта и тыла. В этой связи важно, чтобы талантливые разработчики, инженеры-самоучки, волонтерские коллективы получали системную поддержку на всех этапах: от прототипа до поставки на передовую», – указал модератор.

Необходимость системной поддержки становится следующим этапом развития «народного ВПК», считает профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. По его словам, возникшее «снизу» движение уже стало стандартом патриотического поведения, однако теперь его необходимо дополнить соответствующей инфраструктурой.

Он также поддержал курс на снижение бюрократии для кулибиных в сфере госзакупок. «Крайне важно также создание «Народным фронтом» центров координации волонтеров по всей стране. Процесс должен быть институционализирован. Это максимально облегчит колоссальную поддержку фронта россиянами», – заметил Баширов.

При этом отдельные элементы такой системы уже работают. «Народный фронт» совместно с Минобороны тестирует изделия гражданских инженеров, помогает определить их востребованность, наладить производство и получить господдержку, рассказал представитель «Кулибин клуба» «Народного фронта» Глеб Киселев.

«На июль 2026 года бойцам передано более 220 тыс. единиц техники», – сообщил он. По словам Киселева, одна из ключевых задач клуба – провести перспективную разработку через весь путь: от идеи до применения на передовой.

«Мы помогаем определить востребованность разработок, организуем испытания и способствуем налаживанию производства. Например, мы поддержали проект первых оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский», ставших грозным оружием при поражении ВСУ в Курской области. БПЛА «Жар-птица» во Владимирской области после испытаний вышли на мелкосерийную сборку. Кроме того, объединение разработчиков турели и дрона «Варан» позволило создать единый робототехнический комплекс», – отметил он.

Таким образом, поддержка отдельных разработчиков постепенно перерастает в масштабную технологическую экосистему. Об этом говорит и статистика Центра беспилотных систем и технологий, отметил заместитель гендиректора центра Дмитрий Рубинштейн. «Народный ВПК» стал новой отраслью высоких технологий», – подтвердил он.

По словам Рубинштейна, в России уже реализуется более 200 научно-технических проектов по популяризации науки, созданию новых решений на базе БПЛА и ИИ. Кроме того, «Единой Россией», ПСБ и фондом «Наша правда» был создан Центр беспилотных систем и технологий. Он объединяет 525 предприятий спецтеха и «народного ВПК», а к концу 2026 года их число превысит 625», – заявил эксперт.

За два с половиной года работы ЦБСТ поддержку получили почти 900 компаний. «Изделия наших резидентов уничтожили вражеской техники больше чем на 50 млрд долларов», – детализировал Рубинштейн. Однако для дальнейшего развития этой отрасли, по его мнению, необходимо закрепить существующие механизмы поддержки на долгосрочной основе. Спикер призвал институционально утвердить развитие высокотехнологичных сфер с учетом экономической поддержки и подготовки кадров.

Еще одно направление совершенствования «народного ВПК» предложил Герой России Владислав Головин, член высшего совета «Единой России». По его мнению, для авторов перспективных разработок необходимо создавать более простой доступ к грантовой и иной государственной поддержке.

Также он высказался за создание сети профильных региональных координаторов при поддержке отделений «Единой России», технопарков и вузов. «Нужно создать команды полевых экспертов из числа ветеранов СВО, операторов БПЛА, техников. Они смогут быстро оценить удобство, ремонтопригодность, живучесть изделий», – отметил он.

Наконец, по мере превращения отдельных разработок в полноценную отрасль возрастает значение их публичного продвижения. Важным фактором в этом процессе является их освещение в СМИ и соцсетях, заметил спецкор RT Константин Придыбайло.

«Это пугает наших противников не только в Киеве, но и на Западе», – подчеркнул журналист. В этой связи Придыбайло призвал участников «народного ВПК» создавать контент о своих проектах. По его словам, информационная работа превращает разрозненные инициативы в узнаваемые бренды и запускает цепную реакцию вовлечения других людей в общее дело.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как разработкам «народного ВПК» ускоряют путь в войска.