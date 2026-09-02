Убийца вице-президента Bank of America страдала психическими заболеваниями

Убийца вице-президента Bank of America в Нью-Йорке имела проблемы с психикой

Tекст: Мария Иванова

Женщина, совершившая нападение в центре Нью-Йорка во вторник, имела «задокументированную историю психических заболеваний», передает ТАСС со ссылкой на канал ABC.

Инцидент произошел в районе Таймс-сквер. Нападавшая, которой было 39 лет, сначала убила 68-летнего мужчину, а затем ранила 32-летнюю девушку.

Вице-президент банка Эрин Пиаченти получила ножевое ранение в живот. Пострадавшую госпитализировали, однако позже она скончалась в больнице. Злоумышленница отказалась бросить ножи по требованию полиции и была ликвидирована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 49-летняя Памела Сиснерос напала с двумя ножами на прохожих в центре Нью-Йорка. Сотрудники полиции застрелили злоумышленницу из-за отказа бросить оружие.

В прошлом году в Гамбурге женщина с признаками психического заболевания также ранила людей ножом на вокзале.