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Убийца вице-президента Bank of America страдала психическими заболеваниями
Убийца вице-президента Bank of America в Нью-Йорке имела проблемы с психикой
Женщина с официально подтвержденными психическими заболеваниями нанесла смертельное ножевое ранение вице-президенту Bank of America Эрин Пиаченти на Таймс-сквер.
Женщина, совершившая нападение в центре Нью-Йорка во вторник, имела «задокументированную историю психических заболеваний», передает ТАСС со ссылкой на канал ABC.
Инцидент произошел в районе Таймс-сквер. Нападавшая, которой было 39 лет, сначала убила 68-летнего мужчину, а затем ранила 32-летнюю девушку.
Вице-президент банка Эрин Пиаченти получила ножевое ранение в живот. Пострадавшую госпитализировали, однако позже она скончалась в больнице. Злоумышленница отказалась бросить ножи по требованию полиции и была ликвидирована.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 49-летняя Памела Сиснерос напала с двумя ножами на прохожих в центре Нью-Йорка. Сотрудники полиции застрелили злоумышленницу из-за отказа бросить оружие.
В прошлом году в Гамбурге женщина с признаками психического заболевания также ранила людей ножом на вокзале.